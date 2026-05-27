Stefano De Martino accanto a Belén Rodriguez: “Nelle ore più difficili è corso da lei”





Nelle ore più delicate vissute da Belén Rodriguez, accanto a lei sarebbe tornato subito Stefano De Martino. Una presenza discreta ma importante, arrivata in un momento di forte preoccupazione.





Secondo quanto riportato, tutto sarebbe accaduto lunedì 25 maggio a Milano, nello stabile in cui vive la showgirl argentina. Alcuni residenti, allarmati da grida e lamenti provenienti dall’appartamento di Belén, avrebbero chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è apparsa subito delicata, tanto che gli agenti sarebbero entrati nell’abitazione sfondando la porta, come riferito da fonti citate da Fanpage.

A quel punto sarebbe stato contattato anche Stefano De Martino, ex marito di Belén Rodriguez e padre di Santiago, il figlio nato dalla loro relazione. La telefonata delle autorità sarebbe servita sia per informarlo delle condizioni della showgirl, sia per verificare la situazione del bambino, che quella mattina non si trovava in casa con la madre.

Da qui il dettaglio che ha attirato più attenzione: De Martino, appena saputo quanto stava accadendo, si sarebbe precipitato nell’abitazione dell’ex moglie. Una persona presente avrebbe raccontato: “È corso subito da lei”. Il conduttore avrebbe cercato di starle vicino e avrebbe contribuito a convincerla a farsi accompagnare in ospedale. Belén è stata poi trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano, per accertamenti legati a un forte stato di disorientamento.

Il contesto è importante da capire: non si parla di un ritorno di coppia o di un gesto da leggere per forza in chiave sentimentale, ma di un sostegno familiare in una situazione complessa. Belén e Stefano hanno avuto una storia molto seguita dal pubblico, fatta di ritorni, separazioni e momenti di grande esposizione mediatica. Ma al centro, in questo caso, sembra esserci soprattutto il legame familiare e la responsabilità condivisa nei confronti del figlio.

Il supporto di De Martino sarebbe continuato anche dopo l’intervento dei soccorsi. Il conduttore avrebbe accompagnato l’ex moglie in ospedale e sarebbe rimasto a Milano, rinviando la trasferta a Roma per le registrazioni di Affari Tuoi, previste al Teatro delle Vittorie. Secondo quanto verificato da fonti Rai, alcune puntate del programma sarebbero state rimandate proprio a causa del suo forfait.

Il giorno successivo, martedì, Stefano De Martino sarebbe andato a prendere Belén Rodriguez in ospedale per riaccompagnarla a casa. Il Policlinico di Milano ha confermato le dimissioni e ha fatto sapere: “La paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa”. Dopo i controlli, il quadro clinico si sarebbe stabilizzato rapidamente.

Il dettaglio interessante è proprio la scelta di De Martino di annullare un impegno professionale importante per restare accanto all’ex moglie. In un mondo dello spettacolo dove ogni gesto viene subito interpretato, questo episodio racconta soprattutto una cosa: nei momenti difficili, certi legami familiari possono restare forti anche dopo la fine di una relazione.

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