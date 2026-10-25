Chi è Youssef Siher, il ritratto dell’ex rettore tra università e indagini sul Movimento 17 ottobre





Chi è il trentenne bresciano al centro dell’inchiesta dell’antiterrorismo di Milano





L’inchiesta giudiziaria e l’attenzione sul Movimento 17 ottobre

Il nome di Youssef Siher è finito al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria per il ruolo che gli viene attribuito all’interno del cosiddetto Movimento 17 ottobre. Sulla sua figura si concentrano gli accertamenti dell’antiterrorismo della Procura di Milano, che lo indaga per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall’uso del mezzo informatico. Per delineare il suo profilo pubblico e personale intervengono diverse testimonianze, tra cui quella dell’ex rettore dell’Università Statale di Milano, Elio Franzini, che lo ha conosciuto durante gli anni trascorsi negli atenei lombardi. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per comprendere le dinamiche del gruppo e le responsabilità individuali, mantenendo il massimo riserbo sugli atti istruttori compiuti nelle ultime ore in città. Questa complessa vicenda giudiziaria chiama in causa molteplici aspetti legati alla sicurezza pubblica, alla libertà di espressione e ai confini tra attivismo politico e potenziale istigazione illecita, spingendo gli osservatori a interrogarsi sulle reali modalità di aggregazione dei nuovi movimenti giovanili che utilizzano le piattaforme digitali per diffondere messaggi e coordinare le proprie iniziative sul territorio nazionale.

Secondo quanto riportato dalle cronache e dalle ricostruzioni giornalistiche, Siher ha trent’anni ed è originario del bresciano. Il suo percorso accademico è iniziato con la laurea in Scienze della comunicazione nel 2016, proseguita poi con una magistrale in Scienze politiche e un successivo master. Nel 2018 ha fondato l’Associazione degli studenti musulmani della Statale, assumendo l’incarico di primo presidente. Nel novembre del 2020 si è candidato come portavoce degli studenti nel Senato accademico con Unilab, una lista definita moderata, apartitica e aconfessionale, ispirata ai valori montiani e incentrata sul merito, sul diritto allo studio, sulla riduzione della burocrazia e sull’internazionalizzazione. Questa fase della sua vita lo ha visto particolarmente attivo nel tessuto associativo universitario milanese, dove ha saputo costruire una fitta rete di relazioni istituzionali e studentesche che lo hanno portato a ricoprire ruoli di primo piano all’interno degli organi di governo dell’ateneo, distinguendosi per una partecipazione costante e per una presenza mirata a incidere concretamente sulle decisioni amministrative che riguardavano direttamente la comunità dei frequentatori dei corsi di laurea.

Il ricordo dell’ex rettore Elio Franzini e lo stile in Senato

Durante il mandato in Senato accademico, durato fino al 2022, Siher si è speso in prima persona per la difesa del diritto allo studio, considerata la sua principale battaglia iniziale. Tuttavia, il ricordo che ne serba l’ex rettore Elio Franzini appare piuttosto sfumato. Nelle dichiarazioni rilasciate al quotidiano Il Giorno, Franzini ha ricordato uno studente che non parlava molto e che non amava mettersi in mostra, presentandosi alle sedute in presenza sempre in modo elegante e preciso. Un’impressione confermata anche da altri docenti e rappresentanti studenteschi, che lo ricordano abitualmente in giacca e cravatta. Questa immagine formale contrasta parzialmente con la complessità delle accuse attuali, spingendo chi lo ha frequentato in passato a riflettere su quegli anni di rappresentanza istituzionale all’interno dell’ateneo statale, offrendo spunti di riflessione significativi sulla doppia natura che spesso caratterizza i giovani leader capaci di muoversi agilmente tra i canali della rappresentanza ufficiale e le dinamiche più fluide dell’attivismo militante contemporaneo, senza che all’epoca emergessero segnali tali da prefigurare sviluppi giudiziari di questa portata.

Nel corso del suo impegno universitario, Siher si era anche esposto pubblicamente per chiedere la riapertura moderata delle aule studio durante le restrizioni sanitarie, sottolineando l’importanza di questi spazi per i ragazzi. Il suo percorso non è stato però privo di episodi controversi. Nel maggio del 2021 fu infatti coinvolto in un provvedimento disciplinare all’interno della residenza universitaria Bassini, dove risiedeva. Dopo le lamentele dei portieri per assembramenti non consentiti e presunte intimidazioni, e a seguito di un lungo procedimento, Siher fu espulso dalla struttura insieme ad altri sei studenti ritenuti i principali organizzatori. Gli stessi rappresentanti del vecchio consiglio di amministrazione ricordano di essere rimasti sorpresi dai toni accesi emersi in quel contesto specifico, un episodio risalente a diversi anni prima delle indagini attuali. Tale precedente evidenzia come già in passato si fossero registrate tensioni nella gestione degli spazi residenziali universitari, ponendo l’accento sulla complessità dei rapporti tra gli ospiti delle strutture abitative e il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza interna degli edifici gestiti dall’ente regionale per il diritto allo studio.

La fine del percorso universitario e le successive esperienze professionali

Chiusa la parentesi universitaria, il contatto con l’ateneo si è progressivamente diradato. L’ex rettore Franzini ha riferito di averlo incrociato sporadicamente in quanto membro dell’osservatorio sul diritto allo studio, mentre riguardo alle successive proteste studentesche e alle acampade pro Palestina ha precisato che Siher non era più uno studente, pur avvistandolo occasionalmente a qualche manifestazione pubblica. Dal punto di vista professionale, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ha confermato che il trentenne ha svolto uno stage presso la propria sede nel corso del 2024, interrompendo successivamente ogni forma di collaborazione. Questa parentesi lavorativa si colloca in un periodo di transizione tra la conclusione degli studi magistrali e l’attuale coinvolgimento nelle vicende al vaglio della magistratura milanese, mostrando un inserimento graduale nei circuiti di ricerca e analisi geopolitica che tuttavia non ha avuto un seguito stabile nel tempo, lasciando aperte diverse domande sulle successive scelte di vita e di militanza del giovane bresciano prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’inchiesta giudiziaria ha subito un’accelerazione decisiva con la perquisizione e l’accompagnamento in questura avvenuti sabato 24 ottobre a Milano. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere la reale portata del suo coinvolgimento nel Movimento 17 ottobre, un’organizzazione che dal canto suo si definisce priva di capi e di una sede fisica stabile. Al momento non sono ancora noti gli esiti formali dell’interrogatorio condotto dagli investigatori, né l’eventuale applicazione di misure cautelari o la linea difensiva adottata dall’indagato. Per il principio costituzionale vigente nel nostro ordinamento, nei confronti di Siher vale la totale presunzione di innocenza fino a un eventuale giudizio definitivo che accerti le responsabilità penali contestate dalla procura antiterrorismo. Nel frattempo, l’attenzione mediatica e istituzionale rimane altissima, mentre gli investigatori continuano a esaminare i dispositivi informatici sequestrati e a raccogliere elementi utili per definire il quadro probatorio complessivo di un’inchietta destinata a segnare profondamente il dibattito sulla sicurezza e sul dissenso politico nel capoluogo lombardo e nel Paese.

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