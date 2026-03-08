Cazzullo va avanti con le sue parole su Sal Da Vinci: “Sono un giornalista, voglio essere libero di esprimere le mie opinioni”





La discussione nata attorno a Sal Da Vinci dopo il Festival di Sanremo continua ad alimentare reazioni e repliche nel mondo dell’informazione e dello spettacolo. Nelle ultime ore è tornato a intervenire Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, chiamato a commentare la vicenda in televisione. Il contesto è stato In Altre Parole, la trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7, dove l’editorialista ha riaffrontato l’argomento precisando il senso del suo intervento e ribadendo la propria posizione.





L’intervento arriva dopo giorni di polemiche e dopo una precedente spiegazione fornita a La Volta Buona, dove Cazzullo aveva ridimensionato l’espressione sul “matrimonio della camorra” definendola “una battuta”. Stavolta, nel confronto televisivo su La7, il giornalista ha scelto un registro più netto, rivendicando apertamente la legittimità del giudizio espresso sul brano e richiamando la libertà di critica come principio centrale del lavoro giornalistico.

Nel suo intervento, Aldo Cazzullo ha messo in chiaro di non voler fare ulteriori passi indietro e ha sintetizzato la propria posizione in una frase destinata a far discutere: “Sono un giornalista e voglio essere libero di esprimere le mie opinioni.” La dichiarazione si inserisce nel dibattito più ampio che si è sviluppato attorno alla possibilità di criticare un artista e un brano senza che questo venga interpretato come un attacco a una comunità o a un territorio.

Proprio su questo punto, Cazzullo ha voluto tracciare una distinzione: la critica rivolta a una canzone non deve essere automaticamente letta come critica alla città di provenienza dell’interprete. Nel passaggio riportato, il giornalista ha affermato: “Criticare una canzone non significa criticare una città.” Una precisazione che mira a separare il giudizio sul prodotto artistico da qualsiasi lettura identitaria o territoriale, tema emerso con forza nelle discussioni dei giorni precedenti.

Nel confronto, è stato affrontato anche l’argomento della contrapposizione Nord-Sud, citata nel dibattito pubblico seguito alla vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo e alle reazioni successive. Su questo fronte, l’editorialista del Corriere della Sera ha ridotto la questione a un richiamo all’appartenenza comune, tagliando corto con una frase sintetica: “È inutile, ormai siamo tutti italiani.” Il senso dell’intervento, per come riportato, è quello di respingere l’idea che il confronto debba trasformarsi in una lettura divisa per aree geografiche, concentrandosi invece sul diritto di commento e di valutazione.

Durante la trasmissione, Aldo Cazzullo ha insistito sul tema della libertà di critica, presentandolo come elemento strutturale dell’attività giornalistica. In particolare, ha dichiarato: “Il giornalista non deve fare la hola. Deve essere libero di criticare quando lo ritiene opportuno. Io voglio essere libero di dire quello che penso.” Un passaggio con cui il giornalista ribadisce l’autonomia del proprio ruolo e l’idea che la funzione dell’informazione non sia quella di sostenere sempre e comunque, ma di valutare e, se necessario, esprimere dissenso.

Le parole pronunciate in tv riaccendono una vicenda che, a oltre una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo, continua a restare al centro di commenti e repliche. Il caso ha coinvolto non solo giornalisti e addetti ai lavori, ma anche il circuito della satira e dell’intrattenimento, con un effetto di amplificazione che ha portato la discussione oltre i confini della semplice recensione musicale.

In questo scenario si inserisce anche l’intervento di Fiorello, che ha realizzato un’imitazione di Sal Da Vinci nella sua Pennicanza. La parodia, costruita proprio attorno alla reazione a una recensione negativa attribuita a Cazzullo, ha ripreso in chiave ironica la dinamica tra artista e critica, con riferimenti anche al Corriere della Sera. Nel testo citato, l’imitazione contiene una battuta sul quotidiano: “Qua ritagliavamo sempre i suoi articoli e poi buttavamo il giornale”. La scena è stata ulteriormente sviluppata in una sequenza “surreale”, come descritta, che ha avuto ampia circolazione sui social e nelle conversazioni online.

La parodia prosegue con un monologo che mette al centro il rapporto simbolico tra la famiglia e la firma del giornalista, giocando sul contrasto tra ammirazione e delusione per la stroncatura. Nel passaggio riportato compaiono altre battute, tra cui: “Cazzullo? Ci sono rimasto male. La mia famiglia ha sempre amato Cazzullo. Compravamo il Corriere e ritagliavamo solo il suo articolo, il resto del giornale lo buttavamo e la sera ci riunivamo tutti insieme per leggerlo… e ora dice che la mia canzone è brutta!? Mi sento male.” Il contenuto, ripreso e rilanciato, ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sul caso, trasformando la polemica in un elemento ricorrente dell’attualità di questi giorni.

Il ritorno di Aldo Cazzullo sul tema, dunque, si colloca in un momento in cui il dibattito continua a essere alimentato da nuove dichiarazioni e da contenuti televisivi e social. L’elemento centrale, nelle parole del giornalista, resta la rivendicazione della libertà di critica e la richiesta che il giudizio su un brano non venga automaticamente sovrapposto a un giudizio su una città o su un’identità collettiva.



