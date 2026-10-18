Come finisce Si fa presto a dire amore: trama, cast e spiegazione del finale





Come finisce Si fa presto a dire amore è una domanda che si pongono molti spettatori alla ricerca di un film che racconti l’amore contemporaneo con toni ironici e realistici. Questa commedia del 2000, diretta e interpretata da Enrico Brignano, affronta i dilemmi, le illusioni e le contraddizioni dell’età adulta attraverso la storia di un trentenne romano che si barcamena tra lavori precari, aspettative familiari e una vita sentimentale tutt’altro che lineare. L’opera, pur mantenendo una vena comica, si immerge nel quotidiano di chi vive tutto il peso delle proprie contraddizioni.





Si fa presto a dire amore: trama del film

Enrico, protagonista ed alter ego dello stesso Brignano, vive a Roma e passa le sue giornate tra le lunghe attese ai concorsi pubblici, i pomeriggi al bar con gli amici e la convivenza con i genitori, che rappresentano una presenza stabile ma soffocante. La sua esistenza scorre pigra, sospesa tra un continuo rimandare le decisioni importanti e una sottile insoddisfazione.

Il primo grande scossone arriva quando Silvana, la sua fidanzata storica, interpreta da Vittoria Belvedere, lo lascia di punto in bianco. Questo evento destabilizza Enrico profondamente, portandolo addirittura a tentare in modo maldestro il suicidio, senza tuttavia nessuna reale intenzione di portarlo a termine. Il gesto, più teatrale che disperato, segna però l’inizio di un periodo di cambiamenti.

Proprio in occasione di uno dei tanti concorsi pubblici che frequenta, Enrico conosce Elvira, interpretata da Samuela Sardo. Anche Elvira sta attraversando una profonda crisi personale a seguito di una recente separazione e dichiara apertamente i suoi pensieri autodistruttivi. Tra i due nasce rapidamente una complicità fatta di ironia, fragilità e reciproca comprensione, sfociando presto in una relazione che porta un momento di respiro nella vita di Enrico.

Questa nuova storia, tuttavia, si complica quasi subito quando Silvana torna improvvisamente nella vita di Enrico, annunciando di essere incinta. Simultaneamente, anche Elvira scopre di aspettare un figlio, generando una situazione intricata che travolge completamente Enrico. La sua incapacità di prendere una posizione decisa lo conduce a una deriva di eventi paradossali, mentre cerca disperatamente di capire quali siano i suoi veri sentimenti e le sue responsabilità.

È in questo contesto che entra in scena Martha, una donna uruguaiana con due figli e in forte difficoltà economica, interpretata da Isabel Pérez. Enrico, nel tentativo di aiutarla, si trova coinvolto anche nella sua complicata situazione familiare, aggiungendo ulteriori elementi di caos alla sua già confusa esistenza.

Cast e personaggi

Enrico Brignano veste i panni di Enrico, il protagonista goffo e spesso indeciso, tratteggiando un ritratto sincero e malinconico dell’uomo medio di fine anni ’90, sospeso tra sogni e obblighi.

veste i panni di Enrico, il protagonista goffo e spesso indeciso, tratteggiando un ritratto sincero e malinconico dell’uomo medio di fine anni ’90, sospeso tra sogni e obblighi. Vittoria Belvedere è Silvana, la fidanzata storica, figura determinata che rappresenta una sorta di rifugio ma anche la fonte principale delle incertezze del protagonista.

è Silvana, la fidanzata storica, figura determinata che rappresenta una sorta di rifugio ma anche la fonte principale delle incertezze del protagonista. Samuela Sardo interpreta Elvira, la donna che, come Enrico, cerca di ricostruirsi dopo una delusione sentimentale.

interpreta Elvira, la donna che, come Enrico, cerca di ricostruirsi dopo una delusione sentimentale. Isabel Pérez nel ruolo di Martha aggiunge un’altra dimensione multiculturale e sociale all’intreccio, confrontando Enrico con realtà e sentimenti diversi.

nel ruolo di Martha aggiunge un’altra dimensione multiculturale e sociale all’intreccio, confrontando Enrico con realtà e sentimenti diversi. Corrado Olmi e Pia Velsi interpretano i genitori di Enrico, testimoni di una generazione legata alle tradizioni e portatrici di aspettative non sempre compatibili con i tempi moderni.

e interpretano i genitori di Enrico, testimoni di una generazione legata alle tradizioni e portatrici di aspettative non sempre compatibili con i tempi moderni. Luigi Diberti e Mariolina De Fano rappresentano a loro volta la famiglia di Silvana, sottolineando l’importanza delle radici familiari e del giudizio sociale.

e rappresentano a loro volta la famiglia di Silvana, sottolineando l’importanza delle radici familiari e del giudizio sociale. Completano il cast Evelina Gori come Rosa, Mario Donatone come Gonzalo, Zoe Incrocci come zia Iole e Antonello Liegi nel ruolo di Alfredo.

Come finisce Si fa presto a dire amore

Il nodo della domanda “come finisce Si fa presto a dire amore” trova risposta nelle ultime sequenze, quando Enrico è finalmente costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni e delle scelte mancate. Diversi fili narrativi si dipanano, rivelando la reale natura dei suoi rapporti sentimentali.

Elvira, dopo aver scoperto che la paternità del bambino che aspetta non è di Enrico ma del suo ex fidanzato, sceglie di rimettersi con quest’ultimo, lasciando il protagonista in un ulteriore stato di abbandono. Nel frattempo, Silvana rivela di aver inventato la storia della gravidanza: il suo gesto, dettato dalla volontà di riconquistare Enrico, si trasforma in un’amara rivelazione che conclude definitivamente il loro rapporto. Enrico rimane solo, privato delle illusioni che aveva nutrito e costretto a guardare con onestà la propria immaturità.

A questo punto entra in gioco Martha. Avendo deciso di aiutare la donna e i suoi figli, Enrico parte con lei alla volta dell’Uruguay. Il viaggio rappresenta una parentesi quasi surreale nella narrazione, un’esperienza che gli permette di prendere le distanze dalla sua quotidianità romana. Una volta arrivato, Enrico scopre che la situazione economica della famiglia di Martha è l’opposto di quanto aveva creduto: la famiglia è benestante e accoglie calorosamente sia la figlia che lui stesso. Martha si mostra grata per l’aiuto e manifesta un sincero interesse romantico verso Enrico.

Tuttavia, durante un momento di intimità con Martha, Enrico si rende conto di non aver chiuso con il passato e di amare ancora Silvana. Questo sentimento lo colpisce come un lampo, annullando ogni tentazione di costruire qualcosa di nuovo con Martha. La scena è pervasa da una sottile malinconia: nonostante l’opportunità concreta di dare una svolta definitiva alla sua vita, Enrico comprende che fuggire dai propri sentimenti non porta a nessuna soluzione reale.

La scelta finale lo riconduce a Roma. Enrico decide di tornare da Silvana, con la quale, pur tra mille difficoltà, intende ricominciare e costruire una relazione fondata su una sincera assunzione di responsabilità. Il film si conclude proprio con questo gesto: il suo ritorno e la proposta di matrimonio a Silvana suggellano un percorso di crescita, segnato non da una vittoria trionfale ma dal coraggio di riconoscere le proprie debolezze e la necessità di cambiare approccio nella vita affettiva.

Spiegazione del finale di Si fa presto a dire amore

Il finale si snoda come un bilancio amaro e al tempo stesso ironico delle incertezze dell’adolescenza protratta in età adulta. Il viaggio in Sudamerica non è altro che il tentativo di fuggire dalla propria realtà, ma la lontananza geografica non aiuta Enrico a sciogliere i nodi interiori.

Come finisce Si fa presto a dire amore, dunque, è intimamente legato alla decisione di Enrico di non accettare compromessi che siano frutto soltanto della paura della solitudine. La sua esistenza, frammentata tra illusioni e confusione, trova una svolta solo quando smette di cercare soluzioni facili o relazioni di comodo. L’incontro con Martha e la svolta inaspettata sulla reale condizione della donna in Uruguay costringono il protagonista a riflettere: l’amore autentico non può prescindere dalla maturità emotiva e dalla capacità di assumersi rischi e impegni.

La scelta di tornare a Roma per riconquistare Silvana non è dettata da un colpo di scena romantico tradizionale, ma rappresenta la resa dei conti di un uomo con le proprie fragilità e con il bisogno di dare un senso nuovo alla propria vita sentimentale. La volontà di chiederle di sposarlo è forse il primo vero gesto adulto che Enrico compie, segnando un passaggio definitivo — almeno nelle intenzioni — verso la maturità.

Curiosità sul film e le sue scelte stilistiche

Si fa presto a dire amore è l’opera prima di Enrico Brignano non solo come regista, ma anche come autore della sceneggiatura, permettendogli di trasferire in chiave ironica molte delle riflessioni e degli schemi tipici della sua comicità.

Il film, della durata di 95 minuti, si muove tra le atmosfere romane e quelle sudamericane, mostrando un inedito contrasto culturale e sociale che arricchisce il percorso del protagonista.

Nonostante la presenza di un cast popolare e volti noti del panorama italiano, la pellicola non ottiene un grande riscontro di pubblico né di critica, ma rimane un esempio di commedia agrodolce su temi universali come la crescita personale e le relazioni.

Dove vedere Si fa presto a dire amore

Si fa presto a dire amore è oggi facilmente reperibile su alcune piattaforme streaming come Mediaset Infinity e Timvision, dove può essere noleggiato oppure acquistato. Chi volesse (ri)scoprire le vicende tragicomiche di Enrico e le peculiarità della sua ricerca sentimentale può farlo comodamente on-demand, immergendosi nella Roma di fine millennio e nelle nevrosi affettive raccontate da Brignano.

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