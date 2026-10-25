Grande Fratello Vip 2026, i sondaggi parlano chiaro: trionfo annunciato o ribaltone?

Le preferenze del pubblico tracciano scenari netti tra i favoriti alla vittoria e i concorrenti più a rischio eliminazione.Il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026 si fa sempre più intenso, complici le dinamiche che cambiano settimana dopo settimana e le decisioni del pubblico sovrano. L’attenzione generale si concentra sulle nominations della dodicesima puntata, un passaggio cruciale che vede diversi inquilini a forte rischio. Tra i concorrenti finiti nel mirino troviamo Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Andreas Muller, Marina La Rosa, Megan Ria e Alessandro Roncaccia. Le percentuali registrate dai sondaggi di settore offrono una panoramica dettagliata degli orientamenti degli appassionati del reality show televisivo.
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