Colpita da un’altalena mentre mangia un gelato al centro commerciale: chiesti 520mila dollari di risarcimento





Una tranquilla passeggiata tra i negozi si trasforma in un incubo. Una donna viene travolta da un’altalena installata all’interno di un centro commerciale e riporta gravi lesioni. La vicenda finisce in tribunale, dove la sicurezza della struttura diventa il punto centrale della controversia.





Doveva essere una giornata come tante, trascorsa passeggiando tra le vetrine di un centro commerciale e gustando un gelato. In pochi istanti, però, tutto si è trasformato in un drammatico incidente, con conseguenze fisiche importanti e una successiva battaglia legale da centinaia di migliaia di dollari.

Protagonista della vicenda è una donna di nome Emily che, secondo il racconto dell’accaduto, sarebbe stata colpita violentemente da una grande altalena collocata in uno spazio accessibile al pubblico.

L’episodio avrebbe provocato un grave trauma cranico, una commozione cerebrale e una frattura alla colonna vertebrale, oltre a numerose contusioni.

L’altalena nel centro commerciale e l’incidente improvviso

Secondo la ricostruzione, il centro commerciale aveva deciso di installare una grande altalena in una zona di passaggio, apparentemente senza predisporre barriere o delimitazioni per separarla dai percorsi pedonali.

Al momento dell’incidente, due giovani, identificate nel racconto come Olivia e Madison, stavano utilizzando la struttura, imprimendo all’altalena un movimento particolarmente ampio.

Emily, nel frattempo, stava attraversando l’area mentre mangiava un gelato. Aveva lo sguardo abbassato e non si sarebbe accorta del pericolo che stava arrivando lateralmente.

L’impatto sarebbe stato improvviso e violentissimo.

La donna sarebbe stata colpita dall’altalena e scaraventata sul pavimento, battendo con forza la parte posteriore della testa.

I soccorsi e le gravi lesioni riportate dalla donna

Dopo essersi rese conto di quanto accaduto, le due ragazze sarebbero immediatamente intervenute per prestare aiuto alla donna, chiedendo l’intervento dei soccorritori.

Le condizioni di Emily avrebbero richiesto accertamenti medici approfonditi.

Secondo le informazioni riportate nella ricostruzione, i sanitari avrebbero diagnosticato una grave commozione cerebrale, un trauma cranico, una frattura vertebrale e diverse contusioni.

Un quadro clinico serio, che avrebbe spinto la donna a valutare anche le responsabilità di chi aveva installato e gestito l’altalena.

La causa da 520mila dollari: nel mirino il centro commerciale e le due ragazze

A distanza di alcune settimane dall’incidente, Emily avrebbe deciso di rivolgersi a un avvocato per ottenere un risarcimento dei danni subiti.

La richiesta complessiva sarebbe stata di 520.000 dollari, chiamando in causa sia il centro commerciale sia Olivia e Madison.

Al centro della controversia non ci sarebbe stato soltanto il comportamento delle due giovani, ma soprattutto la decisione di collocare un’altalena in uno spazio frequentato dai clienti senza adeguate misure di protezione.

Una questione importante: chi installa un’attrezzatura potenzialmente pericolosa in un luogo aperto al pubblico deve prevedere anche i rischi derivanti dal suo utilizzo?

La decisione del tribunale: 500mila dollari a carico del centro commerciale

Secondo il racconto della vicenda, il tribunale avrebbe attribuito la responsabilità principale dell’incidente al centro commerciale, ritenendo determinante l’assenza di protezioni attorno all’altalena.

La struttura sarebbe stata condannata a versare 500.000 dollari alla donna.

Una responsabilità secondaria sarebbe stata invece riconosciuta alle due ragazze, chiamate a corrispondere complessivamente altri 20.000 dollari.

La ripartizine del risarcimento rifletterebbe quindi una distinzione tra chi aveva utilizzato materialmente l’altalena e chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza dell’area.



