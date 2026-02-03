Caprarica definisce pazzo Trump, ma un vero psichiatra lo ridicolizza e lo smonta immediatamente





Il signor Antonio Caprarica, noto giornalista e autore, ha recentemente pubblicato un saggio critico nei confronti dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In una recente intervista rilasciata a Sky TG 24, il signor Caprarica ha presentato la sua opera, evidenziando le problematiche etiche che ritiene affliggano il panorama mediatico e giornalistico italiano. Egli sostiene che l’opinionismo superficiale e il pettegolezzo vengano spesso presentati come fatti oggettivi, certificati da professionisti dell’informazione.





Qui è mentre #Caprarica fa emergere l’enorme problema deontologico che affligge i media e il giornalismo italiano: cioè quando l’opinionismo frivolo e il pettegolezzo da salotto vengono spacciati e rivenduti come fatti oggettivi certificati dai “professionisti dell’informazione”. pic.twitter.com/MqidBniiXl — Marce〰️ Vann〰️ (@MarceVann) February 1, 2026



