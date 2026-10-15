Come finisce DOC-Nelle tue mani 4, gli episodi Samaritani ed Era mio padre su Rai 1: trama, cast e finale





Come finisce DOC-Nelle tue mani 4: Trama dell’episodio 5: Samaritani

Come finisce DOC-Nelle tue mani 4 nel quinto episodio intitolato “Samaritani” è al centro di una trama che sviluppa intensamente le dinamiche professionali ed emotive all’interno del Policlinico Ambrosiano. In questa puntata, i medici Giulia e Damiano si trovano ad affrontare un caso particolarmente delicato: una paziente in attesa di trapianto, che rappresenta una vera sfida per il reparto. I processi medici coinvolti si intrecciano a conflitti personali e scelte morali, imprimendo una tensione palpabile alla narrazione. L’evoluzione della vicenda medica non solo mette alla prova le competenze e i valori dei protagonisti, ma evidenzia anche i rapporti di empatia e collaborazione fra i personaggi, in particolar modo tra Giulia e Damiano, che si trovano a confrontarsi con le conseguenze sia personali che professionali legate alla cura della paziente. Questa trama approfondisce inoltre il contesto del reparto ospedaliero, mostrando come la medicina d’urgenza si intrecci strettamente con i drammi umani vissuti dai protagonisti.





Trama dell’episodio 6: Era mio padre

Nel sesto episodio della quarta stagione di DOC – Nelle tue mani, intitolato “Era mio padre”, il ritorno di Federico al Policlinico Ambrosiano si rivela un evento carico di tensioni e difficoltà. La sua ricomparsa in reparto sconvolge gli equilibri tra i medici, generando nuovi conflitti e disagi. In particolare, Lin appare profondamente turbata dallo stato in cui si trova il vecchio amico, situazione che la mette emotivamente alla prova e la porta a confrontarsi con sentimenti contrastanti.

Martina, dal canto suo, sta ancora cercando di superare le conseguenze di un’aggressione subita recentemente, un trauma che incide sulla sua capacità di gestire al meglio le relazioni professionali e personali. La sua vicinanza a Federico diventa problematica proprio a causa della vulnerabilità emotiva che sta vivendo. Questo intreccio di emozioni e dinamiche umane rende più complesso il lavoro nel reparto, dove il primario Andrea Fanti e il suo team devono fare i conti con una nuova sfida oltre a quelle cliniche.

Il contesto e la programmazione su Rai 1

Il 15 ottobre 2026, Rai 1 propone in prima serata la terza puntata della quarta stagione di DOC – Nelle tue mani, trasmettendo gli episodi 5 e 6, intitolati rispettivamente “Samaritani” ed “Era mio padre”. La programmazione settimanale conferma il consueto doppio appuntamento bisettimanale, che permette al pubblico di seguire a un ritmo serrato le intricate vicende del Policlinico Ambrosiano. La puntata rappresenta un momento strategico della stagione, con il quinto episodio che si focalizza su un delicato caso clinico riguardante un paziente in attesa di trapianto, affrontato dai personaggi di Giulia e Damiano. Il sesto episodio, invece, riaccende tensioni e dinamiche personali con il ritorno imprevisto di Federico, figura il cui ingresso mette a rischio gli equilibri all’interno del reparto medico. La ricomparsa di Federico suscita particolari reazioni, soprattutto in Lin e Martina, a conferma della complessità emotiva che caratterizza le trame della serie. La messa in onda degli episodi conferma l’impegno di Rai 1 nell’offrire contenuti seriali di qualità con un cast guidato da Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti.

La struttura e durata della quarta stagione

La quarta stagione di DOC – Nelle tue mani è strutturata con un complesso narrativo distribuito su 16 episodi, organizzati in 8 serate di programmazione. La messa in onda, iniziata l’1 ottobre 2026, prevede la trasmissione settimanale di due episodi consecutivi ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Questa formula consente di approfondire simultaneamente diverse storyline all’interno della fiction, mantenendo un ritmo avvincente e una continuità narrativa solida, elemento che si conferma particolarmente efficace per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Il cast consolidato con protagonisti come Luca Argentero impreziosisce la stagione, arricchendo le dinamiche tra i personaggi e confermando l’ambientazione medica come fulcro delle vicende. La struttura a doppio episodio per serata favorisce un equilibrio tra sviluppo dei casi clinici e approfondimento psicologico dei personaggi, delineando un racconto articolato che coniuga dramma, tensione e rapporti umani all’interno del Policlinico Ambrosiano.

Il cast principale coinvolto negli episodi

La quarta stagione di DOC – Nelle tue mani vede Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti, il fulcro della serie e punto di riferimento per l’intero reparto. Nel corso degli episodi “Samaritani” ed “Era mio padre”, il cast si arricchisce di figure altrettanto centrali per l’evoluzione delle trame mediche e personali. Giulia e Damiano si trovano a dover affrontare un caso particolarmente delicato che coinvolge un paziente bisognoso di un trapianto, mettendo a dura prova le loro competenze e il lavoro di squadra. Nell’episodio “Era mio padre”, invece, il ritorno di Federico scuote gli equilibri del reparto, creando tensioni invisibili ma palpabili tra i membri dello staff. Personaggi come Lin e Martina sono coinvolti emotivamente e professionalmente in questa nuova dinamica, entrando nei conflitti generati dall’inaspettato ritorno. Il cast, quindi, si conferma solido e variegato, capace di intrecciare vicende professionali a sfumature più intime e personali, garantendo un coinvolgimento totale dello spettatore.

L’impatto del ritorno di Federico nel reparto

Il ritorno di Federico nel sesto episodio intitolato “Era mio padre” segna un momento di forte tensione all’interno del reparto del Policlinico Ambrosiano. Dopo un periodo di assenza, la sua ricomparsa riporta a galla conflitti personali rimasti latenti, complicando ulteriormente la già delicata situazione lavorativa tra i medici. Federico si presenta in condizioni di salute precarie, elemento che non solo turba profondamente Lin, sua amica e collega, ma accentua anche le difficoltà di Martina, ancora scossa per un’aggressione subita recentemente, nel riuscire a stargli vicino. Il clima nel reparto si fa pertanto teso, la gestione delle dinamiche professionali viene messa alla prova da questa presenza destabilizzante. Il ritorno di Federico non è solo motivo di preoccupazione medica, ma anche motore di tensioni emotive, contribuendo a delineare un quadro umano complesso e incerto per il futuro del reparto e delle persone coinvolte.

Il caso medico al centro dell’episodio Samaritani

Nell’episodio “Samaritani” di DOC – Nelle tue mani 4, va in scena un delicato caso medico che coinvolge direttamente Giulia e Damiano. La coppia di medici si trova a dover gestire la complessa situazione di una paziente in attesa di un trapianto, un evento che richiede non solo competenze specialistiche ma anche un forte equilibrio emotivo. La vicenda mette in risalto le doti professionali e umane degli operatori sanitari, sottolineando la pressione e le difficoltà che si affrontano quotidianamente in un ambiente ospedaliero di alto livello. La paziente rappresenta una sfida clinica significativa, poiché la valutazione tempestiva e corretta delle sue condizioni può fare la differenza tra la vita e la morte. In questo contesto, la sinergia tra Giulia e Damiano diventa fondamentale per garantire un percorso terapeutico efficace e il migliore esito possibile. L’episodio evidenzia così, attraverso questo caso medico, l’intenso rapporto tra scienza e umanità che caratterizza DOC – Nelle tue mani.

Anticipazioni sul finale degli episodi e collegamenti con la stagione

Negli episodi “Samaritani” ed “Era mio padre” di DOC – Nelle tue mani 4, trasmessi su Rai 1, emergono sviluppi significativi tanto nel reparto quanto nelle dinamiche personali dei protagonisti. “Samaritani” si concentra su un delicato caso clinico in cui Giulia e Damiano si occupano di una paziente in attesa di un trapianto, elemento che funge da filo conduttore per approfondire tematiche di grande impatto emotivo e professionale. A questo si aggiunge “Era mio padre”, in cui il ritorno di Federico riaccende tensioni e mette a dura prova gli equilibri consolidati nel Policlinico Ambrosiano. La sua presenza suscita turbamento in Lin e crea difficoltà di relazione con Martina, ancora scossa da un’aggressione. Questi episodi, pur offrendo momenti di intensa drammaticità e spunti di riflessione sul valore della collaborazione e della condivisione all’interno del team medico, non anticipano un epilogo definitivo della stagione, che proseguirà con ulteriori sviluppi nelle puntate successive.

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