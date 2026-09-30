



Colpo di scena nell’episodio di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, di Beautiful su Canale 5: Brooke sorprende Ridge portando alla luce un complotto che potrebbe rivoluzionare gli equilibri all’interno della Forrester Creations. La nota protagonista, infatti, rivela al marito di aver ascoltato di nascosto una conversazione compromettente tra Carter e Hope nello chalet.





Brooke spiega che quella che sembrava una semplice ristrutturazione fiscale è in realtà una mossa studiata per sottrarre il controllo della Forrester Creations a Steffy e Ridge, consegnando invece le decisioni cruciali dell’azienda nelle mani di Carter.

All’inizio, Ridge manifesta scetticismo: è convinto che Carter, amico fidato e consulente legale, abbia agito nell’interesse della famiglia. Tuttavia, di fronte all’insistenza e alle prove portate da Brooke, Ridge decide di approfondire la questione, rileggendo i documenti firmati. La verità emerge con chiarezza: è stato tradito proprio da chi riteneva più leale.

Intrighi, sensi di colpa e segreti: la tensione sale

Nel frattempo, allo chalet, Carter e Hope valutano le conseguenze delle loro azioni. Carter è profondamente combattuto per aver ingannato Ridge, ma ritiene che sia l’unica strada percorribile per mettere fine alla gestione autoritaria di Steffy e rilanciare la collezione “Hope for the Future”.

Parallelamente, al Giardino, Electra resta sorpresa dall’inaspettato arrivo di Remy, un conoscente del passato che le confessa di averla raggiunta a Los Angeles dopo aver visto la sua foto sui giornali.

Alla Forrester, il giovane Will esprime la sua crescente preoccupazione a Ivy riguardo agli strani comportamenti di Electra, avvertendo che la ragazza cela ancora molti segreti.

Nuove alleanze e minacce

Brooke, decisa a salvaguardare la famiglia, svela tutto a Ridge dopo aver origliato le rivelazioni di Carter e Hope. Nel mentre, il misterioso passato di Electra rischia di venire a galla, complicando ulteriormente le dinamiche familiari e aziendali.

Il piano di Carter e Hope è ora scoperto: la lotta per il controllo della Forrester Creations si intensifica, mentre l’arrivo di Remy minaccia di mettere in luce i segreti di Electra.

Dove e quando seguire la puntata

L’episodio di Beautiful va in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio, attorno alle ore 13:40, ed è disponibile anche in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Questo permette ai fan italiani di recuperare l’episodio in qualsiasi momento.

Per restare aggiornati sugli sviluppi della soap, è possibile leggere anche le anticipazioni di Beautiful relative al 29 settembre e consultare la guida completa su cosa vedere questa sera in TV.

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