Colpo di scena per Stefano De Martino: lei ha preso casa da lui, con chiavi in tasca e bagagli carichi d’affetto





Stefano De Martino è al centro di nuove ricostruzioni sulla sua vita privata dopo la pubblicazione di un servizio fotografico dal settimanale Oggi che associa il conduttore alla stilista Gilda Ambrosio. Il focus dell’articolo è la presunta consegna delle chiavi di casa da parte di De Martino ad Ambrosio, elemento ritenuto dalla redazione indicativo di un’intimità stabile tra i due. Nessuno dei protagonisti ha però rilasciato dichiarazioni ufficiali.





Le immagini pubblicate da Oggi, scattate in occasione del 37° compleanno di De Martino lo scorso 3 ottobre, mostrano il conduttore e la stilista nello stesso veicolo e in una serata trascorsa con amici e familiari. Secondo la ricostruzione della rivista, il gruppo si sarebbe spostato dall’iniziale cena a un breve passaggio nell’ufficio del presentatore e, successivamente, all’abitazione di De Martino. È su quest’ultimo passaggio che Oggi fonda l’ipotesi di una convivenza o quantomeno di una condivisione di spazi quotidiani, avanzando l’interpretazione per cui le chiavi sarebbero state consegnate ad Ambrosio.

La rivendicazione della testata è stata ribadita da Andrea Biavardi, direttore di Oggi, intervenuto nella trasmissione La volta buona condotta da Caterina Balivo su Rai1. Biavardi ha confermato quanto pubblicato e ha invitato il pubblico a ritenere attendibile la documentazione: “convincetevi”, ha detto, secondo il resoconto della puntata. La conduttrice ha tuttavia espresso prudenza, sottolineando l’attesa di una conferma diretta da parte degli interessati.

Il rapporto tra De Martino e Ambrosio è già noto alle cronache: i due si conoscono da anni e, secondo ricostruzioni precedenti, avrebbero avuto una relazione tra il 2017 e il 2018. Dopo quella fase, il loro legame è rimasto oggetto di attenzione e i contatti tra loro sono stati ripetutamente registrati dalla stampa. Nelle ultime settimane la frequenza dei loro incontri è stata interpretata da alcuni osservatori come un possibile ritorno di fiamma o, quanto meno, un avvicinamento più strutturato rispetto al passato.

Tra gli elementi citati come indizi vi sono presenze ripetute di Ambrosio in momenti privati legati a De Martino: il soggiorno in Umbria con persone a lui vicine, la cena per il compleanno e ulteriori occasioni conviviali. In alcune di queste uscite era presente anche Adelaide De Martino, sorella di Stefano e sua collaboratrice, oltre a volti legati al programma Affari Tuoi, come Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Le note dei cronisti sottolineano che Ambrosio avrebbe mantenuto un atteggiamento riservato durante gli incontri pubblici e privati citati.

Altri dettagli che hanno alimentato la narrazione mediatica riguardano la presenza di Ambrosio in occasioni in cui era presente anche Santiago, il figlio di De Martino avuto dalla relazione con Belen Rodriguez. I tre sarebbero stati avvistati insieme in diversi contesti, compresa una vacanza negli Stati Uniti, fatto citato dalla stampa come elemento di contesto nella ricostruzione del rapporto tra i due adulti.

Sul piano personale, va ricordato che De Martino è noto per la cautela con cui gestisce la sfera privata, in particolare per quanto riguarda la famiglia. Dopo la separazione da Belen Rodriguez, il conduttore ha cercato di tutelare il proprio riserbo, pur restando una figura costantemente osservata dai media di settore. Proprio per questo i particolari riportati in questi giorni hanno assunto un rilievo maggiore: il passaggio di un ospite in un’abitazione privata o la consegna di chiavi sono interpretati come segnali di un cambiamento nello status della relazione.

Dal punto di vista giornalistico le affermazioni pubblicate poggiano principalmente sul servizio fotografico di Oggi e sulle dichiarazioni del suo direttore. Non esistono al momento conferme pubbliche né da De Martino né da Ambrosio che possano validare o smentire la ricostruzione della rivista. Questa assenza di una presa di posizione ufficiale lascia la vicenda sospesa tra la documentazione fotografica e l’attesa di una comunicazione diretta.

La dinamica raccontata da Oggi — spostamenti durante la serata, ingresso nell’ufficio e poi nell’abitazione del conduttore — è stata trattata dai commentatori come l’elemento più significativo, poiché suggerirebbe una quotidianità condivisa. Resta tuttavia possibile che si tratti di interpretazioni basate su osservazioni parziali: senza una conferma, le prove disponibili sono immagini e testimonianze raccolte dalla testata.

Mentre il dibattito mediatico prosegue, sullo sfondo rimangono gli impegni professionali di De Martino. Il conduttore continua a lavorare ai programmi televisivi che lo vedono protagonista e a preparare l’appuntamento con il Festival di Sanremo, evento descritto come tappa rilevante del suo percorso professionale iniziato come ballerino ad Amici e consolidatosi poi nel ruolo di conduttore. Anche questo profilo pubblico contribuisce all’interesse verso la sua vita privata: ogni evoluzione del suo rapporto con Ambrosio viene letta alla luce della sua visibilità e della necessità, per lui, di bilanciare carriera e riservatezza.

In assenza di smentite o conferme ufficiali, le cronache continueranno a fondare le loro ricostruzioni sulle immagini e sulle testimonianze disponibili, tenendo conto del quadro complessivo: la storia pregressa tra i due, la frequenza degli incontri recenti, le presenze familiari e le dichiarazioni del direttore di Oggi. Sarà soltanto una eventuale presa di posizione dei diretti interessati a chiarire definitivamente la natura del rapporto; fino ad allora la vicenda rimane documentata ma non formalmente verificata.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Stefano De Martino — profilo Instagram ufficiale.

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