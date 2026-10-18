Come finisce Harriet: trama, cast e spiegazione del finale





Come finisce Harriet è una delle domande centrali che sorgono dopo aver seguito il percorso appassionante di Harriet Tubman nel film biografico del 2019 diretto da Kasi Lemmons. L’opera racconta la determinazione, il coraggio e la visione di una donna che è diventata una delle più grandi figure nella storia della lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti, una storia restituita con intensità narrativa e attenzione alle complesse dinamiche sociali del tempo.





Harriet: trama del film

Il film si apre nella piantagione dei Brodess nel Maryland degli anni 1840. Araminta “Minty” Ross, interpretata da Cynthia Erivo, vive ancora da schiava, nonostante il matrimonio con John Tubman, un uomo libero. Minty mantiene un profondo attaccamento alla famiglia ma sa di restare legalmente proprietà dei Brodess, una condizione che le impedisce di immaginare un futuro libero o sicuro.

La storia prende una svolta drammatica dopo la morte del padrone Edward Brodess. Suo figlio Gideon è schiacciato dai debiti e pensa di vendere Minty, separandola definitivamente da chi ama. Temendo la distruzione della propria famiglia e la perdita di ogni affetto rimasto, Minty compie una scelta coraggiosa: fuggire da sola verso la libertà.

La fuga è un viaggio pericoloso di circa 100 miglia a piedi, tra insidie naturali, cacce all’uomo, rischi di morte e l’incertezza costante del tradimento. Nonostante le enormi difficoltà, la protagonista raggiunge Philadelphia grazie al sostegno della Underground Railroad, la rete clandestina di abolizionisti che aiuta gli schiavi a fuggire verso il Nord.

A Philadelphia Minty incontra William Still, dirigente della Pennsylvania Anti-Slavery Society, e Marie Buchanon, una donna afroamericana libera e proprietaria di una pensione. Qui Minty assume il nome Harriet Tubman, scelto in onore della madre Rit. Ma la libertà non placa la sua inquietudine, poiché la famiglia, il marito e molti amici sono ancora schiavi. Harriet decide così di rischiare la vita e tornare nel Maryland per liberarli.

Nelle missioni successive, Harriet si afferma come una delle conduttrici più efficaci della Underground Railroad, guadagnandosi il soprannome di “Moses” grazie alla capacità di guidare i fuggitivi lungo il cammino verso la salvezza, incalzata continuamente dal pericolo rappresentato dai cacciatori di schiavi e dalla rabbiosa determinazione di Gideon Brodess. La rete di alleanze con abolizionisti, afroamericani liberi e altre figure chiave si rivela fondamentale per il successo delle sue missioni.

Come finisce Harriet: confronto e decisioni finali

Come finisce Harriet rappresenta un epilogo di grande tensione morale e storica. La seconda parte del film è segnata dall’approvazione del Fugitive Slave Act del 1850, una legge che consente la cattura e la restituzione dei fuggitivi da qualsiasi stato americano, anche quelli dichiarati liberi. Questo evento trasforma radicalmente lo scenario per tutti gli schiavi scappati: non esiste più nessun rifugio sicuro nel Nord degli Stati Uniti. Così, Harriet decide che l’unica possibilità di salvezza reale è attraversare il confine con il Canada, dove la schiavitù è abolita.

Durante un’operazione cruciale per salvare altri schiavi, Harriet si trova ad affrontare nuovamente Gideon Brodess. I due si scontrano in una sequenza carica di tensione personale e simbolica, nella quale Harriet, ora forte del suo ruolo di leader, ha la possibilità di uccidere Gideon e vendicarsi di tutte le sofferenze inflitte. Tuttavia, in un atto di profonda consapevolezza etica e coraggio, decide di risparmiarlo. Le sue parole rivolte a Gideon, in cui predice la fine della schiavitù e il ruolo che lui avrà dalla parte sbagliata della storia, sono il culmine simbolico della pellicola: Harriet ribadisce la convinzione che la giustizia morale prevarrà su quella della forza e della vendetta personale.

Spiegazione del finale di Harriet

Il finale di Harriet è costruito come una riflessione sulla scelta, la moralità e la visione del futuro. Harriet non si limita a riscattare sé stessa o la sua famiglia: decide di estendere la sua opera di liberazione a quanti più schiavi possibile, nonostante i crescenti pericoli dopo la nuova legge federale. La sua capacità di guidare con lucidità e fede incrollabile è rappresentata dall’ultimo confronto con Gideon, in cui dimostra una superiorità morale e spirituale nonostante il dolore e la rabbia subiti.

Il film si chiude con una sequenza informativa che rende omaggio al vero impatto di Harriet Tubman nella storia americana: Harriet ha infatti personalmente condotto più di 70 schiavi verso la libertà tramite la Underground Railroad e, successivamente, come attivista durante la Guerra Civile ha guidato 150 soldati afroamericani in un’incursione militare che ha liberato oltre 750 schiavi. Questi numeri, mostrati nei titoli di coda, consolidano la figura di Harriet come simbolo di emancipazione e lotta attiva.

Cast e personaggi principali

Cynthia Erivo è Harriet Tubman, protagonista assoluta, la cui interpretazione intensa e sfaccettata restituisce la complessità dell’eroina storica.

è Harriet Tubman, protagonista assoluta, la cui interpretazione intensa e sfaccettata restituisce la complessità dell’eroina storica. Leslie Odom Jr. interpreta William Still, abolizionista e punto di riferimento fondamentale per Harriet a Philadelphia.

interpreta William Still, abolizionista e punto di riferimento fondamentale per Harriet a Philadelphia. Joe Alwyn nei panni di Gideon Brodess, l’antagonista principale, rappresenta il volto della mentalità schiavista e la personale minaccia costante per Harriet.

nei panni di Gideon Brodess, l’antagonista principale, rappresenta il volto della mentalità schiavista e la personale minaccia costante per Harriet. Janelle Monáe presta il volto a Marie Buchanon, donna afroamericana libera e solidale nel difficile contesto cittadino della Pennsylvania dell’epoca.

presta il volto a Marie Buchanon, donna afroamericana libera e solidale nel difficile contesto cittadino della Pennsylvania dell’epoca. Clarke Peters è Ben Ross, padre di Harriet, figura di radicamento familiare.

è Ben Ross, padre di Harriet, figura di radicamento familiare. Vanessa Bell Calloway nel ruolo di Rit Ross, madre di Harriet, cuore della famiglia.

nel ruolo di Rit Ross, madre di Harriet, cuore della famiglia. Vondie Curtis-Hall interpreta il Reverendo Samuel Green, figura religiosa e punto di appoggio nella rete abolizionista.

interpreta il Reverendo Samuel Green, figura religiosa e punto di appoggio nella rete abolizionista. Omar J. Dorsey è Bigger Long, cacciatore di schiavi mercenario.

è Bigger Long, cacciatore di schiavi mercenario. Henry Hunter Hall veste i panni di Walter, uno dei collaboratori di Harriet.

veste i panni di Walter, uno dei collaboratori di Harriet. Tim Guinee interpreta Thomas Garrett, altro influente abolizionista.

interpreta Thomas Garrett, altro influente abolizionista. Zackary Momoh è John Tubman, marito libero di Harriet nel Maryland.

è John Tubman, marito libero di Harriet nel Maryland. Deborah Ayorinde porta in scena Rachel Ross, sorella di Harriet.

Dove è stato girato Harriet

Gran parte delle riprese di “Harriet” hanno avuto luogo in Virginia, in particolare nella città storica di Petersburg e in altre aree rurali circostanti. Queste location sono state selezionate per la loro straordinaria somiglianza con i paesaggi del Maryland e della costa orientale degli Stati Uniti negli anni della metà dell’Ottocento. Le scenografie naturali fanno da sfondo realistico alle fughe notturne, ai passaggi nei boschi e ai drammatici attraversamenti dei fiumi, elementi ricorrenti nel racconto cinematografico. Gli ambienti autentici contribuiscono a restituire la tensione e il senso di pericolo vissuti durante le operazioni della Underground Railroad, valorizzando la ricostruzione storica e l’immedesimazione dello spettatore.

Curiosità su Harriet

Cynthia Erivo ha ricevuto una candidatura agli Oscar come Miglior Attrice per la sua interpretazione di Harriet Tubman, sottolineando il rilievo della sua performance.

La canzone originale “Stand Up”, scritta e interpretata dalla stessa Erivo, è stata anch’essa candidata all’Oscar, aggiungendo al film una componente musicale intensa e coinvolgente.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival nel settembre 2019, ricevendo recensioni favorevoli per la forza del racconto e la qualità delle interpretazioni.

Dove vedere Harriet

“Harriet” è attualmente disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale su piattaforme di streaming come Amazon Prime Video, Google Play e iTunes. La distribuzione digitale ha permesso a un ampio pubblico di accedere comodamente al film. Inoltre, il titolo viene talvolta inserito nella programmazione delle emittenti televisive italiane: si suggerisce di consultare i palinsesti locali per restare aggiornati su eventuali trasmissioni e repliche.

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Il trailer di Harriet



