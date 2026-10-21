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Programmi TV Stasera

Stasera in tv 21 ottobre 2026: Tale e Quale Show sfida Il Volo, poi Chi l’ha visto? e Champions su TV8

Emanuela B.
21/10/2026
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Carlo Conti: Stasera in tv 21 ottobre 2026: Tale e Quale Show, Il Volo a Mantova, Chi l’ha visto?, Champions su TV8 e i film in chiaro e su Sky Cinema.

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Mercoledì 21 ottobre 2026: Rai 1 con Tale e Quale Show, Canale 5 con Il Volo, Rai 3 con Chi l’ha visto?, Champions su TV8 e i film in chiaro e su Sky Cinema.



Mercoledì 21 ottobre 2026 la prima serata si divide tra varietà, musica dal vivo, inchieste e grande calcio: la guida stasera in tv mette in fila le proposte dei canali generalisti e dei principali appuntamenti cinema, dai titoli in chiaro fino alle scelte di Sky Cinema.

Carlo Conti: La prima serata dei canali generalisti: musica, attualità e sport

Su Rai 1 alle 21:30 torna Tale e Quale Show 2026, con Carlo Conti al timone di una nuova puntata costruita su imitazioni e trasformazioni di artisti italiani e internazionali. Nello stesso slot, Canale 5 punta sull’evento musicale: alle 21:20 va in onda Il Volo – Uno per tutti, serata con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, condotta da Amadeus e ambientata a Palazzo Te a Mantova.

Chi cerca un taglio di approfondimento può orientarsi su Rai 2, dove alle 21:20 c’è Patù, la passione delle idee con Roberto Inciocchi, mentre Rete 4 alle 21:34 conferma È sempre Cartabianca, il talk guidato da Bianca Berlinguer. L’inchiesta televisiva resta invece presidio di Rai 3: alle 21:15 va in onda Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, tra appelli, testimonianze e aggiornamenti su casi ancora aperti.

La serata offre anche una proposta culturale su La7: alle 21:15 Una giornata particolare – Caterina da Siena: la santa d’Italia vede Aldo Cazzullo impegnato nel racconto di una figura centrale della storia religiosa e culturale del Paese. Spazio allo sport su TV8, che alle 21:00 trasmette Bayern Monaco-Arsenal in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, match di UEFA Champions League preceduto da TV8 Football Night. Su Nove, alle 21:15, l’intrattenimento si sposta su Il tavolo di Che tempo che fa con Fabio Fazio, tra conversazioni, ospiti e momenti di comicità.

Rai 1: la gara di trasformazioni di Tale e Quale Show 2026

Nella scaletta di stasera in tv, Rai 1 affida la prima serata al suo varietà musicale: Tale e Quale Show 2026 riprende il meccanismo della competizione, in cui i concorrenti devono avvicinarsi il più possibile all’artista assegnato, lavorando su voce, movimenti e presenza scenica. Il programma, come da formula, si regge sul percorso di preparazione: vocal coach, coreografie, trucco e costumi concorrono alla resa finale delle performance.

La puntata alterna esibizioni e valutazioni della giuria, con effetti diretti sulla classifica della stagione. Nel flusso della serata di Rai 1, prima del varietà è previsto Affari Tuoi; in seconda serata rientra Porta a Porta con Bruno Vespa.

Canale 5: Il Volo a Palazzo Te con Amadeus

Su Canale 5 la prima serata è affidata alla musica con Il Volo – Uno per tutti (ore 21:20). La produzione colloca lo show nella cornice di Palazzo Te a Mantova, con Amadeus alla conduzione. Al centro ci sono le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in una scaletta che, per impostazione, attraversa la tradizione melodica italiana e le interpretazioni più note del trio.

La formula alterna momenti musicali e passaggi di racconto, puntando a parlare sia al pubblico che segue da tempo il lirico-pop, sia agli spettatori attratti dalle serate evento in tv. L’appuntamento arriva dopo La Ruota della Fortuna, il game show con Gerry Scotti e Samira Lui.

Approfondimento, inchieste e talk: Rai 2, Rai 3 e Rete 4

Su Rai 2 alle 21:20 va in onda Patù, la passione delle idee, con Roberto Inciocchi. Il programma si concentra su persone e progetti, usando interviste e testimonianze per raccontare trasformazioni sociali e culturali: l’obiettivo, per formato, è mettere a confronto esperienze diverse e offrire uno spazio di riflessione sui temi contemporanei. La puntata arriva dopo TG2 Post; in seconda serata è previsto Radio2 Social Club.

Rai 3 alle 21:15 conferma Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli. La trasmissione prosegue nel lavoro di ricerca sulle persone scomparse e nel racconto di casi irrisolti: in scaletta ci sono nuovi appelli, ricostruzioni, collegamenti e aggiornamenti su vicende seguite anche nelle settimane precedenti. La serata del canale si chiude con Tg3 Linea Notte.

Su Rete 4 alle 21:34 torna È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer guida il talk tra politica e società, con ospiti e confronti sui temi di attualità. Dopo il programma, la rete colloca La prova della verità in seconda serata.

Film e altre scelte: da Skyscraper ai titoli in chiaro e su Sky Cinema

Per chi preferisce il cinema, Italia 1 propone alle 21:30 Skyscraper, action thriller diretto da Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson e Neve Campbell. La storia è ambientata a Hong Kong: Will Sawyer, ex agente dell’FBI e specialista di sicurezza, deve valutare i sistemi di protezione di un grattacielo ipertecnologico. Quando la struttura viene colpita da un incendio appiccato da criminali, l’uomo finisce sotto accusa e si trova a dover agire per scagionarsi e salvare la famiglia rimasta intrappolata, in una corsa tra esplosioni e sequenze ad alta quota. In seconda serata, sempre su Italia 1, è previsto The Island di Michael Bay con Ewan McGregor e Scarlett Johansson.

Tra gli altri film in chiaro della giornata ci sono The Accountant su 20 Mediaset alle 21:10, thriller con Ben Affleck nei panni di un contabile dalle capacità matematiche fuori dal comune che lavora per organizzazioni criminali; Full Metal Jacket su Iris alle 21:15, il film di Stanley Kubrick sull’addestramento dei marines e la guerra del Vietnam; e Una notte da leoni su TwentySeven alle 21:15, commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis ambientata a Las Vegas durante un addio al celibato che prende una piega imprevedibile. Rai 4 alle 21:20 segnala inoltre la consueta fascia dedicata a film e thriller di genere.

Per chi guarda a Sky Cinema, la serata del 21 ottobre 2026 include: su Sky Cinema Uno alle 21:15 Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi, ambientato a Fiume nel 1919 durante l’impresa guidata da Gabriele D’Annunzio; alle 23:05 lo stesso canale manda in onda Notting Hill con Julia Roberts e Hugh Grant. Su Sky Cinema Collection alle 21:15 c’è Compromessi sposi con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme; su Sky Cinema Family alle 21:00 Free Willy – Un amico da salvare. Tra le altre proposte: Afterburn – Dopo l’apocalisse su Sky Cinema Action (ore 21:00), Il codice da Vinci su Sky Cinema Suspense (ore 21:00) con Tom Hanks, Fidanzata in affitto su Sky Cinema Comedy (ore 21:00) con Jennifer Lawrence, A Good Person su Sky Cinema Drama (ore 21:00) con Florence Pugh e Morgan Freeman, e This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno? su Sky Cinema Romance (ore 21:00).

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