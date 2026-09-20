Colpo di scena al Grande Fratello Vip, Jonathan Kashanian lo rivela davanti alla Casa: “È lui”





Nella Casa del Grande Fratello Vip, una conversazione apparentemente innocua ha portato alla luce un sorprendente retroscena che ha lasciato i concorrenti senza parole. Durante la Open House, Jonathan Kashanian ha raccontato agli altri inquilini una strana esperienza legata a un famoso cantante italiano, con il quale sostiene di non aver mai avuto problemi.





Il racconto è emerso mentre Jonathan e Francesca Manzini stavano provando una coreografia. Tra un passo e l’altro, Kashanian ha ricordato una scoperta fatta tempo fa su Instagram. Tutto era iniziato in modo del tutto normale: desiderava pubblicare una storia utilizzando una canzone di un artista e aveva deciso di taggare il suo profilo. Tuttavia, si è subito accorto che qualcosa non andava.

Jonathan ha tentato di cercare l’account del cantante, ma senza successo. Questa situazione appariva strana, considerando la popolarità dell’artista e la sua presenza sui social media. In un primo momento, Kashanian avrebbe potuto pensare che il profilo fosse temporaneamente disattivato o che ci fosse un problema con l’applicazione. Tuttavia, una verifica effettuata poco dopo avrebbe cambiato radicalmente la situazione.

Intervenendo nella conversazione, Aurora Ramazzotti, amica di Jonathan, ha controllato dal suo account e ha scoperto che il profilo del cantante era perfettamente visibile e poteva essere cercato e taggato senza problemi. Questo confronto ha portato Kashanian a una conclusione sorprendente: l’artista lo aveva bloccato su Instagram.

A questo punto, il nome del cantante è emerso: si tratta di Tiziano Ferro. Jonathan Kashanian ha quindi realizzato di non poter accedere al profilo Instagram del cantante mentre cercava di utilizzare una sua canzone in una storia.

Ciò che ha lasciato maggiormente perplesso il concorrente del Grande Fratello Vip è il possibile motivo del blocco. Kashanian ha spiegato di non ricordare episodi che potessero aver scatenato una reazione del genere. Infatti, secondo quanto dichiarato nella Casa, tra lui e Tiziano Ferro non ci sarebbe mai stato un rapporto significativo.

tiziano ferro che ha bloccato jonathan no ragazzi sto crepando ha capito tutto (tutti i partecipanti della casa faranno la stessa cosa) https://t.co/wl5zeLwO7D — sonoioalessandro|gf vip 9’s version (@volgarwoman) September 17, 2026

Jonathan sostiene di non aver mai incontrato né lavorato con il cantante. Non ci sono neppure ricordi di discussioni o contrasti che potrebbero fornire una spiegazione a questo misterioso blocco. È proprio questo dettaglio a trasformare un semplice blocco sui social in un piccolo enigma: Kashanian sa di essere stato escluso dal profilo Instagram dell’artista, ma continua a non sapere il motivo.

La situazione ha suscitato curiosità e speculazioni tra gli altri concorrenti, che hanno ascoltato attentamente il racconto di Jonathan. La vicenda ha messo in luce quanto possa essere complessa la dinamica dei social media, dove le relazioni possono cambiare rapidamente e senza preavviso.

In un contesto come quello del Grande Fratello Vip, dove le emozioni e le interazioni tra i concorrenti sono amplificate dalle telecamere, la scoperta di Kashanian ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla narrazione del programma. La curiosità su come si risolverà questa situazione ha tenuto alta l’attenzione degli spettatori, che seguono con interesse le storie personali dei partecipanti.

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