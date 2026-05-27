Elly Schlein dopo la batosta delle comunali: “Quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi”





Sembrava il momento della svolta per il centrosinistra, ma il voto delle comunali ha raccontato una storia diversa. Dopo il risultato del referendum, molti nel campo progressista speravano in un segnale forte in vista delle prossime Politiche. Invece, in alcune città chiave, è arrivata una frenata pesante.





Il caso più discusso è Venezia. Qui il centrosinistra puntava molto sulla possibilità di tornare competitivo, anche perché la città aveva dato segnali considerati incoraggianti dopo il referendum sulla giustizia. Elly Schlein era stata più volte in Laguna durante la campagna elettorale, così come altri leader dell’area progressista, da Giuseppe Conte agli alleati del cosiddetto campo largo. L’obiettivo era chiaro: dimostrare che, uniti, si poteva battere il centrodestra.

Ma il risultato non è andato come sperato. Il centrodestra è riuscito a imporsi già al primo turno, evitando persino il ballottaggio che molti davano per probabile. Per il Pd e per gli alleati è stata una delusione difficile da nascondere. Schlein, però, ha provato a leggere il dato in chiave positiva, sostenendo che il risultato conferma come il campo progressista, quando è unito, possa essere competitivo anche in vista delle prossime elezioni politiche.

Il problema è che non c’è solo Venezia. Anche a Reggio Calabria, altra sfida importante, il centrosinistra ha perso. Certo, in altre città sono arrivati risultati migliori: il centrosinistra ha conquistato Pistoia, è tornato a Prato, ha confermato amministrazioni come Mantova, Imola ed Enna, mentre Arezzo andrà al ballottaggio. Ma il quadro generale resta più complicato di quanto il Pd avrebbe voluto raccontare.

Per capire il contesto, bisogna guardare al referendum sulla giustizia. In alcune realtà, come Venezia, il risultato del No era stato interpretato da una parte del centrosinistra come un segnale politico favorevole. In pratica, si pensava che quel voto potesse indicare una maggiore disponibilità degli elettori a sostenere il campo progressista.

Le comunali, però, hanno mostrato che le cose non sono così automatiche: votare No a un referendum non significa necessariamente scegliere il centrosinistra alle amministrative.

Il dettaglio interessante è proprio questo: Venezia era considerata una città simbolica. Per anni ha avuto una tradizione legata al centrosinistra, e proprio per questo una vittoria lì avrebbe avuto un forte valore politico nazionale. La sconfitta, invece, pesa più di altre perché arriva in un luogo dove il centrosinistra aveva investito molto in termini di presenza, aspettative e comunicazione.

Il commento politico è semplice: il campo largo resta un progetto possibile, ma non basta mettere insieme sigle e leader per convincere gli elettori. Servono candidati forti, messaggi chiari e una proposta riconoscibile. Le comunali hanno dimostrato che l’unità può aiutare, ma da sola non garantisce la vittoria.

Ora il Pd invita alla prudenza e chiede di aspettare il quadro definitivo. Ma dietro le quinte, anche tra i dem, cresce una domanda: il messaggio di Schlein sta davvero arrivando agli elettori?

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