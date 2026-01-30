Catherine O’Hara è morta a 71 anni: addio alla mamma di Kevin in “Mamma, ho perso l’aereo”





Catherine O’Hara, l’attrice canadese di grande successo, è deceduta all’età di 71 anni. La notizia è stata riportata da TMZ, che ha confermato il decesso avvenuto venerdì, sebbene la causa della morte non sia stata ancora specificata. La sua scomparsa segna la fine di una carriera brillante e versatile, che ha attraversato decenni di successi nel cinema e in televisione.





Nata a Toronto il 4 marzo 1954, Catherine Anne O’Hara ha costruito un percorso artistico che l’ha vista emergere come una delle attrici più talentuose della sua generazione. È particolarmente famosa per il suo ruolo di madre nel classico natalizio “Mamma, ho perso l’aereo” e nel suo sequel “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, dove interpretava Kate McCallister, la madre di Kevin, il personaggio di Macaulay Culkin. Queste pellicole sono diventate un appuntamento fisso della programmazione televisiva durante le festività.

Oltre a questi ruoli iconici, O’Hara è nota per la sua interpretazione di Moira Rose nella serie “Schitt’s Creek”, un personaggio che le ha valso numerosi premi, tra cui un Emmy Award nel 2020. La sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria versatilità, che le ha permesso di brillare sia nel cinema che in televisione, con apparizioni memorabili in film come “Beetlejuice – La maledizione della strega” e “A Mighty Wind”.

O’Hara ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come parte della troupe di “SCTV”, un programma di sketch comici che ha contribuito a definire il suo stile unico. Questo le ha fruttato un Emmy Award nel 1982 per la sceneggiatura. La sua capacità di improvvisazione e il suo talento comico le hanno permesso di eccellere in una varietà di generi, dal cinema satirico ai mockumentary, collaborando con registi di fama come Christopher Guest.

Il suo primo grande successo internazionale è arrivato nel 1988 con “Beetlejuice”, dove ha interpretato Delia Deetz, un’artista eccentrica. Questo film ha segnato l’inizio di una lunga collaborazione con Tim Burton, che ha continuato con il sequel previsto per il 2024. La popolarità di O’Hara è esplosa negli anni ’90, grazie ai film “Mamma, ho perso l’aereo” e “Mamma, ho riperso l’aereo”, che hanno consolidato il suo status di star.

Negli anni successivi, Catherine O’Hara ha continuato a lavorare in produzioni di successo, dimostrando la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti dell’industria cinematografica. Ha ottenuto riconoscimenti anche per il suo lavoro in “Waiting for Guffman” e “Best in Show”, mostrando la sua abilità nel creare personaggi memorabili e divertenti. Nel 2006, ha ricevuto il National Board of Review Award come miglior attrice non protagonista per il suo lavoro in “For Your Consideration”.

Dal 2015 al 2020, O’Hara ha vissuto una nuova ondata di successo con “Schitt’s Creek”, dove il suo personaggio di Moira Rose è diventato uno dei più amati della televisione contemporanea. La sua performance le è valsa quattro Canadian Screen Awards e un Golden Globe, consolidando ulteriormente la sua reputazione come una delle attrici più talentuose del suo tempo.

Negli ultimi anni, O’Hara ha continuato a lavorare attivamente, partecipando a produzioni di rilievo come “The Studio” per Apple TV+, al fianco di Seth Rogen, e alla serie “The Last of Us”. La sua carriera ha dimostrato un impegno costante nell’arte della recitazione, rendendola un’icona per generazioni di spettatori.

Sposata dal 1992 con lo scenografo Bo Welch, conosciuto sul set di “Beetlejuice”, Catherine O’Hara era madre di due figli. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, ma il suo lavoro continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno ammirata e apprezzata. La leggenda di Catherine O’Hara rimarrà viva attraverso i suoi film e le sue indimenticabili interpretazioni, che hanno segnato un’epoca nel panorama cinematografico e televisivo.



