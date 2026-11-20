Secondo l’accusa, la donna avrebbe invitato un uomo in casa e poi lo avrebbe indicato come intruso. Nessuno è rimasto ferito.





Secondo l’accusa, la donna avrebbe invitato un uomo in casa e poi lo avrebbe indicato come intruso. Nessuno è rimasto ferito.





Nel comune di Eastpointe, nel Michigan, Lasacia Gore avrebbe sparato a un uomo in casa sua, presentandolo poi alla polizia come persona entrata senza permesso. La procura della contea di Macomb sostiene invece che fosse stata lei a invitarlo. Il partner di Gore, tornato a casa all’improvviso, lo avrebbe sorpreso all’interno e aggredito, ritenendolo un estraneo. Mentre i due si azzuffavano, la donna avrebbe fatto fuoco con una pistola. Il colpo non ha ferito nessuno. Non risultano persone raggiunte.

Il 16 novembre 2026, un lunedì, Gore chiamò gli agenti di Eastpointe: riferì che un uomo non conosciuto era entrato in casa e stava discutendo con il compagno. La polizia intervenne e cominciò a esaminare l’accaduto. In base alle accuse, gli accertamenti mostrarono che Gore aveva invitato quell’uomo e gli aveva lasciato la porta aperta, senza chiuderla a chiave, per consentirgli l’accesso. La versione comunicata nella telefonata presentava dunque l’uomo come un estraneo, diversamente da quanto avrebbero poi ricostruito gli investigatori. La ricostruzione della chiamata è contestata.

Quella mattina il compagno aveva lasciato l’abitazione, ma vi fece ritorno senza preavviso e scoprì l’uomo in casa. Stando all’accusa, Gore gli fece credere che fosse entrato abusivamente. Convinto di ciò, il compagno si scontrò con l’ospite e i due ingaggiarono una colluttazione. Fu durante la lotta che, secondo le accuse, la donna prese una pistola e sparò un colpo. Il proiettile mancò entrambi e non ci furono feriti, riferisce la fonte principale. Corey Haines, capo della polizia di Eastpointe, ha detto a WXYZ che la pallottola si conficcò nella parete, sopra il luogo in cui i due stavano lottando.

L’ufficio del procuratore della contea ha contestato a Lasacia Gore sei capi d’imputazione per reati gravi. L’elenco comprende lo sparo di un’arma da fuoco in o contro un edificio, l’aggressione con arma pericolosa, la falsa denuncia di un reato e la menzogna a un agente durante un’indagine su un crimine violento. Gli altri due capi riguardano la detenzione o l’uso di un’arma da fuoco in relazione ad altri reati. Queste sono le contestazioni indicate dal procuratore della contea, e non dimostrano responsabilità penale. La colpevolezza dovrà essere provata in tribunale attraverso il procedimento giudiziario previsto.

Il comunicato del Macomb County Prosecutor’s Office precisa che lo sparo in o contro un edificio è punibile, al massimo, con dieci anni di carcere; l’aggressione con arma pericolosa, la falsa denuncia e la menzogna alla polizia durante un’indagine violenta possono comportare fino a quattro anni ciascuna. I due capi relativi all’arma prevedono ciascuno una pena di due anni, da scontare consecutivamente rispetto alle pene per gli altri reati. L’ufficio ha descritto le accuse come il massimo consentito dalla legge sulla base delle prove presentate fino a quel momento.

Gore è comparsa mercoledì 18 novembre davanti al magistrato Mark J. Makoski, presso la 38th District Court di Eastpointe. Il magistrato ha fissato una cauzione di 30.000 dollari, in contanti o garanzia, con la possibilità di versarne il 10 per cento. Se rilasciata su cauzione, la donna deve indossare un dispositivo GPS fissato al polso e restare agli arresti domiciliari. Le condizioni comprendono anche il divieto di assumere alcolici o droghe, possedere armi e avere contatti con la persona indicata come parte lesa.

Secondo la fonte principale riferisce che, dopo essere stata condotta in carcere, Lasacia Gore è stata rilasciata su cauzione e sottoposta agli arresti domiciliari mentre attende il processo. Il comunicato del Macomb County Prosecutor’s Office chiarisce che il rilascio era subordinato a specifiche condizioni: cauzione di 30.000 dollari, versabile in contanti o garanzia, oppure pagamento del dieci per cento, e dispositivo GPS al polso. In caso di liberazione, Gore deve rimanere in casa, non assumere alcol o droghe, non possedere armi e non contattare la persona indicata come parte lesa.

Queste prescrizioni descrivono le condizioni stabilite dal magistrato, non l’esito del procedimento. Nei materiali consultati non compare una pronuncia che accerti la responsabilità penale della donna. Gore resta quindi imputata per le accuse contestate, senza che ciò equivalga a una condanna. Anche l’ufficio del procuratore ricorda che chi è accusato di un reato è considerato innocente fino a quando la colpevolezza non venga provata in tribunale. La decisione finale spetterà al tribunale dopo l’esame.

La prossima udienza indicata dagli atti è una conferenza sulla causa probabile, fissata per mercoledì 2 dicembre 2026 alle 9, davanti alla giudice Kathleen G. Galen, sempre alla 38th District Court di Eastpointe. Si tratta del passaggio giudiziario successivo riportato dall’ufficio del procuratore al 20 novembre 2026. La fonte principale afferma che il processo si sarebbe aperto a dicembre; il comunicato ufficiale specifica invece data, ora e natura della prossima udienza. Non è indicato negli approfondimenti l’esito di appuntamenti successivi.

Nel commentare il caso, il procuratore di Macomb Peter J. Lucido ha richiamato i rischi per l’incolumità derivanti dallo sparo durante una disputa. Ha inoltre espresso preoccupazione per le accuse di dichiarazioni fuorvianti rese agli inquirenti. In situazioni pericolose, ha detto, chi interviene deve poter disporre di informazioni affidabili; per questo il suo ufficio attribuisce importanza tanto alla violenza armata quanto alla lealtà delle indagini. Il commento riguarda accuse e non stabilisce l’esito del processo.

Alcuni dettagli biografici e descrittivi non coincidono in tutti i materiali consultati. La fonte principale indica inizialmente che la donna ha 39 anni, ma in seguito la definisce 34enne; il comunicato del procuratore e gli approfondimenti la identificano come Lasacia Gore, 34 anni, residente a Eastpointe. WXYZ riferisce inoltre che è una agente penitenziaria fuori servizio dello sceriffo della contea di Wayne. Questo dato non compare nel comunicato ufficiale del procuratore, perciò resta attribuito alla testata televisiva.

Gli approfondimenti concordano sulla data della chiamata, sul rientro inatteso del compagno, sull’invito rivolto all’uomo e sull’assenza di feriti. WXYZ riporta che il proiettile colpì il muro; il comunicato ufficiale si limita a precisare che nessuno fu ferito. Il materiale del procuratore ricostruisce l’ingresso dell’uomo e la colluttazione come elementi emersi dall’indagine e formula le accuse come contestazioni. Sarà il procedimento giudiziario a stabilire i fatti e le eventuali responsabilità. Al 20 novembre 2026, gli atti citati indicano come prossimo passaggio la conferenza del 2 dicembre.



