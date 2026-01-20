Chi è Maria Rosaria Scassillo, la compagna di Enrico De Martino e madre di Stefano, Adelaide e Davide





Maria Rosaria Scassillo, madre del noto conduttore televisivo Stefano De Martino, è originaria di Torre Annunziata e ha dedicato la sua vita alla famiglia. Insieme al marito Enrico, dal quale ha avuto tre figli—Stefano, nato nel 1989, Adelaide, nata nel 1994, e Davide, nato nel 2004—ha costruito un nucleo familiare solido e affiatato. Nonostante non si conosca l’età esatta di Maria Rosaria, la sua presenza è stata fondamentale nella vita dei suoi figli e nel sostegno alla carriera di Stefano.





La famiglia ha vissuto a Milano, dove Maria Rosaria ha lavorato come impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Sui suoi profili social, che sono privati, condivide frequentemente momenti di vita quotidiana e familiari. Tra le immagini pubblicate, spicca un video del 14 giugno 2024, un collage fotografico accompagnato da una canzone di Renato Zero, in cui celebrava il loro anniversario di matrimonio. La dedica recitava: “Ringrazio Dio di averti accanto. Non ti cambierei con nessuno al mondo”, evidenziando un legame profondo che la morte ha interrotto in modo inaspettato.

La vita di Maria Rosaria è stata dedicata principalmente ai suoi figli, con particolare attenzione a Stefano, che ha raggiunto il successo come ballerino e conduttore televisivo, diventando uno dei volti più amati della televisione italiana. Adelaide, la secondogenita, ha seguito la famiglia nel trasferimento a Milano, mentre Davide, il più giovane, ha completato il nucleo familiare. Inoltre, Maria Rosaria è diventata nonna grazie alla nascita di Santiago, il figlio di Stefano e Belen Rodriguez.

Il matrimonio tra Maria Rosaria ed Enrico De Martino è stato caratterizzato da anni di amore e condivisione. Hanno affrontato insieme le gioie e le difficoltà della vita, costruendo una famiglia unita. L’ultimo anniversario celebrato, documentato su Facebook pochi mesi fa, era una testimonianza di un amore che il tempo non aveva scalfito. Le immagini e il messaggio condivisi sono ora un ricordo di un sentimento che si è interrotto bruscamente con la scomparsa di Enrico.

Attualmente, Maria Rosaria non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alla tragedia che ha colpito la sua famiglia. La perdita improvvisa del marito richiede un periodo di silenzio e raccoglimento, mentre l’affetto del pubblico si stringe attorno a lei e ai suoi figli in questo difficile momento. La comunità e i fan di Stefano De Martino si uniscono nel cordoglio, offrendo supporto alla famiglia in questo periodo di lutto.

La scomparsa di Enrico De Martino ha avuto un forte impatto non solo sulla sua famiglia, ma anche su tutti coloro che lo conoscevano. La sua figura era centrale nella vita di Maria Rosaria e dei loro figli, e il dolore per la sua perdita è palpabile. La famiglia ha sempre rappresentato un valore fondamentale per Maria Rosaria, che ha dedicato la sua vita a crescere i figli e a sostenere il marito nelle sue aspirazioni professionali.

La tragedia ha portato alla luce la forza dei legami familiari e l’importanza del sostegno reciproco in momenti di crisi. La comunità di Torre Annunziata e quella di Milano, dove la famiglia ha vissuto, si uniscono nel ricordo di Enrico, onorando la sua memoria e sostenendo Maria Rosaria e i suoi figli.



