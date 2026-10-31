Sorprendo mia sorella con le mani nella borsa: nascondeva le mie ricette mediche





La data segnata a penna blu nell’angolo inferiore della prescrizione non risaliva a qualche settimana prima, ma a ieri mattina, e il timbro di convalida recava la firma del dottor Jos Van Houtte, il primario di chirurgia toracica con cui Anke aveva avuto una relazione clandestina finita malissimo l’anno scorso. Accanto a quella data c’era un’annotazione contabile manoscritta con cifre a tre zeri, accompagnata da un codice di sblocco telematico per il ritiro fiduciario di medicinali ospedalieri ad





alto costo. Il pavimento sotto di me sembrava ondeggiare mentre collegavo i frammenti sparsi di quegli ultimi mesi: le sue sparizioni improvvise durante gli orari di bottega, le telefonate tese ricevute a mezza voce dietro il paravento dei camerini, l’odore acre di solventi chimici che a volte impregnava i suoi vestiti quando tornava a tarda sera.

«Alzati da terra,» le ho detto, e la mia voce era così fredda che è parsa estranea perfino a me stessa. Anke è rimasta immobile sui talloni, con le braccia conserte sul ventre e lo sguardo fisso sulla punta delle mie scarpe. Non piangeva più: il crollo emotivo di pochi istanti prima era svanito con una rapidità inquietante, sostituito da una maschera di tensione controllata.

I suoi occhi grigi si muovevano rapidi tra la mia mano che stringeva il referto e la porta socchiusa alle mie spalle, calcolando ogni singolo centimetro di spazio utile per una fuga. «Devi ridarmela, Brooke,» ha detto a bassa voce, senza più traccia di implorazione. C’era adesso una durezza metallica nelle sue parole, il tono di chi ha già superato qualunque scrupolo morale.

«Non capisci in cosa ti stai cacciando. Non è una questione familiare e non è una richiesta di pietà. Se quel fascicolo non torna nella borsa entro mezzogiorno, io sono rovinata, ma tu perderai il laboratorio prima della fine del mese. Credi davvero che le fatture dei lini siano state pagate? Credi che le tasse di registro siano in regola?»

Un brivido viscido mi è sceso lungo la schiena, partendo dalla nuca fino a paralizzarmi le spalle. Ho aperto di scatto il cassetto del comò dove conservavo la contabilità trimestrale della sartoria, rovesciando sul ripiano le cartelline verdi dei tributi comunali. I timbri postali erano contraffatti: i bolli di quietanza erano fotocopie incollate con perizia millimetrica, identiche alle stampe che Anke usava per i campionari grafici dei nostri tessuti pregiati.

Gli estratti conto indicavano versamenti mai pervenuti all’erario fiammingo, mentre il saldo reale del nostro conto aziendale era stato progressivamente prosciugato con piccoli prelievi giornalieri allo sportello automatico di via Kammenstraat. «Che cosa hai fatto?» ho gridato, facendomi avanti fino a sovrastarla mentre lei si rimetteva faticosamente in piedi, appoggiandosi allo spigolo dell’armadio per sostenere il proprio peso.

«Sei davvero malata o questa diagnosi è soltanto un’altra delle tue truffe per giustificare i soldi che ti sei mangiata? Parla, dannazione!» Ho afferrato la fiala di chemioterapico dal pavimento, sollevandola contro la luce della finestra: il sigillo arancione era intatto, ma l’etichetta adesiva con i miei dati copriva una seconda etichetta sottostante, stampata con caratteri diversi e un numero di lotto destinato alla farmacia centrale del nosocomio pubblico.

«La malattia è vera, Brooke,» ha risposto lei, sputando fuori le parole come se fossero veleno amaro. Con un movimento brusco si è scostata il colletto della camicetta, scoprendo la clavicola sinistra: sotto la pelle diafana spiccava il rilievo scuro di un catetere venoso sottocutaneo, un dispositivo a camera impiantabile con i punti di sutura ancora arrossati e recenti.

«Vedi questo? Non l’ho disegnato con una matita da sartoria. È dentro di me da quaranta giorni. Ma il sistema pubblico mi ha inserito in una lista d’attesa di quattordici mesi per il farmaco biologico di terza generazione. Quattordici mesi, capisci? Il mio corpo non sarebbe arrivato all’autunno.» Il contrasto tra la prova visibile del suo corpo martoriato e la truffa sistematica ai miei danni mi ha fatto mancare il respiro.

L’impianto chirurgico era autentico, la cicatrice era fresca e spaventosa, ma il meccanismo con cui aveva ottenuto quella fiala era un crimine deliberato, pianificato nei minimi dettagli per far ricadere ogni responsabilità penale sulla mia persona. «E per salvarti hai deciso di distruggere me? Hai usato il mio nome per sottrarre farmaci salvavita dagli inventari del dottor Van Houtte?

Mi hai intestato debiti e ricette false?» «Jos mi ha aiutata perché gli conveniva,» ha sibilato Anke, facendo un passo verso di me senza più alcun timore. «Lui prelevava le fiale dichiarandole come scarti di dosaggio o confezioni danneggiate destinate alla distruzione, e aveva bisogno di una persona fisica esterna con una partita IVA attiva per giustificare l’uscita amministrativa dai registri delle scorte ospedaliere.

Tu eri perfetta: lavoratrice onesta, fedina penale immacolata, nessuna dipendenza, proprietaria di una ditta artigiana. I soldi della nostra cassa comune non sono serviti per me, Brooke: sono serviti a pagare il silenzio di Jos per ogni singola consegna settimanale. Venti mila euro in contanti per fiala. Ha preteso fino all’ultimo centesimo del nostro fondo riserva.»

La rivelazione mi ha investita con la brutalità di un colpo allo stomaco. La figura del rispettabile dottor Van Houtte, l’uomo distinto che si presentava alle nostre cene di famiglia con bottiglie di vino d’annata e modi impeccabili, si trasformava all’improvviso in quella di un ricattatore che lucrava sulla disperazione di una donna condannata, estorcendo i risparmi di una vita con la minaccia di interrompere il trattamento.

Ma Anke non era stata una vittima passiva: per assecondarlo, aveva scelto scientemente di sacrificare il mio nome, la mia azienda e il mio futuro, tenendomi all’oscuro di tutto mentre mi guardava negli occhi ogni mattina al banco da taglio. «Tu mi stavi rubando le prescrizioni vergini che tengo per i miei farmaci per l’asma,» ho detto, indicando la cartellina aperta sul piumone.

«Le volevi per lui, vero? Per coprire l’ultimo buco nell’archivio della clinica prima del controllo ministeriale annunciato per venerdì.» Il silenzio che è seguito è stato più pesante di qualunque ammissione esplicita. Anke ha distolto lo sguardo, mordendosi l’interno della guancia fino a far sbiancare il labbro inferiore. La sua mano destra ha iniziato a tremare vistosamente, un tremito incontrollabile che saliva lungo tutto l’avambraccio.

«Jos ha detto che gli ispettori federali hanno già aperto una verifica sul registro degli stupefacenti e dei chemioterapici ad alto costo,» ha confessato infine, e la sua voce ha perso ogni residuo di arroganza, tornando a essere il bisbiglio spezzato di una persona braccata. «Se trovano la discrepanza tra le uscite e i moduli firmati, faranno scattare immediatamente il mandato di perquisizione per la persona registrata sul terminale.

Cioè per te, Brooke. Volevo soltanto mettere le prescrizioni firmate nella cartella dell’archivio per chiudere la quadratura prima dell’arrivo della commissione sanitaria. Pensavo di fare in tempo prima che tu tornassi dalla pausa caffè.» «Volevi incastrarmi definitivamente per salvare il tuo medico compiacente,» ho replicato, arretrando verso il tavolino dove squillava il mio telefono cellulare.

Lo schermo illuminato mostrava il numero fisso della clinica di Gand: era una chiamata in arrivo che attendeva risposta da tre minuti consecutivi. Anke ha fatto uno scatto disperato verso il telefono, ma io l’ho afferrato per prima, premendo il pulsante del vivavoce e posandolo sul comò, lontano dalla sua portata. «Signorina Brooke?» ha gracidato l’altoparlante, con la voce profonda e inconfondibile del dottor Van Houtte che risuonava nella stanza silenziosa.

«Anke non risponde al suo cellulare privato. Dobbiamo chiudere la pratica prima delle undici. Ha preso i moduli con la sua firma dal cassetto di casa? Il corriere sanitario è già in viaggio verso Anversa per ritirare il plico. Mi raccomando, nessun errore: se la commissione trova la minima irregolarità, il lotto 408 risulterà smarrito sotto la sua diretta custodia legale e non potrò più coprire né lei né sua sorella.»

Ho guardato mia sorella negli occhi mentre il medico parlava con quella calma burocratica e spietata. Nei suoi occhi non c’era più la compagna di giochi della mia giovinezza, né la socia fidata con cui avevo costruito quindici anni di lavoro instancabile; c’era solo un essere umano logorato dal terrore della morte, disposto a incatenarmi a una condanna penale pur di strappare un altro ciclo di cure clandestine.

Ho fatto un respiro profondo, sentendo l’aria gelida riempirmi i polmoni e ripulire la nebbia del panico. «Dottor Van Houtte,» ho detto a voce ferma, scandendo ogni sillaba vicino al microfono. «Sono Brooke. Ho qui davanti a me il lotto 408, la busta del laboratorio con i miei documenti contraffatti e il catetere venoso di mia sorella esposto alla luce del sole.

Il corriere può anche fare a meno di venire qui: sto portando tutto direttamente all’ispettorato provinciale della sanità di Anversa, proprio adesso.» Un silenzio tombale è calato dall’altra parte dell’apparecchio, interrotto soltanto dal respiro pesante dell’uomo che si è reso conto istantaneamente del disastro. «Signorina, ascolti con attenzione,» ha provato a dire il medico, la voce improvvisamente incrinata e affannosa, ma io ho interrotto la chiamata con un tocco secco sullo schermo, spegnendo l’apparecchio e infilandolo nella tasca

della giacca insieme alla busta oncologica e alla fiala sequestrata. Anke è crollata in avanti, afferrandomi per le ginocchia con una forza disperata, le lacrime che le rigavano finalmente il viso scavato, bagnando il tessuto dei miei pantaloni da lavoro. «Ti prego, Brooke! Se vai all’ispettorato mi toglieranno il farmaco! Mi manderanno in un reparto carcerario senza le cure specialistiche!

Morirò in ospedale senza vedere la fine del processo! Perdonami, perdonami, ho avuto solo tanta paura di non svegliarmi più la mattina!» Sentivo il calore delle sue dita aggrappate alle mie gambe e il peso intollerabile del suo corpo che implorava una salvezza che io non potevo più concederle a spese della mia libertà. Mi sono chinata lentamente, staccando le sue mani una alla volta con fermezza chirurgica, senza violenza ma senza alcuna concessione alla pietà che un

tempo ci univa. Il legame di sangue che per trent’anni aveva retto la nostra vita si era spezzato lì, tra i bottoni sparsi sul parquet e l’odore metallico della chemioterapia trafugata. «Chiamerò un’ambulanza per farti ricoverare nel reparto di oncologia dell’ospedale universitario di Anversa,» le ho detto, guardandola dall’alto mentre restava piegata sul pavimento, con i capelli spettinati che le nascondevano il viso.

«Dichiarerai la verità ai medici di turno: che sei gravemente malata, che hai un catetere infetto da controllare e che sei stata complice di un traffico illecito di medicinali sottratti ai pazienti aventi diritto. Riceverai le cure che ti spettano secondo la legge, né più né meno di qualsiasi altro cittadino di questo paese.» «E la sartoria?»

ha singhiozzato lei, con la fronte appoggiata al legno polveroso. «E il nostro lavoro? Ci toglieranno tutto, Brooke. Saremo finite entrambe.» «La sartoria è già morta, Anke,» ho risposto, prendendo il mio cappotto dall’attaccapanni dietro la porta. «L’hai uccisa tu il giorno in cui hai deciso che la mia vita valeva meno della tua fornitura sottobanco.

Io dovrò spiegare ai magistrati tributari come ripianare i debiti che hai accumulato a mio nome, ma non passerò un solo giorno in una cella per coprire le malefatte tue e del tuo amante primario.» Sono uscita dalla stanza senza voltarmi indietro, ignorando il suono soffocato dei suoi lamenti che rimbalzavano contro le pareti spoglie dell’appartamento.

Nel corridoio ho composto il numero di emergenza del soccorso medico pubblico, fornendo con voce impersonale l’indirizzo esatto e le condizioni cliniche di mia sorella, specificando la presenza del catetere vascolare e la necessità di un’immediata presa in carico specialistica. Quando ho varcato il portone del condominio sulla strada lastricata, l’aria fredda di Anversa mi ha sferzato il viso come una lama.

Davanti al marciapiede c’era già un’auto scura con i fari accesi e un uomo al volante che scrutava nervosamente l’ingresso con una cartella di pelle sulle ginocchia: l’emissario del dottor Van Houtte arrivato in anticipo per recuperare i documenti compromettenti. I nostri sguardi si sono incrociati per una frazione di secondo attraverso i vetri oscurati della vettura.

Ho stretto forte la borsa al petto, ho superato l’auto senza rallentare il passo e ho proseguito a testa alta verso la stazione di polizia di Oudaan, mentre in lontananza la prima sirena dell’ambulanza cominciava a lacerare la quiete del quartiere.



