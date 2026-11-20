L’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra critica la COP 31 e propone rinnovabili, autonomia energetica e una bolletta sociale





L’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra critica la COP 31 e propone rinnovabili, autonomia energetica e una bolletta sociale





L’autonomia energetica, da raggiungere nel lungo periodo, è un obiettivo indicato da Angelo Bonelli nell’intervista a Fanpage.It. L’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra critica la dipendenza dell’Italia da petrolio e gas e lega al successo del centrosinistra alle politiche del 2027 una revisione delle scelte climatiche dell’esecutivo Meloni. Per la COP 31, però, chiede di aspettare la versione finale. Il documento finora circolato, riferisce, non contempla l’uscita dai combustibili fossili, benché menzioni l’accelerazione dell’elettrificazione. Bonelli considera tale assenza un arretramento rispetto alle precedenti conferenze annuali dell’Onu sul clima. Il giudizio espresso riguarda la bozza provvisoria, non la conclusione dei lavori.

Per Bonelli, il dietrofront nasce dall’influenza degli interessi petroliferi e dagli equilibri geopolitici. Stati Uniti e Russia hanno ostacolato concretamente la COP 31, mentre la Cina lo ha fatto in modo meno incisivo. Donald Trump definisce ingannevole la crisi climatica; Vladimir Putin, sostiene Bonelli, controlla i più vasti giacimenti mondiali di gas e non intende perdere i relativi guadagni. Quei proventi, aggiunge, finanziano l’apparato bellico della Russia. Per lui, il confronto sul clima è ormai intrecciato alla contesa politica mondiale. Tra i segnali incoraggianti menziona la conferma di Lula alla guida del Brasile e il voto di metà mandato americano; si augura che il cambiamento coinvolga altri Paesi in futuro.

Nell’intervista si affronta anche la crescita delle strutture informatiche necessarie all’intelligenza artificiale. Bonelli contesta una disposizione che, circa un anno fa, l’esecutivo guidato da Meloni ha introdotto nel decreto Bollette: essa rende possibile autorizzare i data center attraverso un iter unitario e rapido. La procedura, osserva, rischia di avere conseguenze sull’ambiente. Porta l’esempio di quattro impianti ipotizzati nell’area a sud di Milano: il loro consumo idrico sarebbe pari a quello di una città con 300mila residenti e la richiesta di elettricità sarebbe elevatissima. Propone di sospendere le autorizzazioni fino alla definizione della domanda effettiva, tenendo conto della tutela ambientale. L’Italia, afferma, non deve essere lasciata alla mercé dei grandi capitali dell’intelligenza artificiale.

Bonelli collega la dipendenza energetica a quella politica e accusa il governo di aumentare l’esposizione del Paese a imprese straniere. A suo giudizio, petrolio e gas gravano sulle economie mentre le guerre ne fanno salire il costo. La transizione ecologica, afferma, può portare vantaggi sociali, soprattutto ai ceti più deboli. Nel criticare la presenza Italiana alla COP, ricorda che Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani non hanno partecipato, mentre il ministro Gilberto Pichetto Fratin è intervenuto in plenaria. L’assenza dei leader, sostiene, può indicare sfiducia nelle conferenze oppure la volontà di ostacolarle; precisa che l’Italia non è stata l’unico Paese senza i suoi vertici.

Bonelli contesta a Meloni di non aver mai usato le parole «crisi climatica» riferendosi alle temperature estreme e alle ondate di calore estive. Le rimprovera inoltre l’opposizione alla Nature Restoration Law, direttiva europea per il ripristino della natura, e l’ostacolo posto al Green Deal. Critica anche la linea tenuta in Europa assieme agli Stati orientali che producono molta energia ricavandola dal carbone. A suo giudizio, queste decisioni sono incompatibili con l’obiettivo di ridurre la dipendenza energetica.

Alcune industrie, osserva, hanno già investito nella transizione, ma non trovano in Italia un adeguato riferimento istituzionale. Se il campo largo vincesse, propone di puntare su rinnovabili, efficienza e risparmio energetico per ridurre il costo dell’energia, oltre a investire nell’innovazione e sostenere le imprese italiane che, secondo lui, sono leader nel mondo.

La proposta di Alleanza Verdi-Sinistra è introdurre una bolletta sociale. Per Bonelli, le famiglie italiane in povertà energetica sono 2,8 milioni; a quelle con maggiori difficoltà andrebbe assegnato un credito energetico. Le risorse permetterebbero di rinnovare il riscaldamento e il raffrescamento domestici, adottando pompe di calore che utilizzano energia rinnovabile. Bonelli spiega che l’intervento vuole affrontare il peggioramento della qualità della vita causato dai cambiamenti climatici, specialmente per gli anziani, e garantire il diritto a proteggersi sia dal caldo sia dal freddo.

Se il centrosinistra governasse, alla COP 32 andrebbero sia il presidente del Consiglio sia il ministro responsabile di Ambiente ed Energia. Per Bonelli, la presenza serve a tessere rapporti internazionali e a coinvolgere aziende intenzionate a finanziare la trasformazione ecologica. Il ricorso alle rinnovabili, afferma, può generare occupazione e sostenere la pace, dato che gas e petrolio alimentano i conflitti. Nonostante il giudizio critico sulla COP 31, mantiene un atteggiamento fiducioso e vuole che gli incontri proseguano. In quelle sedi, governi, associazioni, studiosi, movimenti e rappresentanti sociali possono misurarsi sulle azioni necessarie per difendere il pianeta e i diritti delle popolazioni.



