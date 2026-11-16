Ciò che il legno ricordava





Mio cugino, che lavora alla segheria del posto, aveva offerto a mio padre, che ha 80 anni, appena 600 dollari per 22 tronchi di ciliegio nero ricavati dal suo stesso pendio, classificandoli tutti come legname da pallet. Ad agosto, quello stesso cugino aveva offerto 4.000 dollari per gli alberi ancora in piedi. Rifiutai l’accordo e, insieme a mio figlio, portai i tronchi a una segheria amish. Lì papà poté finalmente vedere quanto valesse davvero il suo legname.





Levi studiò un’ultima volta i suoi appunti.

Poi chiuse il piccolo taccuino e si avvicinò a mio padre.

Lo guardò dritto negli occhi.

«Arvid», disse, «vorrei dirti esattamente quanto sono disposto a pagare per questo legname».

Papà strinse le dita attorno al berretto verde con la visiera che teneva premuto sul petto.

Mason smise di impilare le tavole.

Perfino la fredda mattina sembrò farsi silenziosa intorno a noi.

Levi lanciò un’occhiata alle file di tavole di ciliegio disposte sotto la tettoia.

«Undicimilaottocento dollari».

Papà non si mosse.

Per alcuni secondi pensai che non avesse sentito bene.

Poi i suoi occhi si spostarono su di me.

«Che cosa ha detto?»

«Undicimilaottocento», ripetei.

Papà tornò a guardare Levi.

«Per tutto?»

«Per il legname che posso usare, sì».

Levi parlava senza enfasi, come se stesse comunicando la temperatura.

«In quella catasta ci sono diverse qualità. Non tutte le tavole sono adatte ai mobili. Non ti direi mai il contrario. Alcune hanno venature minerali. Due tronchi presentavano fessurazioni nel durame. Ci sono alcune tavole che userò per pezzi più piccoli, invece che per pannelli larghi».

Indicò la catasta più vicina.

«Ma lì c’è moltissimo ciliegio senza difetti. Tavole larghe, venatura diritta. Una parte di quel legname è migliore di qualsiasi cosa abbia comprato quest’anno».

Papà socchiuse la bocca.

Guardò di nuovo le tavole.

Poi, quasi senza rendersene conto, infilò una mano nella tasca del cappotto.

Ne tirò fuori l’assegno piegato della segheria di Lyle.

Seicento dollari.

Papà lo spiegò con cura.

Nella sua mente mise i due importi a confronto.

Seicento.

Undicimilaottocento.

Vidi qualcosa cambiare sul suo viso.

Non era soddisfazione.

Mi aspettavo che fosse soddisfatto.

Forse persino arrabbiato.

Invece sembrava imbarazzato.

E questo mi turbò più di ogni altra cosa.

Abbassò la voce.

«Forse Lyle non lo sapeva».

Lo fissai.

«Papà».

«Può darsi che abbia sbagliato».

«Con ventidue tronchi?»

Papà non disse nulla.

«Li ha classificati tutti come legname da pallet».

«Ha dei problemi alla segheria».

«Questo non cambia il valore del legno».

Papà abbassò lo sguardo sull’assegno.

«No».

La sua risposta fu appena udibile.

Levi era fermo a pochi passi da noi, lasciandoci la cortesia di fingere di non ascoltare.

Mason, invece, non aveva mai imparato a farlo.

Si sfilò un guanto con i denti.

«Nonno, zio Lyle sapeva benissimo che legname erano quei tronchi».

Papà gli lanciò uno sguardo stanco.

«Lyle non è tuo zio».

«Qualcosa è».

Contro la mia volontà, per poco non mi misi a ridere.

Papà no.

L’espressione di Mason si fece più dura.

«Ha offerto quattromila dollari quando gli alberi erano ancora in piedi. Poi, dopo che il nonno si è fatto tutto il lavoro per abbatterli e noi glieli abbiamo portati, all’improvviso valgono seicento dollari?»

«Basta», dissi.

Mason si voltò verso di me.

Scossi la testa.

Quello non era il posto giusto.

E non era il momento.

Papà aveva passato i due mesi precedenti a salire e scendere da un pendio con una motosega, a ottant’anni, perché voleva fare qualcosa per sua moglie e per i suoi nipoti.

Meritava di meglio che vedersi rovinare la mattinata per colpa di Lyle.

Levi sembrò capirlo.

«Non devi decidere oggi», disse a papà. «Terrò il legname al coperto. Pensaci».

Papà parve sorpreso.

«Lo terresti da parte?»

«Certamente».

«Per quanto tempo?»

«Una settimana. Due, se ti serve».

Levi sorrise appena.

«Il buon ciliegio non si rovina se ci si prende il tempo di pensarci».

Papà finalmente sorrise.

Fu un sorriso appena accennato, ma c’era.

«Che cosa ne faresti?»

Levi andò verso la prima catasta.

«Una parte andrà a un falegname vicino a Lancaster. Costruisce tavoli. Un’altra potrebbe diventare materiale per mobili da cucina. Forse terrò per me le tavole più larghe».

Appoggiò una mano su una di esse.

«Mio figlio maggiore costruirà una casa la prossima primavera».

Papà gli si mise accanto.

«Per i pavimenti?»

«Per la scala».

Papà fece scorrere la punta delle dita sulla superficie ruvida della tavola.

«Una scala di ciliegio».

«Se sua moglie glielo permetterà».

Papà rise.

Questa volta, una risata vera.

Il suono sorprese tutti noi.

Per la mezz’ora successiva, Levi mostrò a papà come erano state selezionate le tavole. Gli spiegò le diverse qualità, la larghezza, i difetti e quanto, secondo lui, si potesse ragionevolmente ricavare da ciascun gruppo.

Non cercò di vendere la merce a tutti i costi.

Anzi, scartò diverse tavole che a me sembravano perfette, a causa di piccoli difetti che non avevo notato.

Questo contava.

Significava che quella cifra non era un gesto gentile.

Non era beneficenza.

Il legname valeva semplicemente quanto Lyle aveva finto che non valesse.

A mezzogiorno, papà accettò l’offerta di Levi.

Levi entrò in casa e tornò con un contratto di compravendita scritto a mano.

Qualche minuto dopo uscì sua moglie, portando caffè e spesse fette di pane alla cannella.

Mangiammo accanto alla tettoia mentre Levi compilava l’assegno a una piccola scrivania di legno nell’ufficio della segheria.

Papà lo fissò a lungo dopo che Levi glielo ebbe consegnato.

UNDICIMILAOTTOCENTO DOLLARI.

Il suo nome era stato scritto con cura sulla riga.

ARVID HALE.

Papà deglutì.

«Basterà per i denti di Ruth».

La mamma rimandava le cure dentistiche da quasi un anno.

Ogni volta che il dentista ne parlava, trovava un altro motivo per aspettare.

La caldaia.

Le tasse sulla proprietà.

Una riparazione al cambio.

Qualsiasi cosa, pur di non pensare a sé stessa.

«E ne avanzerà parecchio», dissi.

Papà annuì.

«Per i ragazzi».

Mason distolse all’improvviso lo sguardo.

Si mise a regolare con grande interesse la cinghia del rimorchio vuoto.

Sapevo perché.

Papà era sempre stato così.

Se aveva dieci dollari, cercava il modo di regalarne dodici.

Durante il viaggio di ritorno parlò più di quanto avesse fatto all’andata.

Raccontò a Mason del primo ciliegio che ricordava su quel pendio.

Suo padre si era rifiutato di abbatterlo perché il tronco non era ancora abbastanza grosso per ricavarne del buon legname.

«Sarà stato il 1954», disse papà.

Mason fischiò.

«Ti ricordi un albero del 1954?»

«Mi ricordo che nel 1954 presi una sculacciata perché avevo tirato sassi alla mucca da latte».

«Non è la stessa cosa».

«Per la mucca sì».

Risi.

Le montagne scorrevano oltre il parabrezza, grigie e marroni sotto il cielo di novembre.

Per un po’, tutto sembrò andare per il verso giusto.

Poi papà tirò fuori di nuovo dalla tasca del cappotto l’assegno di seicento dollari di Lyle.

L’atmosfera cambiò.

Lo lisciò sul ginocchio.

«Dovrei restituirglielo».

«Puoi strapparlo.»

Lo piegò una volta.

«Dovrebbe riaverlo.»

Sapevo cosa voleva dire.

«Hai intenzione di andare a trovarlo?»

Papà guardò il parabrezza.

«Direi di sì.»

«Oggi?»

«Non oggi.»

Piegò di nuovo l’assegno.

«Prima voglio pensarci.»

Lasciai perdere.

Papà aveva vissuto ottant’anni senza aver bisogno che gli dicessi come parlare a un altro uomo.

Eppure, ero preoccupata.

Non perché pensassi che Lyle l’avrebbe minacciato.

Lyle non era quel tipo d’uomo.

Era peggio, ma in modo più discreto.

Sapeva far sembrare pratico un torto.

Necessario.

Quasi ragionevole.

Aveva ereditato la segheria da suo padre, Clarence, il fratello minore di papà.

Quando Clarence era vivo, la Hale Lumber era nota in tutta la contea per la correttezza con cui classificava il legname.

Clarence riusciva a guardare un albero ancora in piedi e a stimarne la cubatura con tale precisione che gli uomini scherzavano dicendo che avesse un metro a nastro dietro gli occhi.

Lyle era cresciuto in segheria.

In un certo senso, anch’io.

Durante le estati, io e i miei cugini spazzavamo la segatura, accatastavamo le lastre e ritiravamo il legname verde dalla catena.

Ecco perché sapevo che Lyle conosceva il ciliegio.

Lo conosceva quanto chiunque altro.

Il che significava che quello che era successo sulla sua pedana di selezione non era dovuto all’ignoranza.

Era stata una scelta.

Lasciammo papà a casa sua poco prima delle tre.

Mamma aprì la portiera posteriore prima ancora che il camion si fosse fermato del tutto.

Indossava un cardigan blu e aveva le mani sporche di farina.

«Allora?»

Papà scese.

Dopo il lungo viaggio, aveva le ginocchia rigide.

Mamma aspettò.

Papà salì i gradini del portico senza dire nulla.

Poi le porse l’assegno di Levi.

Lei si aggiustò gli occhiali.

La guardai leggere la cifra.

Il suo volto si irrigidì.

«Oh, Arvid.»

Si portò una mano alla bocca.

Papà sembrava a disagio.

«A quanto pare possiamo farci sistemare i denti.»

Mamma lo guardò da sopra l’assegno.

«Hai abbattuto tutti quegli alberi per i miei denti?»

«Non tutti.»

«Arvid.»

«Tanto volevo abbatterli comunque.»

Sapeva che stava mentendo.

E lo sapevamo anche tutti noi.

Mamma lo abbracciò.

Papà rimase rigido per circa due secondi, poi la strinse a sua volta.

Mason si voltò di nuovo.

Io finsi di esaminare una luce del rimorchio.

Le famiglie sviluppano queste piccole cortesie.

Modi per lasciare qualcuno in pace senza andarsene.

Ci fermammo a cena.

Mamma preparò pollo e gnocchi.

Papà le raccontò della segheria di Levi, del motore diesel e della scala di ciliegio che un giorno avrebbero potuto costruire con uno dei suoi alberi.

Parlò del legname con un orgoglio che non gli sentivo da anni.

Ma dopo cena, quando Mason uscì per aiutarmi a controllare il rimorchio, Mamma ci seguì.

Richiuse piano la porta alle sue spalle.

«Che cosa è successo prima che andaste da Levi?»

La guardai.

«Che intendi?»

«Arvid aveva un altro assegno in tasca.»

Dunque non gliel’aveva detto.

Mi appoggiai alla ringhiera del portico.

«Lyle gli ha offerto seicento dollari.»

Mamma sbatté le palpebre.

«Per cosa?»

«Per tutti e ventidue i tronchi.»

La sua espressione cambiò.

«Ha detto che erano da pallet.»

Mamma guardò verso la finestra della cucina.

La sagoma di papà era visibile oltre la tenda.

«Tutti quanti?»

«Tutti quanti.»

Rimase in silenzio per diversi secondi.

Poi disse una cosa che non mi aspettavo.

«Lyle è venuto qui due volte in agosto.»

Mi raddrizzai.

«Due volte?»

«La prima volta la conosci.»

«L’offerta di quattromila dollari.»

«Sì.»

Incrociò le braccia per ripararsi dal freddo.

«Ma la sera dopo è tornato.»

Non ne avevo mai sentito parlare.

«Che voleva?»

«Ha detto che ci aveva ripensato.»

Mamma lanciò un’altra occhiata alla finestra.

«Ha offerto seimila.»

Mason, che era inginocchiato vicino alla ruota del rimorchio, si alzò.

«Seimila?»

Mamma annuì.

«Tuo padre ha detto di no lo stesso.»

«Perché papà non me l’ha detto?»

«Non voleva che ti immischiassi.»

Era proprio da lui.

«Che è successo dopo che ha rifiutato?»

Mamma strinse appena gli occhi, cercando di ricordare.

«Lyle si è irritato. Non era proprio arrabbiato. Però continuava a chiedere se Arvid sapesse che cosa aveva su quella collina.»

Un brivido mi corse lungo le spalle, e non c’entrava nulla con novembre.

«Che cosa gli ha risposto papà?»

«Che aveva degli alberi di ciliegio.»

«E Lyle?»

Mamma esitò.

«Ha detto: “Hai più che ciliegi.”»

Mason e io ci guardammo.

«Che vuol dire?» chiese lui.

«Non lo so», disse Mamma.

Neanch’io.

Almeno, non allora.

Papà uscì portando il cappotto.

«Voi tre state tramando qualcosa?»

Mamma si voltò subito.

«Gli stavo raccontando che Lyle è tornato in agosto.»

L’espressione di papà cambiò.

Appena.

Ma me ne accorsi.

«E allora?»

«Non me l’hai mai detto.»

«Non c’era niente da dire.»

Papà si infilò il cappotto.

«E io ho detto di no.»

«Che cosa intendeva quando ha detto che avevi più che ciliegi?»

Papà si bloccò.

Eccola di nuovo.

Quella piccola esitazione.

Non confusione.

Riconoscimento.

Guardò Mamma.

«Ti ricordi proprio tutto, eh?»

«Di solito le cose che preferiresti che dimenticassi.»

Mason sorrise.

Io no.

Papà sospirò.

«Lyle diceva sciocchezze.»

«Allora spiegami queste sciocchezze.»

Papà mi passò accanto e si diresse verso il bordo del portico.

Oltre il fienile si alzava il vecchio pendio, ormai quasi spoglio, a eccezione delle querce, degli aceri e dei ceppi chiari dove un tempo svettavano i ciliegi.

Per quasi tutta la vita, quella collina era stata semplicemente una parte della fattoria.

Quarantatré acri di terreno ripido, buono soltanto per cacciare cervi, tagliare legna da ardere e, ogni tanto, ricavarne legname.

Papà la fissava.

«C’era un altro motivo per cui volevo abbattere io stesso quegli alberi.»

Aspettai.

Mason si avvicinò.

Papà infilò le mani nelle tasche del cappotto.

«Quando avevo dodici anni», disse, «mio padre mi portò lassù a segnare gli alberi.»

Mio nonno, Silas Hale.

Era morto prima che nascesse Mason.

Papà continuò.

«A metà del crinale c’era una vecchia recinzione. Già allora ne restava ben poca.»

«Conosco quella linea.»

«No. Conosci quella più recente.»

Mi guardò.

«C’era un’altra recinzione.»

Aggrottai la fronte.

«Di che cosa stai parlando?»

Papà tornò a guardare la collina.

«Tuo nonno mi disse di non vendere mai il legname a nord della vecchia sorgente di pietra finché non avessi saputo con precisione dov’era il confine della proprietà.»

«Perché?»

«Disse che le mappe della contea erano sbagliate.»

Mamma era impallidita.

«Arvid», disse piano.

Papà non le diede retta.

«Mi disse che tra suo padre e la famiglia Yoder, proprietaria del crinale vicino, c’era stato un accordo. Una stretta di mano, risalente a prima della Grande Depressione.»

«Che tipo di accordo?»

Papà scosse la testa.

«Non l’ho mai saputo. Avevo dodici anni.»

«E che cosa c’entra questo con Lyle?»

Papà finalmente mi guardò.

«Perché ad agosto Lyle è venuto con una mappa.»

Mi si contrasse lo stomaco.

«Che mappa?»

«Un vecchio rilievo.»

«Di dove?»

«Non volle dirlo.»

Papà si sfregò il pollice lungo la cucitura della tasca del cappotto.

«Ma la linea sulla mappa di Lyle non passava dove dice il nostro atto di proprietà.»

Mason si avvicinò.

«Dove passava?»

Papà sollevò una mano.

Indicò verso il pendio.

Proprio attraverso la zona in cui avevamo abbattuto i ventidue ciliegi neri.

Per un momento, nessuno disse nulla.

Poi papà parlò.

«Non voleva soltanto gli alberi.»

Sentii che, all’improvviso, la sera si faceva più fredda.

Papà guardò il crinale che si stava oscurando.

«Credo che volesse una prova di dove fossero cresciuti quegli alberi, prima che qualcun altro capisse perché fosse importante.»

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