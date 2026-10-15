Che oggetto è? Riconosci questo dettaglio ingrandito

Il dettaglio ingrandito mostra fori per il dito e un fermo contro cui si arresta la rotazione: a quale apparecchio appartiene? La risposta e la spiegazione sono





Il dettaglio ingrandito mostra fori per il dito e un fermo contro cui si arresta la rotazione: a quale apparecchio appartiene?





A) Telefono a disco combinatore

B) Telefono a manovella magneto senza disco

C) Telefono a tastiera

D) Citofono da parete a pulsanti

La risposta corretta

La risposta corretta è A) Telefono a disco combinatore.

Il dettaglio del quiz mostra due elementi molto specifici: una corona con fori in cui si inserisce il dito e un piccolo fermo (finecorsa) contro cui la rotazione si arresta. Questo insieme di particolari corrisponde al meccanismo di composizione dei numeri del telefono a disco combinatore.

Perché la risposta corretta è il telefono a disco combinatore

Nei telefoni con disco, la composizione avviene proprio così: si inserisce il dito nel foro associato alla cifra desiderata e si ruota il disco fino a raggiungere un fermo di arresto (spesso indicato come finger stop). A quel punto si lascia andare il disco, che torna indietro completando la selezione. Nei documenti della Library of Congress dedicati alle istruzioni/diagrammi del disco è mostrata e nominata questa parte (“FINGER STOP”), insieme alla dinamica di rotazione fino al fermo.

Anche la foto di riferimento su Wikimedia Commons raffigura un rotary dial telephone: perciò il ritaglio del quiz (centrato su fori e fermo) è coerente con l’oggetto completo.

Perché “telefono a tastiera” è errato

Un telefono a tastiera si riconosce dall’elemento con cui si compone il numero: una pulsantiera con tasti disposti in griglia. In questo caso, invece, il dettaglio mostrato non è una serie di tasti, ma una ghiera con fori e un fermo di fine corsa, cioè una soluzione meccanica tipica del disco.

Perché “telefono a manovella magneto senza disco (chiamata operatore)” è errato

Il telefono a manovella (magneto), nella versione indicata dall’alternativa (“senza disco”), si caratterizza per la presenza della manovella usata per la segnalazione/chiamata e per l’assenza del componente principale del quiz: la ghiera forata con fermo per la composizione a disco. Se manca il disco, non può comparire quel dettaglio specifico (fori + finger stop) che serve proprio alla selezione del numero con rotazione fino al fermo.

Perché “citofono da parete a pulsanti” è errato

Un citofono da parete è in genere pensato per un impianto interno e utilizza pulsanti (ad esempio per chiamare o aprire il portone). Il dettaglio del quiz, invece, è un elemento di composizione meccanica basato su fori e arresto della rotazione: una caratteristica del disco telefonico tradizionale, non della pulsantiera tipica dei citofoni.

Per questo, tra le quattro alternative proposte, l’unica che spiega in modo completo e coerente la presenza dei fori per il dito e del fermo di arresto è il telefono a disco combinatore.

Foto A: Ciara Ní Riain · CC BY-SA 4.0

Modifiche: ritaglio, mascheratura, evidenziazione o composizione in griglia per il gioco.

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