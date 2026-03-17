Che fine ha fatto Di Maio? Ruolo Ue nel Golfo e silenzio dall’inizio della guerra





Il conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran ha riacceso l’attenzione sul ruolo internazionale di Luigi Di Maio, attualmente Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico. In un contesto di elevata tensione geopolitica, caratterizzato da attacchi missilistici su diversi Paesi dell’area, si intensifica il dibattito pubblico in merito alla sua assenza di dichiarazioni ufficiali, protrattasi per diversi giorni.





L’attuale fase di escalation militare ha avuto inizio con i bombardamenti su Teheran, segnando l’apertura di un conflitto che coinvolge direttamente la regione del Golfo. Successivamente, attacchi missilistici hanno interessato Bahrein, Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, Paesi rientranti nel mandato diplomatico affidato a Di Maio.

Nonostante la gravità degli eventi, l’ex Ministro degli Affari Esteri non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali immediate, sollevando interrogativi sulla sua effettiva presenza istituzionale in una fase così delicata. L’assenza di comunicazioni ufficiali è apparsa particolarmente significativa con il prolungarsi della crisi, divenendo oggetto di attenzione sia politica che mediatica.

Luigi Di Maio è stato nominato nel 2023 come Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo, assumendo un incarico di rilevanza strategica nel contesto delle relazioni tra Bruxelles e i Paesi dell’area. La sua designazione è stata formalizzata durante il governo presieduto da Mario Draghi e successivamente confermata sotto l’esecutivo di Giorgia Meloni.

Negli ultimi mesi, l’attività di Di Maio si è concentrata su incontri e iniziative diplomatiche volte allo sviluppo della regione, considerata un elemento centrale della trasformazione strategica globale. Tra le rare apparizioni pubbliche recenti, si segnala la partecipazione in videocollegamento a un evento tenutosi a Verona, durante il quale ha ribadito l’importanza di una de-escalation del conflitto.

L’assenza di Di Maio si è manifestata anche in occasione di precedenti momenti di confronto internazionale. Durante i negoziati di Ginevra tra rappresentanti europei e iraniani, il suo ruolo è stato ricoperto da Kaja Kallas, figura di spicco della diplomazia europea.

La recente decisione, riletta alla luce degli eventi correnti, intensifica ulteriormente il dibattito sull’effettiva influenza del Rappresentante Speciale nelle dinamiche diplomatiche di maggiore rilevanza.

Oltre alle responsabilità europee, emergono dettagli relativi al budget e alle condizioni economiche dell’incarico. Durante il primo mandato, le risorse finanziarie a disposizione sarebbero state significative, accompagnate da un compenso mensile elevato e da ulteriori indennità.

Contestualmente, si profila anche una possibile evoluzione della carriera internazionale di Luigi Di Maio, con una candidatura nell’ambito delle Nazioni Unite per un ruolo di alto profilo nel processo di pace in Medio Oriente, con sede a Gerusalemme.

Il silenzio diplomatico nella crisi internazionale

Nel pieno del conflitto, tuttavia, il tema centrale rimane la mancanza di una posizione chiara e definita. In un contesto caratterizzato da tensioni crescenti e da un equilibrio sempre più precario, il silenzio diplomatico del Rappresentante dell’Unione Europea continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni.

Mentre il conflitto si protrae e l’instabilità si diffonde nella regione del Golfo, rimane aperta la questione sul ruolo effettivo di Luigi Di Maio e sulla sua capacità di incidere in uno scenario internazionale in rapida e continua evoluzione.



