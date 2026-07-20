Operazione di Maranza: 539 arresti, sequestrati chili di droga, armi e articoli rubati.





Una vasta operazione di polizia ha portato a 539 arresti, di cui 47 minorenni, e 954 denunce nell’ambito di un’iniziativa contro la criminalità giovanile e le baby gang. Questa operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, si è svolta simultaneamente tra giugno e luglio in 44 province italiane. I controlli hanno permesso il sequestro di 703 chili di sostanze stupefacenti di vario tipo, oltre a 300mila euro in contante, 49 armi da fuoco e 87 armi bianche, insieme a 95 oggetti atti a offendere, tra cui storditori elettrici, bastoni sfollagente telescopici e spray urticanti.





L’intervento si è concentrato nelle zone di aggregazione giovanile, come giardini pubblici e centri commerciali, ma anche nelle aree circostanti le stazioni ferroviarie e le sale giochi. Oltre mille agenti sono stati mobilitati su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza e il controllo di queste aree. Gli agenti hanno ispezionato quasi 190mila persone, con particolare attenzione a città come Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Catania, Firenze e Genova.

Durante l’operazione, sono stati individuati e sequestrati 41 chili di cocaina, 660 chili di cannabinoidi, 2 chili di ketamina e circa 1000 pastiglie di ossicodone, oltre a diversi quantitativi di altre sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno inoltre scoperto 973 profili social che incitavano all’odio e alla violenza, anche contro membri delle forze di polizia.

I reati associati a questi gruppi giovanili, spesso pubblicizzati dagli stessi autori sui social media, spaziano da lesioni e risse a danneggiamenti, estorsioni, furti e rapine, fino allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi. Sono stati denunciati 791 maggiorenni e 163 minorenni per reati di ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività condotta dalle Squadre Mobili, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha portato alla perquisizione di 1182 immobili. Tra questi, 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali, oltre a vari luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e contanti. Oltre agli arresti e alle denunce, sono state elevate 506 sanzioni amministrative per diverse violazioni, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e per la somministrazione di bevande alcoliche a minori.

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