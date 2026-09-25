Grande Fratello Vip, le telecamere sorprendono Simone Annicchiarico: la scena non passa inosservata





Simone Annicchiarico improvvisa una nuova gag al Grande Fratello Vip: copre il volto con una tovaglietta e prova scherzosamente a sfuggire alle telecamere della Casa.





Una tovaglietta davanti al viso e un obiettivo apparentemente impossibile: diventare invisibile alle telecamere del Grande Fratello Vip. È la nuova trovata di Simone Annicchiarico, che nelle ultime ore ha trasformato un momento qualunque della giornata in una scenetta con la regia del programma.

Non c’erano discussioni in corso, confronti sentimentali o tensioni tra concorrenti. Questa volta Simone ha attirato l’attenzione semplicemente giocando con una delle caratteristiche fondamentali del reality: la presenza continua delle telecamere. Sapendo di essere ripreso praticamente in ogni angolo della Casa, ha deciso di provare scherzosamente a sottrarsi agli obiettivi.

La soluzione escogitata dal concorrente è stata tanto semplice quanto insolita. Simone Annicchiarico ha preso una tovaglietta e l’ha posizionata davanti al volto, utilizzandola come una sorta di maschera improvvisata. Da quel momento ha iniziato a spostarsi per la Casa, provando a nascondersi e a cambiare direzione mentre le telecamere continuavano inevitabilmente a seguirlo.

Ne è nato una specie di inseguimento a distanza tra il concorrente e la regia. Simone si muoveva cercando di non mostrare il viso, mentre le inquadrature seguivano i suoi spostamenti. Una gag nata senza particolari preparativi che si è inserita nella quotidianità del programma e ha rapidamente attirato l’attenzione degli spettatori della diretta.

Il paradosso della scena è evidente: nel tentativo scherzoso di sottrarsi alle telecamere, Simone Annicchiarico è riuscito a ottenere l’effetto contrario, diventando ancora una volta protagonista delle immagini provenienti dalla Casa.

L’episodio si inserisce in una serie di momenti nei quali il concorrente ha mostrato un rapporto particolarmente disinvolto con le telecamere. La consapevolezza di essere osservato costantemente non sembra impedirgli di improvvisare situazioni comiche e, in questa occasione, è stata proprio la presenza degli obiettivi a diventare il punto centrale della scenetta.

Fin dall’inizio dell’esperienza al Grande Fratello Vip, Simone ha alternato conversazioni più serie a momenti decisamente più leggeri. Il suo comportamento all’interno della Casa viene seguito con attenzione anche sui social, dove le sequenze più particolari della diretta vengono rapidamente riprese e commentate.

La gag della tovaglietta appartiene proprio a questa seconda dimensione della sua permanenza nel programma. Non c’è una vera dinamica da chiarire e non ci sono conseguenze da attendere: il concorrente ha semplicemente trasformato un oggetto di uso quotidiano in uno strumento con cui provare, almeno per gioco, a mettere in difficoltà la regia.

Il tentativo non poteva naturalmente funzionare. Le numerose telecamere presenti negli ambienti del Grande Fratello Vip hanno continuato a seguire gli spostamenti di Simone, rendendo ancora più evidente il carattere ironico della situazione.

La scena mostra anche quanto i momenti apparentemente secondari possano assumere rilevanza nella lunga diretta del reality. Al di fuori delle puntate serali, infatti, sono proprio le ore trascorse nella normale convivenza a permettere al pubblico di osservare comportamenti e abitudini dei concorrenti lontano dalle principali dinamiche del programma.

Simone Annicchiarico sembra essersi adattato rapidamente a questo meccanismo. Il concorrente non appare interessato soltanto alle conversazioni di gruppo, ma trova spesso occasioni per scherzare e movimentare la giornata. In alcuni casi sono proprio queste parentesi a farlo finire nelle discussioni degli spettatori.

La trovata con la tovaglietta conferma questa tendenza. Simone si copre, prova a cambiare posizione e cerca di sottrarsi all’inquadratura, mentre la regia risponde semplicemente continuando a seguirlo. Il risultato è una sequenza costruita quasi interamente sul contrasto tra il tentativo del concorrente di nascondersi e l’impossibilità pratica di farlo all’interno della Casa.

L’episodio contribuisce così a delineare il modo in cui Annicchiarico sta affrontando il reality. Accanto alle dinamiche più impegnative della convivenza, il concorrente cerca frequentemente uno spazio per l’ironia, anche attraverso situazioni che coinvolgono indirettamente chi lavora dietro le telecamere.

Non è necessario, quindi, che accada qualcosa di particolarmente importante perché Simone Annicchiarico finisca al centro delle immagini. In questa occasione è stato sufficiente un oggetto trovato nella Casa e l’idea di trasformarlo in un improbabile sistema per nascondersi.

Il gioco con la regia arriva inoltre in una fase nella quale Simone sta conquistando una presenza sempre più riconoscibile nelle giornate del Grande Fratello Vip. Tra conversazioni, scherzi e reazioni imprevedibili, il concorrente compare frequentemente nei momenti rilanciati dagli spettatori sui social.

A caratterizzare questa scena è soprattutto la semplicità. Nessun altro concorrente doveva necessariamente partecipare e non servivano particolari circostanze: Annicchiarico ha creato da solo la situazione, utilizzando le telecamere come interlocutrici della propria gag.

Il suo tentativo di diventare “invisibile” si è quindi trasformato in un piccolo gioco con chi seguiva la diretta. Più Simone provava a nascondersi, più l’inquadratura continuava a cercarlo e a documentarne gli spostamenti.

Il pazzo Simone ha trovato un metodo infallibile per rendersi invisibile alle telecamere 😂🤣 #gfvip https://t.co/mVVUbhKPCV — mullon3 (@mullon34) September 24, 2026

Anche questa volta, dunque, Simone Annicchiarico è riuscito a ritagliarsi un momento tutto suo nella Casa. E lo ha fatto senza bisogno di una discussione o di una nuova dinamica: sono bastati una tovaglietta davanti al volto e una corsa per sfuggire alle telecamere.

Alla fine, l’esito della sfida scherzosa era quasi inevitabile. Simone non è riuscito a diventare invisibile, mentre la regia ha continuato a seguirlo. Nel tentativo di sparire dalle inquadrature del Grande Fratello Vip, il concorrente ha ottenuto esattamente il risultato opposto: farsi notare ancora una volta.

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