Sapevi che? dimentichiamo i sogni perché in REM il cervello è in uno stato meno adatto a fissare ricordi e il risveglio decide se restano?

dimenticare i sogni: Perché dimentichiamo i sogni appena svegli: conta la chimica della fase REM, il risveglio e come la memoria registra l’esperienza.





Dalla chimica della fase REM ai micro-risvegli: perché i sogni svaniscono spesso appena apriamo gli occhi, e cosa sappiamo davvero dai risvegli in laboratorio e dagli studi EEG.





Ti svegli con l’impressione di aver vissuto una storia intensissima e, mentre cerchi di afferrarla, in pochi secondi svanisce. Succede così spesso che verrebbe da pensare a un solo “interruttore” che spegne i ricordi notturni. In realtà, dimenticare i sogni è un fenomeno molto comune e multifattoriale: dipende da come funziona il cervello durante il sonno, da come avviene il risveglio e da quanto rapidamente la mente passa ad altro.

dimenticare i sogni: Un sogno vivido non è automaticamente un ricordo

Per poter essere ricordata, qualunque esperienza deve prima essere mantenuta per qualche istante (memoria di lavoro) e poi stabilizzata quel tanto che basta per essere richiamata dopo. Questo passaggio non è garantito nemmeno da svegli; durante il sonno lo è ancora meno.

Quando sogniamo, soprattutto in fase REM, il cervello non è “spento”: è attivo, ma in uno stato diverso dalla veglia. Il punto non è stabilire se il sogno “c’è stato” (spesso sì), bensì se, al momento del risveglio, esistono le condizioni per trasformarlo in un ricordo raccontabile.

La chimica del sonno REM può sfavorire la fissazione dei sogni

Una delle spiegazioni più discusse riguarda i neuromodulatori, sostanze che regolano attenzione, attivazione e processi di memoria. Nella fase REM, molte sintesi scientifiche descrivono un assetto caratteristico: acetilcolina relativamente alta e monoamine come norepinefrina (noradrenalina) e serotonina molto basse.

Questo conta perché, nella veglia, norepinefrina e serotonina sono legate a stati di vigilanza e a meccanismi che facilitano la registrazione ordinata degli eventi. In REM, invece, l’esperienza può essere ricca e cinematografica, ma risultare più difficile da “archiviare” in modo compatibile con la memoria autobiografica diurna.

Qui è importante non andare oltre i dati: il legame tra profilo neurochimico della REM e singoli episodi di “stamattina non ricordo nulla” è in parte indiretto. È un quadro coerente con ciò che sappiamo sulla fisiologia del sonno, ma non equivale a misurare un neurotrasmettitore e prevedere con certezza il destino di un sogno specifico.

Il momento del risveglio è decisivo: la traccia è fragile

Un fattore spesso sottovalutato è come e quando ci si sveglia. Il ricordo onirico, appena emergente, assomiglia a un appunto mentale provvisorio: se non viene ripreso subito, può evaporare mentre ci si alza, si guarda il telefono o si agganciano le preoccupazioni del giorno.

Per questo, in laboratorio, i sogni vengono studiati spesso con i cosiddetti serial awakenings: si svegliano le persone in diversi momenti della notte e si raccoglie un resoconto immediato. Questa metodologia, sviluppata storicamente a partire dagli anni Cinquanta, serve proprio a ridurre il tempo tra esperienza e racconto, limitando la perdita di informazioni.

I risultati raccolti in decenni di studi indicano anche un altro punto chiave: non è vero che il ricordo sia garantito solo perché ci si trova in REM. E, viceversa, non è vero che fuori dalla REM non si sogni: resoconti possono emergere anche da fasi NREM, con frequenze che variano a seconda dei protocolli e dei criteri usati.

Micro-risvegli e differenze individuali: non tutti hanno le stesse “occasioni” di ricordare

Tra le persone esistono differenze stabili nella frequenza con cui si ricordano i sogni. Una delle ipotesi supportate da studi recenti è che contino, almeno in parte, i risvegli brevi e i micro-risvegli durante la notte: più interruzioni (anche minime), più possibilità di “agganciare” un contenuto mentale prima che si disperda.

Questo non significa che chi ricorda di più dorma necessariamente peggio, né che i micro-risvegli siano l’unica causa. Significa però che il ricordo non dipende solo da quanto si sogna, ma anche da quante opportunità ha il cervello di trasformare il sogno in materiale riportabile.

I segnali del cervello prima del risveglio possono predire il ricordo (ma non spiegano tutto)

Un’altra linea di ricerca usa l’EEG per osservare l’attività cerebrale nel sonno e confrontarla con ciò che una persona riferisce subito dopo il risveglio. In diversi studi, pattern specifici nelle fasi che precedono l’apertura degli occhi sono associati a una maggiore probabilità di ricordare un sogno.

È un risultato importante perché suggerisce che il “terreno” neurofisiologico del cervello addormentato influisca sul richiamo. Allo stesso tempo, qui la cautela è obbligatoria: molte misure potrebbero riflettere non solo il “sognare”, ma anche la prontezza a ricordare e raccontare (attenzione, linguaggio, organizzazione del resoconto) una volta svegli. In altre parole, alcuni correlati potrebbero riguardare il recall più che l’esperienza onirica in sé.

Un mito duro a morire: “Se non lo ricordi, non hai sognato”

Il fatto di non ricordare nulla al mattino viene spesso interpretato come assenza di sogni. Ma, alla luce degli esperimenti con risvegli ripetuti, questo è un passaggio logico rischioso: un “nulla da riportare” può significare dimenticanza rapidissima, difficoltà di recupero o resoconto, oppure un contenuto mentale troppo povero per essere descritto con sicurezza.

In più c’è un elemento metodologico: chiedere “Hai sognato?” non è come leggere un file salvato. Dipende da come si fa la domanda, da quanto tempo è passato, e dalla disponibilità della persona a trasformare sensazioni sfumate in parole. Per questo, quando si parla di dimenticare i sogni, è più accurato distinguere tra esperienza notturna e memoria diurna, evitando spiegazioni assolute.

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