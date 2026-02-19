Cardiologo lancia un avvertimento su Omeprazolo e Ibuprofene





Un cardiologo molto seguito sui social, Dr. Aurelio Rojas, ha messo in guardia contro l’uso frequente di alcuni farmaci da banco molto comuni, tra cui omeprazolo e ibuprofene.





Molte persone pensano che, essendo facilmente acquistabili senza prescrizione, siano completamente sicuri. In realtà, anche i farmaci più diffusi possono comportare rischi se usati in modo scorretto o per periodi prolungati.

⚠️ Omeprazolo: quali rischi con uso prolungato?

L’omeprazolo è un inibitore di pompa protonica (PPI), utilizzato per:

Reflusso gastroesofageo

Gastrite

Ulcera

Protezione gastrica durante altre terapie

Secondo il medico, l’uso regolare e non supervisionato può:

Alterare l’assorbimento di magnesio

Ridurre i livelli di vitamina B12

Compromettere l’assorbimento di ferro

Influire su energia e recupero fisico

Aumentare potenzialmente il rischio cardiovascolare nel lungo periodo

L’uso cronico senza controllo medico può quindi portare a carenze nutrizionali che, nel tempo, possono influenzare anche la salute del cuore.

👉 Nota importante: l’omeprazolo è sicuro se usato correttamente e sotto controllo medico. Il problema nasce dall’automedicazione prolungata.

⚠️ Ibuprofene: attenzione a cuore e reni

L’ibuprofene è un antinfiammatorio non steroideo (FANS) molto usato per:

Dolore muscolare

Mal di testa

Febbre

Dolori articolari

Secondo il cardiologo, l’uso frequente o prima dell’attività fisica intensa può:

Aumentare il rischio di danno renale (soprattutto in caso di disidratazione)

Alterare la circolazione renale e cardiovascolare

Incrementare il rischio di eventi cardiaci in soggetti predisposti

In particolare, assumere ibuprofene prima di allenarsi può essere rischioso, perché durante l’esercizio il flusso sanguigno è già redistribuito e i reni possono essere più vulnerabili.

💊 Il punto chiave

Il messaggio non è “non prendere mai questi farmaci”, ma:

Evitare uso cronico senza controllo medico

Non abusarne per dolori ricorrenti senza indagare la causa

Non assumerli in modo preventivo prima dell’attività fisica

Informare il medico se li si usa regolarmente

🩺 Quando prestare particolare attenzione

Rischio maggiore per chi:

Ha problemi cardiaci

Soffre di ipertensione

È disidratato

Ha malattie renali

Assume più farmaci contemporaneamente

✅ Conclusione

Il fatto che un farmaco sia da banco non significa che sia privo di rischi.

Dopo i 40 anni — e in generale con l’avanzare dell’età — il corpo diventa più sensibile agli effetti collaterali cumulativi.

La regola migliore è semplice:

👉 usare questi farmaci solo quando necessario e con indicazione medica, soprattutto se l’uso diventa frequente o prolungato.



