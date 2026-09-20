“È incredibile”: lacrime ed emozioni alla Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira travolti





Un episodio indimenticabile de La Ruota della Fortuna si è svolto venerdì 18 settembre, con momenti di grande emozione. Dopo l’ingresso di Gerry Scotti e l’arrivo di Samira Lui, la gara ha preso il via rapidamente, con l’attenzione rivolta a Chiara, una giovane campionessa di 19 anni, studentessa con l’ambizione di diventare ginecologa.





Fin dalle prime manche, Chiara ha dimostrato una notevole sicurezza. Ha iniziato a guadagnare i suoi primi 1.000 euro grazie al gioco “La locanda di Samira” e ha continuato a rispondere correttamente, fino a un colpo di scena durante il round dedicato al Regno degli Animali. In quel momento, Chiara ha trovato la soluzione mentre il tabellone era ancora in gran parte vuoto, e grazie a un premio da 3.000 euro, ha accumulato un totale di 17.300 euro. Il pubblico, entusiasta, si è alzato in piedi e Samira ha esclamato: “Standing ovation, bravissima”.

Il momento culminante della puntata è arrivato con il Jackpot, che aveva raggiunto i 142.800 euro. Chiara ha indovinato la soluzione, assicurandosi la possibilità di incassare quella somma se confermata come campionessa. Gerry Scotti ha espresso la sua ammirazione: “Una delle campionesse più sveglie che abbiamo avuto, giovane, brava, intelligente, le ha tutte”. Samira ha aggiunto: “Se lo merita”.

Nell’Ultimo Round, Chiara ha completato la sua impresa, chiudendo la gara con un totale di 172.900 euro e confermandosi campionessa. A questo punto, l’emozione ha preso il sopravvento. Il pubblico ha tributato un’altra standing ovation, e Scotti ha sottolineato l’importanza del risultato: “La più giovane delle nostre campionesse diventa una recordwoman anche per la cifra, sommando quanto vinto ieri, è già oltre i 200 mila euro. Per una studentessa che deve ancora terminare i suoi studi, è una bellissima borsa di studio, sono onorato di potertela offrire”.

Ma la serata non era finita. Alla Ruota delle Meraviglie, Chiara ha fatto centro nelle tre frasi sul tema “Salto”, vincendo anche un’auto. Persino Gerry Scotti è rimasto sorpreso: “È pazzesco, Samira, e noi siamo qui da più di un anno, ma le emozioni non finiscono mai, è una meraviglia”. Con gli occhi lucidi, Chiara ha chiesto: “Cosa sta succedendo oggi!”.

Ottima #LaRuotaDellaFortuna che ha fatto 4.446.000, 25% di share https://t.co/n2XzVT5KYe — La Lety (@lalety1996) September 19, 2026

La scena più toccante è arrivata quando si è trattato di aprire le buste. La madre di Chiara ha suggerito di iniziare dalla numero 3. Gerry Scotti ha iniziato a rendersi conto della portata di quanto stava accadendo: “Non penso che cambierà, non so nemmeno come andare avanti con il programma, ragazzi. È la prima volta che mi capita, campionessa fantastica, jackpot, macchina e 200 mila euro”.

A quel punto, le lacrime hanno inondato lo studio. Chiara e sua madre sono scoppiate in lacrime, Samira non ha potuto trattenere le sue emozioni e anche Gerry si è commosso. “Non ci sono parole”, ha commentato Samira. Scotti ha preso dei fazzoletti e li ha consegnati a Chiara e alla madre, prima di dire: “Dateci un minuto per asciugarci le lacrime, vi apro le altre due e le mettiamo in macchina”.

Il bottino era già salito a 409.600 euro. “La sua vita cambierà”, ha osservato Gerry. Ma restavano ancora due buste: nella numero 1 c’erano 10.000 euro, nella numero 2 altri 20.000. La puntata eccezionale si è conclusa con lo studio ancora scosso dall’emozione. “Mamma mia, che felicità nei loro occhi”, ha commentato Scotti. Samira ha concluso con parole che riassumono l’importanza della serata: “Non possiamo mai dimenticare questa puntata, entra nella storia. Io vado a piangere”.

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