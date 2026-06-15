Collega coreana mi bullizzava per mesi. Quando scoppiai, dissi del suo naso rifatto. Tutto l’ufficio la sentì





La riunione si svolse in una piccola stanza al decimo piano. C’erano io, il signor Park, una donna delle risorse umane di nome signora Choi, e Soo-jin, che non mi guardava.





Soo-jin aveva gli occhi rossi. Aveva pianto per giorni, dicevano. Non era andata dal medico estetico per un controllo di routine. Non aveva risposto ai messaggi delle amiche.

La signora Choi parlò per prima.

“Hannah, lei ha ammesso di aver detto una cosa offensiva sul naso della collega?”

“Sì.”

“Riconosce che questo ha causato dolore?”

“Sì. Ma…”

“Non c’è ma. Ha umiliato pubblicamente una collega.”

Stavo per rispondere quando la porta si aprì. Entrò la signora Lee. Sulla cinquantina. Capelli corti. Occhiali spessi. Non era mai stata particolarmente amichevole con me. Ma quella mattina, aveva un’espressione determinata.

“Signor Park, signora Choi”, disse, “posso dire qualcosa?”

“Prego”, disse il capo.

La signora Lee tirò fuori un quaderno. Un’agenda nera, consumata.

“Ho lavorato in questo ufficio per diciotto anni. In tutto questo tempo, ho visto molte cose. Ma quello che Soo-jin ha fatto a Hannah è stato inaccettabile.”

Soo-jin sbiancò.

“Non ho…”, cominciò.

“Ho appunti”, la interruppe la signora Lee. “Data per data. Commento per commento. Perché quando la gente è bullizzata, qualcuno deve tenere traccia.”

Iniziò a leggere.

“Tre mesi fa: ‘Hannah, perché mangi così tanto? Le donne coreane mangiano meno.’ Due mesi e mezzo fa: ‘I tuoi bisnonni erano nazisti? Hai quel tipo di faccia.’ Due mesi fa: ‘Non mi piace vedere ragazze bianche con ragazzi coreani.’ Un mese fa: ‘Il tuo viso è largo e piatto, poco femminile.’ La settimana scorsa: ‘Forse è per questo che indossi sempre quel rossetto rosso, per distrarre.’ Ieri: ‘In Corea le donne si prendono cura del proprio aspetto, non come in Occidente.'”

Chiuse il quaderno.

“Ho altri trentadue episodi. Vuole che continui?”

Il silenzio nella stanza era pesante come piombo.

Soo-jin non parlava. Guardava il tavolo. Le sue mani tremavano.

La signora Choi si schiarì la voce.

“Soo-jin, è tutto vero?”

Lei annuì. Un cenno quasi impercettibile.

“Perché?”

Finalmente alzò lo sguardo. Non mi guardò. Guardò la signora Lee.

“Perché sono gelosa”, sussurrò. “Sono gelosa di lei.”

“Di Hannah?”

“Di tutte. Delle straniere che vengono qui e trovano lavoro, trovano amore, trovano una vita. Io sono coreana. Ho fatto l’università qui. Ho studiato inglese per anni. Eppure… non ho mai avuto un ragazzo come Min-jun. Non ho mai avuto la libertà di viaggiare. Non ho mai avuto la possibilità di scegliere veramente.”

Le lacrime tornarono. Ma questa volta, non erano lacrime da vittima. Erano lacrime da persona che finalmente diceva la verità.

“Hannah era così felice. Così spensierata. E io… io volevo spezzarla.”

Il signor Park si massaggiò le tempie.

“Soo-jin, quello che hai fatto è grave. Molto grave. Il bullismo sul posto di lavoro è motivo di licenziamento.”

Lei annuì. “Lo so.”

Ma poi la signora Choi disse qualcosa che non mi aspettavo.

“Hannah, anche lei ha sbagliato.”

Mi voltai verso di lei.

“Ha rivelato un segreto personale di Soo-jin. In pubblico. Per umiliarla. Non importa quello che lei ha subito prima. La vendetta non è mai la risposta.”

Volevo protestare. Volevo dire che avevo tenuto tutto dentro per mesi. Che ero stata paziente. Che Soo-jin non si era mai scusata.

Ma avevano ragione. Entrambi avevano ragione.

Soo-jin era stata una bulla.

Io ero stata crudele.

“Quindi cosa succede adesso?” chiesi.

Il signor Park sospirò.

“Soo-jin, avrà una sospensione di due settimane senza paga. E dovrà frequentare un corso sulle molestie sul lavoro.”

Lei annuì.

“Hannah, lei avrà un rimprovero verbale. E dovrà scusarsi pubblicamente con Soo-jin per il commento sul suo aspetto.”

Guardai Soo-jin. Lei guardò me.

“Va bene”, dissi.

Dopo la riunione, ci trovammo faccia a faccia nel corridoio. I colleghi guardavano dalle scrivanie.

Mi avvicinai. Lei non indietreggiò.

“Soo-jin”, dissi, “mi dispiace per quello che ho detto sul tuo naso. Non avrei dovuto. È stato meschino.”

Lei abbassò lo sguardo.

“E io… mi dispiace per i commenti. Tutti quanti.”

“Perché l’hai fatto?”

Alzò gli occhi. Erano stanchi.

“Perché ero infelice. E vedere te felice mi faceva male.”

“Allora dovevi dirmelo. Non prendertela con me.”

“Sì. Lo so.”

Pausa.

“Possiamo ricominciare?” chiese.

Non era una domanda facile. Una parte di me voleva dire no. Voleva tenerla a distanza per sempre. Voleva ricordarle ogni giorno del male che mi aveva fatto.

Ma un’altra parte di me, quella stanca di odiare, disse sì.

“Ricominciamo”, risposi. “Ma da zero. Non dai caffè. Non dagli abbracci. Da zero.”

Lei annuì. “Va bene.”

Le settimane successive furono strane. Soo-jin non mi parlava se non per lavoro. Io facevo lo stesso. I colleghi osservavano, aspettando il prossimo dramma. Ma il dramma non arrivò.

Un mese dopo, Soo-jin si avvicinò alla mia scrivania. Aveva una tazza di caffè.

“Per te”, disse. “Niente zucchero. Come piace a te.”

La presi. “Grazie.”

“Posso sedermi?”

Indicò la sedia accanto.

Esitai. Poi annuii.

Parlammo. Del tempo. Del lavoro. Di niente di importante. Ma per la prima volta in un anno, parlammo senza pugnali nascosti.

Non siamo diventate amiche. Forse non lo saremo mai. Ma abbiamo imparato una cosa.

Il rispetto non è dato per scontato. Si costruisce. Un giorno alla volta. Un caffè alla volta.

Oggi, a distanza di sei mesi, Soo-jin è ancora in ufficio. Io pure. I commenti passivo-aggressivi sono cessati. Le occhiatacce anche.

Qualcuno dice che ho perso. Che avrei dovuto denunciarla. Che avrei dovuto farla licenziare.

Forse. Ma non credo.

Perché la vittoria non è sempre distruggere il nemico. A volte, è costruire un ponte.

E quel ponte, anche se traballante, è meglio di un fossato pieno di odio.

Min-jun mi ha chiesto l’altro giorno: “Ti penti di quello che hai detto?”

Ci ho pensato su.

“No”, risposi. “Mi pento di come l’ho detto. Ma non mi pento di aver finalmente reagito.”

Perché a volte, per essere ascoltati, bisogna alzare la voce.

Ma una volta che ti ascoltano, devi saper parlare a volume normale.

È la cosa più difficile.

E io ci sto ancora provando.

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