Caso Mario Roggero: sequestrati al gioielliere condannato, 50mila euro anche da un conto estero.





Il caso di Mario Roggero, il gioielliere torinese coinvolto in un tragico evento del 28 aprile 2021, ha assunto nuovi sviluppi legali. Dopo la condanna a versare 480mila euro ai familiari di tre rapinatori colpiti da colpi d’arma da fuoco, la Procura generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50mila euro, cifra ritenuta necessaria per garantire le spese di giustizia. Questo importo è stato prelevato da un conto corrente tunisino intestato a Roggero e alla moglie.





L’episodio che ha coinvolto Roggero è avvenuto quando tre rapinatori, armati di un coltello e di una pistola giocattolo, sono entrati nella sua gioielleria. Durante la rapina, i malviventi hanno minacciato la moglie e la figlia del gioielliere, cercando poi di fuggire a bordo di un’auto dopo aver svaligiato il negozio. Roggero, armato, ha inseguito i rapinatori e ha aperto il fuoco, causando la morte di due di loro e ferendo gravemente un terzo.

La sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Asti ha inflitto a Roggero una pena di 14 anni di reclusione per omicidio e tentato omicidio. Oltre alla pena detentiva, il gioielliere è stato condannato a risarcire i familiari dei rapinatori deceduti. La Procura ha ritenuto indispensabile tutelare le spese processuali, da qui la richiesta e l’ottenimento del sequestro dei 50mila euro.

Questa somma proviene da un bonifico effettuato dal Comitato #iostoconmarioroggero, avvenuto prima dell’appello. La Corte ha stabilito che Roggero non ha potuto avvalersi della legittima difesa, ritenendo che non ci fosse un pericolo imminente al momento dell’azione. I giudici hanno considerato che il pericolo fosse cessato nel momento in cui i rapinatori avevano abbandonato il negozio e hanno evidenziato come le conseguenze delle azioni del gioielliere non fossero proporzionate alla minaccia subita.

La questione della legittima difesa in Italia è complessa e ha generato dibattiti accesi. In questo caso specifico, la Corte ha sottolineato l’importanza della proporzionalità tra l’offesa subita e la reazione adottata. Secondo i giudici, la reazione di Roggero, che ha portato alla morte di due persone e al ferimento grave di un’altra, non poteva essere giustificata da una minaccia a beni materiali.

L’atteggiamento della giustizia italiana nei confronti della legittima difesa è stato al centro di molte discussioni, specialmente in situazioni in cui le reazioni dei cittadini possono sfociare in atti estremi. Il caso di Mario Roggero si inserisce in un contesto più ampio, dove si cerca un equilibrio tra la protezione dei diritti dei cittadini e la necessità di evitare abusi da parte di chi si trova in situazioni critiche.

L’esito del processo ha suscitato reazioni contrastanti tra l’opinione pubblica. Da un lato, c’è chi sostiene che Roggero abbia agito per difendere la propria famiglia e il proprio negozio; dall’altro, c’è chi ritiene che le sue azioni siano state eccessive e non giustificabili. La decisione della Corte di condannarlo ha sollevato interrogativi sulla legittimità delle sue azioni e sull’applicazione delle leggi italiane riguardanti la difesa personale.

In conclusione, il caso di Mario Roggero rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che possono sorgere nell’applicazione della legge sulla legittima difesa. La condanna e il sequestro dei fondi per le spese legali pongono interrogativi importanti sulla responsabilità individuale e sulle conseguenze delle azioni intraprese in situazioni di emergenza. Con il processo in appello che si avvicina, sarà interessante osservare come evolverà questa vicenda e quali saranno le implicazioni legali future per Roggero.

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