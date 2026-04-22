Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i due bimbi, la figlia è gravissima





Tragedia nella notte a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal balcone del terzo piano di uno stabile portando con sé i tre figli. Secondo quanto riferito, l’impatto non ha lasciato scampo alla donna e a due dei bambini, morti sul colpo. La terza figlia è stata soccorsa in condizioni critiche e trasferita d’urgenza in ospedale: al momento è ricoverata nel reparto di Rianimazione del nosocomio del capoluogo calabrese.





L’episodio è avvenuto nel corso della notte. La chiamata ai soccorsi ha mobilitato in breve tempo i mezzi del 118, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i primi accertamenti e per mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli specialisti della Medicina legale dell’Università Magna Grecia, chiamati per le verifiche di competenza. La notizia è stata riportata dall’AGI.

Al momento non sono note le cause che hanno portato al gesto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire in modo puntuale le ore precedenti, la dinamica dell’accaduto e il contesto familiare e personale. Le verifiche in corso puntano a definire con precisione cosa sia successo all’interno dell’edificio e quali circostanze possano aver preceduto il lancio dal balcone. In questa fase, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo su eventuali ipotesi, in attesa degli elementi che emergeranno dall’attività di polizia giudiziaria.

Gli operatori sanitari del 118, arrivati in via Zanotti Bianco, hanno avviato immediatamente le manovre di soccorso, concentrandosi in particolare sulla bambina sopravvissuta. Dopo le prime cure sul posto, la minore è stata trasportata in ospedale in codice di massima urgenza. Le sue condizioni vengono definite gravissime e la paziente è sottoposta a monitoraggio costante in Rianimazione.

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