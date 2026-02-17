Caso Ramy, nuovo capo d’imputazione per i carabinieri che inseguivano lo scooter con i maranza: polemica sui giudici rossi





L’imputazione nei confronti del carabiniere alla guida dell’auto che inseguì lo scooter di Fares Bouzidi e Ramy Elgaml il 24 novembre 2024 è stata modificata. Inizialmente accusato solo di omicidio stradale, ora il carabiniere è accusato di “eccesso colposo nell’adempimento del dovere”. Questa nuova qualificazione emerge da una recente chiusura delle indagini, notificata oggi dai pubblici ministeri Marco Cirigliano e Giancarla Serafini, con l’aggiunto Paolo Ielo.





Secondo quanto riportato, il carabiniere stava operando nell’ambito dei suoi doveri, poiché Bouzidi era già stato condannato per resistenza alla cattura durante la fuga. Tuttavia, è stato stabilito che il militare ha mantenuto una distanza troppo ravvicinata rispetto alla velocità del veicolo in fuga, il che ha portato a una condotta considerata colposa. La nuova accusa implica che le lesioni inflitte a Bouzidi siano anch’esse riconducibili a questo “eccesso colposo nell’adempimento del dovere”.

L’incidente è avvenuto al termine di un inseguimento di otto chilometri, che si è concluso tragicamente con la morte di Bouzidi. L’inseguimento ha suscitato un ampio dibattito sull’operato delle forze dell’ordine e sulle modalità di gestione di tali situazioni. La decisione di modificare l’imputazione riflette la complessità del caso, in cui si intrecciano le responsabilità del carabiniere e le azioni del fuggitivo.

Il carabiniere, difeso dagli avvocati, ha sempre sostenuto di aver agito nell’adempimento del suo dovere, cercando di fermare un veicolo che si era dato alla fuga. Tuttavia, la Procura ha ritenuto che la sua condotta, pur essendo legata a un’azione legittima, sia stata caratterizzata da negligenza, in quanto non ha rispettato le norme di sicurezza necessarie durante l’inseguimento.

Il caso ha sollevato interrogativi più ampi sulla formazione e le procedure adottate dalle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. Gli esperti di diritto e i commentatori hanno sottolineato che l’equilibrio tra il dovere di proteggere la comunità e la necessità di operare in modo sicuro è fondamentale per prevenire tragedie come quella avvenuta.



