Chi è Dove Cameron, la moglie di Damiano David dei Måneskin: carriera, età e storia d’amore





Dove Cameron è un’attrice e cantante statunitense diventata famosa grazie alla Disney. Il 24 settembre 2026 ha sposato Damiano David a Montalcino, in Toscana.





Dove Cameron è ufficialmente la moglie di Damiano David, cantante italiano diventato celebre in tutto il mondo come frontman dei Måneskin. La coppia si è sposata giovedì 24 settembre 2026 a Montalcino, in provincia di Siena, con una cerimonia civile celebrata nel Palazzo Comunale. Un matrimonio che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan italiani e internazionali.

Ma chi è la donna che ha conquistato Damiano? Il suo nome completo è Dove Olivia Cameron, è nata il 15 gennaio 1996 a Seattle, negli Stati Uniti, e ha 30 anni. Attrice e cantante, ha costruito la propria carriera molto prima dell’incontro con il musicista romano, diventando uno dei volti più conosciuti della sua generazione nel mondo Disney.

Chi è Dove Cameron e cosa fa

Il grande pubblico ha conosciuto Dove Cameron soprattutto grazie a Disney Channel. Uno dei ruoli che le ha dato maggiore popolarità è stato quello nella serie Liv and Maddie, nella quale interpretava le due gemelle protagoniste. Il successo internazionale è poi cresciuto ulteriormente grazie alla saga cinematografica Descendants, dove ha interpretato Mal.

Parallelamente alla recitazione, Cameron ha sviluppato una carriera musicale. Negli ultimi anni ha concentrato sempre più energie sulla musica, costruendo un’immagine artistica decisamente più adulta rispetto a quella degli esordi Disney.

Il suo percorso professionale, dunque, è indipendente da quello di Damiano: quando i due hanno iniziato a frequentarsi erano già entrambi personaggi molto conosciuti. Alla vigilia delle nozze, Vogue li ha intervistati insieme raccontando anche il modo in cui cercano di conciliare due carriere internazionali e una vita sentimentale il più possibile normale.

Secondo quanto raccontato dalla coppia, Damiano e Dove si sono conosciuti nell’ambiente degli MTV Video Music Awards. La relazione è diventata pubblica nel 2023, mentre nel febbraio 2024 è arrivato uno dei loro primi importanti red carpet insieme. Nel gennaio 2026 è stato poi annunciato il fidanzamento ufficiale

Anche la proposta di matrimonio sarebbe avvenuta lontano da scenografie spettacolari. Nell’intervista concessa a Vogue prima delle nozze, i due hanno raccontato che Damiano ha fatto la proposta a casa, mentre stavano preparando i bagagli per un viaggio. Una scelta coerente con il modo in cui descrivono la loro relazione: una storia vissuta tra grandi impegni professionali, ma anche attraverso momenti molto quotidiani.

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron

Dopo mesi di indiscrezioni, a luglio 2026 erano arrivate le prime conferme formali: le pubblicazioni di matrimonio erano state affisse al Comune di Roma, città natale di Damiano.

Il fatidico sì è arrivato il 24 settembre a Montalcino. Damiano David e Dove Cameron sono giunti insieme alla cerimonia a bordo di un’auto d’epoca. Entrambi hanno scelto il bianco e, dopo il rito civile, sono usciti dal palazzo comunale accolti dai fan e dai curiosi presenti nella piazza. Davanti alla folla i due si sono anche scambiati un lungo bacio. Alla cerimonia hanno partecipato circa trenta persone tra familiari e amici.

I festeggiamenti non si sono conclusi con il rito civile. Per venerdì 25 settembre è stato organizzato un ricevimento riservato in un resort della zona, nel cuore della Val d’Orcia.

Dove Cameron è quindi molto più che “la moglie di Damiano dei Måneskin”: è un’artista con una carriera internazionale costruita tra cinema, televisione e musica. E dal 24 settembre 2026, dopo una relazione iniziata lontano dai riflettori e diventata progressivamente pubblica, lei e Damiano David sono ufficialmente marito e moglie.

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