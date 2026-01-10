Circa 50 pecore hanno invaso un supermercato a Burgsinn, in Germania, creando caos tra le corsie. L’episodio è diventato virale sui social media





Il 5 gennaio 2026, un insolito evento ha sorpreso clienti e dipendenti di un supermercato Penny a Burgsinn, in Baviera, quando circa cinquanta pecore sono entrate nel negozio, creando scompiglio per circa venti minuti. I video e le foto dell’incidente, catturati da testimoni con i loro smartphone, hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali.





Secondo le informazioni riportate dai media locali, le pecore fanno parte di un grande gregge di circa 500 animali guidato dal pastore Dieter Michler. Mentre si spostavano attraverso un’area industriale nei pressi del paese, una parte del gregge si è separata, perdendo il contatto visivo con il pastore e con gli altri animali. Questo comportamento è tipico delle pecore, che tendono a muoversi in gruppo e a prendere decisioni seguendo i compagni. Quando il gruppo si divide, specialmente in ambienti rumorosi e stressanti come una zona industriale, è comune che alcune pecore perdano l’orientamento, seguendo l’istinto e dirigendosi verso il supermercato.

Una volta entrate nel negozio, le pecore hanno invaso le corsie, spingendosi fino alla zona delle casse. Durante il loro passaggio, hanno urtato scaffali e fatto cadere diversi prodotti, tra cui bottiglie di vino e bevande, che si sono rotti sul pavimento. Gli escrementi degli animali hanno ulteriormente sporcato l’area, creando una situazione caotica. Fortunatamente, i danni sono stati contenuti e non hanno coinvolto l’intero punto vendita.

Dopo circa venti minuti di confusione, le pecore sono riuscite a trovare autonomamente l’uscita, senza che fosse necessario l’intervento delle forze dell’ordine o di personale specializzato. Il supermercato ha immediatamente avviato le operazioni di pulizia per ripristinare l’area interessata dall’incidente, decidendo di non intraprendere alcuna azione legale nei confronti del pastore Michler.

Questo episodio è accaduto in una zona dove la presenza di allevamenti e greggi in movimento è comune, ma è raro che gli animali si spingano all’interno di un supermercato. La storia ha suscitato curiosità e divertimento, diventando un piccolo caso virale che evidenzia l’incontro tra animali e spazi urbani, capace di sorprendere e strappare un sorriso.

La reazione dei clienti e dei dipendenti del supermercato è stata di stupore e divertimento, con molti che hanno condiviso l’accaduto sui social media, contribuendo a diffondere il video dell’incidente. L’evento ha messo in luce non solo la spontaneità degli animali, ma anche la capacità di creare momenti di leggerezza in situazioni inaspettate.

In un’epoca in cui le notizie tendono a focalizzarsi su eventi drammatici, questa scena ha offerto un momento di svago e ha ricordato che la vita quotidiana può riservare sorprese impreviste. La comunità locale ha accolto l’accaduto con umorismo, e i residenti di Burgsinn hanno trovato motivo di sorridere, unendo le forze per raccontare la storia delle pecore che hanno invaso il supermercato.



