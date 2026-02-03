​​


FacebookWhatsApp

Caprarica definisce pazzo Trump, ma un vero psichiatra lo ridicolizza e lo smonta immediatamente

Emanuela B.
03/02/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


Il signor Antonio Caprarica, noto giornalista e autore, ha recentemente pubblicato un saggio critico nei confronti dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.  In una recente intervista rilasciata a Sky TG 24, il signor Caprarica ha presentato la sua opera, evidenziando le problematiche etiche che ritiene affliggano il panorama mediatico e giornalistico italiano.  Egli sostiene che l’opinionismo superficiale e il pettegolezzo vengano spesso presentati come fatti oggettivi, certificati da professionisti dell’informazione.





FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti