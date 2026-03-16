Choc nella politica italiana: candidato sindaco trovato morto sul bordo della strada





Ritrovato senza vita _Paolo Pazzaglia_, 52enne, lungo la Litoranea tra _La Spezia_ e le Cinque Terre. Polizia e Procura indagano sulle cause del decesso oggi.





Tragedia nel pomeriggio a La Spezia, dove è stato rinvenuto senza vita Paolo Pazzaglia, 52 anni, figura conosciuta nel contesto politico locale e più volte candidato alla carica di sindaco. Il corpo è stato trovato a bordo strada lungo la Litoranea, il tratto viario che collega la città spezzina alle Cinque Terre, in un’area che nelle ore successive è stata messa in sicurezza per consentire i primi accertamenti.

A far scattare l’allarme è stato un passante, che ha contattato il numero di emergenza 112 dopo essersi imbattuto nel corpo. Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari del 118, con l’intervento dell’auto medica. Sono giunti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, con la Polizia incaricata di avviare le verifiche per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte.

All’arrivo dei sanitari, tuttavia, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Pazzaglia. Parallelamente, l’area del ritrovamento è stata delimitata e isolata, così da permettere agli investigatori di svolgere i rilievi iniziali e raccogliere ogni elemento utile, sia in termini di tracce sia di eventuali testimonianze.

Al momento, secondo quanto riferito, non è ancora possibile stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte. Tra le ipotesi al vaglio rientrano un malore improvviso oppure un incidente, ma le dinamiche non sono state ancora chiarite. La Polizia sta effettuando accertamenti sul posto e predisponendo verifiche di routine che, in casi come questo, includono la ricostruzione dell’orario presumibile del decesso, la raccolta di informazioni da chi transita abitualmente nella zona e la ricerca di eventuali immagini o riscontri utili.

Gli inquirenti lavorano in coordinamento con l’autorità giudiziaria competente. In situazioni di questo tipo, gli approfondimenti possono includere anche l’analisi del contesto in cui è avvenuto il ritrovamento, l’esame della scena, e ogni riscontro che possa indicare se l’uomo fosse in transito, se si fosse fermato e per quale motivo. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze del decesso né su eventuali elementi emersi dai primi riscontri.

Paolo Pazzaglia era noto nel panorama spezzino soprattutto per l’attività politica e le candidature a sindaco. Nel corso degli anni aveva costruito una riconoscibilità locale che lo aveva portato più volte al centro dell’attenzione nel dibattito cittadino. La notizia della morte, arrivata nelle ore successive al ritrovamento, ha avuto un rapido impatto anche nell’ambiente politico e tra i residenti, proprio per la notorietà della figura.

Di recente, Pazzaglia era inoltre comparso nelle cronache locali per una vicenda giudiziaria: risultava indagato dalla Procura di La Spezia con accuse di diffamazione e atti persecutori in relazione a una denuncia presentata dalla ex compagna. Si tratta di un elemento richiamato nel contesto delle notizie delle ultime settimane, ma che al momento non è stato collegato ufficialmente alle circostanze del decesso. Saranno gli accertamenti in corso a definire ogni eventuale nesso o, al contrario, a escludere collegamenti tra i diversi aspetti della vicenda.



