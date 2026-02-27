Clinton e la replica discussa su cosa provasse verso le ragazze che massaggiavano il marito





L’ex First Lady Hillary Clinton ha dichiarato di non essere presente per esprimere opinioni personali o ipotizzare situazioni a cui non ha assistito, in risposta a una domanda formulata dalla deputata repubblicana Nancy Mace. La deputata Mace ha chiesto all’ex First Lady di condividere le proprie riflessioni riguardo alle giovani donne che hanno fornito massaggi al signor Bill Clinton e che sono state presentate da Jeffrey Epstein. Una fonte che ha assistito alla deposizione ha reso nota questa informazione alla CNN.





Durante la sua testimonianza dinanzi alla Commissione di Vigilanza di New York, l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton ha dichiarato: “Non ho mai incontrato Jeffrey Epstein e non ero a conoscenza delle sue attività criminali”. Ha inoltre affermato: “Non ho mai volato sul suo aereo né ho mai fatto visita alla sua residenza”. La Clinton ha espresso il suo sdegno per i crimini di Epstein, affermando: “Come qualsiasi individuo ragionevole, sono profondamente turbata dalle sue azioni”.

Nel frattempo, Borge Brende, Presidente e Amministratore Delegato del World Economic Forum, ha annunciato le sue dimissioni, poche settimane dopo l’avvio di un’indagine indipendente da parte del Forum sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Brende, che ha assunto la presidenza del WEF nel 2017, ha comunicato la sua decisione in una dichiarazione, in seguito alle rivelazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Tali rivelazioni hanno indicato che Brende ha partecipato a tre cene di lavoro con Epstein e ha mantenuto contatti con il finanziere tramite e-mail e messaggi di testo.

Le vicende legate allo scandalo hanno inoltre portato Bill Gates a presentare pubbliche scuse e hanno costretto l’ex Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Larry Summers, a rassegnare le dimissioni dalla sua cattedra ad Harvard. Inoltre, secondo il New York Times, il Dipartimento di Giustizia avrebbe censurato alcuni documenti relativi alle accuse di una donna contro Donald Trump per presunta aggressione sessuale commessa quando lei era minorenne.

La prima deposizione relativa ai Clinton è stata resa da Hillary Clinton presso la sua residenza privata a Chappaqua, nella contea di Westchester, a nord dello Stato di New York. Venerdì sarà la volta dell’ex Presidente Bill Clinton. “Una Commissione che si prefigge di garantire la trasparenza dovrebbe approfondire la questione dei file scomparsi dal sito web del Dipartimento di Giustizia, in cui una vittima accusa Donald Trump di gravi crimini”, ha dichiarato Hillary Clinton nella sua dichiarazione iniziale alla Commissione di Vigilanza. “Se questa Commissione è realmente intenzionata a far luce sui crimini di traffico di esseri umani commessi da Jeffrey Epstein, non dovrebbe fare affidamento sui media per ottenere informazioni dal nostro attuale Presidente in merito al suo coinvolgimento; dovrebbe invece interrogarlo direttamente, sotto giuramento, in merito alle numerose menzioni che lo riguardano nei fascicoli di Epstein”, ha aggiunto.

Il deputato repubblicano James Comer, Presidente della Commissione per la Vigilanza e la Riforma del Governo, aveva precedentemente comunicato all’inizio del mese che le deposizioni degli ex Presidenti Clinton, registrate in video, sarebbero state effettuate a porte chiuse e successivamente trascritte e rese pubbliche. Il filmato dovrebbe essere divulgato in conformità con un accordo che richiama le testimonianze rese da Bill Clinton nel 1998, allorché l’allora Presidente dovette rispondere alle domande della giuria in merito a diverse accuse di abusi sessuali. Tali testimonianze furono rese pubbliche il mese successivo.

Gli ex Presidenti hanno sempre negato di aver commesso illeciti nell’ambito del caso Epstein. Tuttavia, Bill Clinton, tra gli altri aspetti, dovrà fornire spiegazioni in merito ai suoi numerosi voli a bordo dell’aereo privato dell’ex finanziere. Le fotografie contenute nei fascicoli recentemente pubblicati hanno inoltre ritratto l’ex Presidente in pose potenzialmente compromettenti, in particolare una in cui si trova in una vasca idromassaggio con lo stesso Epstein e una donna. Hillary Clinton, da parte sua, ha dichiarato di non aver mai incontrato Epstein, pur ammettendo di aver conosciuto la sua compagna e complice, Ghislaine Maxwell, attualmente detenuta. L’ex Segretaria di Stato dovrà pertanto dimostrare di non aver in alcun modo compromesso la sicurezza nazionale.



