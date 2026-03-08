Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti, il conduttore scherza: “Al sole niente crema”





La promessa era nata prima ancora di sapere se la band sarebbe stata selezionata. E, una volta ottenuto il posto tra i 30 Big dell’ultimo Festival, Martina “Cleo” Ungarelli, voce delle Bambole di Pezza, ha deciso di non tirarsi indietro: tatuarsi il volto di Carlo Conti sul braccio. Il gesto, annunciato durante la settimana sanremese e poi rimasto al centro di diverse interviste, è stato ufficialmente svelato durante la prima puntata di Sanremo Top, il programma che ha riportato in scena 15 artisti dell’ultima edizione.





Sul palco televisivo, lontano dall’Ariston, Cleo ha mostrato il risultato e ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a mantenere l’impegno preso. Davanti al conduttore e a un pubblico sorpreso, la cantante ha ribadito: “Mantengo sempre le promesse”. Subito dopo ha ricostruito come era nata l’idea, legata a una convinzione iniziale: “Io non credevo che saremmo mai riuscite ad andare a Sanremo, così ho detto se andiamo a Sanremo mi tatuo Carlo Conti. L’avevo detto io, ora sarai per sempre con me”.

Le Bambole di Pezza sono un gruppo interamente al femminile, composto da Martina “Cleo” Ungarelli, Lisa “Morgana Blue” Cerri, Daniela “Dani” Piccirillo, Federica “Xina” Rossi e Caterina Alessandra “Kaj” Dolci. Durante Sanremo 2026, sul palco dell’Ariston di Sanremo, hanno presentato il brano “Resta con me”, esibizione che ha contribuito a far conoscere la formazione a un pubblico molto più ampio rispetto a quello abituale.

La rivelazione del tatuaggio è arrivata nel contesto di Sanremo Top, realizzato negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Qui i Big selezionati hanno riproposto le canzoni portate al Festival e risposto alle domande di un parterre legato all’ultima edizione diretta da Carlo Conti, presente in studio. Il conduttore, chiamato in causa direttamente dal gesto di Cleo, ha scelto un tono ironico, ricordando di averle consigliato di non procedere.

Durante la settimana del Festival, la stessa cantante aveva lasciato intendere che la decisione non fosse del tutto scontata, pur riconoscendo l’impegno preso. In un passaggio riportato in quei giorni, aveva dichiarato: “L’avevo fatta, ma non so se infrangerla. Probabilmente non la infrangerò, avevo promesso che se ci avessero prese a Sanremo mi sarei tatuata Carlo Conti”. L’episodio, inizialmente raccontato come una promessa “a caldo”, si è quindi trasformato in un gesto definitivo, confermato a distanza di pochi giorni.

Conti, dal canto suo, ha proseguito nella battuta anche dopo aver visto il tatuaggio, richiamando il tema della cura della pelle al mare. Il presentatore ha detto di averle suggerito un espediente scherzoso in vista dell’estate: “È una gioia, tra l’altro le avevo suggerito che quando fosse andata al mare a prendere il sole di mettersi la crema solare dappertutto tranne sul tatuaggio così diventa il vero”.

L’attenzione mediatica sul tatuaggio si inserisce in un periodo di forte crescita per la band. Le Bambole di Pezza hanno chiuso il Festival al tredicesimo posto nella classifica generale, un risultato che, unito alla vetrina garantita dalla manifestazione, ha ampliato sensibilmente la loro visibilità. Nei giorni successivi alla finale, diversi indicatori legati all’ascolto online hanno evidenziato un aumento consistente dell’interesse: il gruppo è passato da un bacino di ascoltatori mensili limitato a numeri molto più elevati, fino ad arrivare a 1,6 milioni.

In questo contesto, l’“ex voto” annunciato da Cleo è diventato parte del racconto pubblico costruito attorno alla partecipazione della band a Sanremo 2026 e al ruolo avuto da Carlo Conti nella scelta del cast. La cantante aveva legato l’impegno alla possibilità stessa di essere chiamate tra i Big, e l’ufficializzazione del tatuaggio a Sanremo Top ha chiuso la vicenda così come era stata presentata fin dall’inizio: una promessa fatta prima dell’annuncio e mantenuta dopo la selezione.



