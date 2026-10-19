Come finisce I laureati: trama, cast e spiegazione del finale





Come finisce I laureati è una domanda che molti si pongono dopo aver seguito l’esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni, film uscito nelle sale italiane nel 1995 e diventato un simbolo della commedia italiana degli anni ’90. Ambientata nella Firenze di quel periodo, la storia segue quattro amici – Leonardo, Rocco, Bruno e Pino – che, vicini alla soglia dei trent’anni, condividono le giornate tra sogni posticipati, relazioni in bilico e fughe dalla responsabilità, mentre ciascuno affronta difficoltà personali e cerca di capire quale direzione dare alla propria vita.





I laureati: trama approfondita

L’inizio del film mostra Leonardo, Rocco, Bruno e Pino, universitari fuori corso che vivono insieme in un appartamento alla periferia di Firenze. La loro vita scorre tra scherzi, pigrizia, uscite tra amici e tentativi maldestri di evitare la serietà del mondo adulto. Ognuno di loro porta sulle spalle un bagaglio personale:

Leonardo : Segnato da un recente divorzio, prova a lasciarsi alle spalle la breve esperienza matrimoniale cercando leggerezza fra gli amici, ma è incapace di pianificare il futuro.

: Segnato da un recente divorzio, prova a lasciarsi alle spalle la breve esperienza matrimoniale cercando leggerezza fra gli amici, ma è incapace di pianificare il futuro. Rocco : Metronotte di professione, si mostra pragmatico ma anche lui rimane sospeso tra i doveri familiari e la ricerca di un senso più profondo.

: Metronotte di professione, si mostra pragmatico ma anche lui rimane sospeso tra i doveri familiari e la ricerca di un senso più profondo. Bruno : Sposato con Marta, vive una doppia vita sentimentale portando avanti una relazione segreta con la cognata Cecilia, illudendosi di poter gestire i sentimenti e la quotidianità senza pagarne le conseguenze.

: Sposato con Marta, vive una doppia vita sentimentale portando avanti una relazione segreta con la cognata Cecilia, illudendosi di poter gestire i sentimenti e la quotidianità senza pagarne le conseguenze. Pino: Coltiva il sogno di diventare cabarettista, ma i continui insuccessi lo rendono insicuro e lo distanziano dalla fidanzata Sonia, che desidera per lui un futuro più concreto.

L’arrivo di Letizia, sorella di Rocco e modella di fotoromanzi, introduce una ventata di novità all’interno del gruppo. Soprattutto Leonardo resta affascinato da lei, ma non riesce a trovare il coraggio di confessare i propri sentimenti. La presenza di Letizia agita gli equilibri tra i protagonisti e costringe ognuno a confrontarsi con le proprie insicurezze.

L’evento cardine che segna la svolta narrativa è la notizia del tentato suicidio del professor Galliano, ex insegnante universitario di Leonardo. L’accaduto tocca profondamente i quattro amici: il dramma del professore, solo e depresso, agisce da specchio e li spinge a riflettere su cosa rischiano di diventare se continuano a fuggire dalla maturità. Da quel momento, la storia assume un tono più intimo e realistico, volgendo lo sguardo alle imperfezioni e ai disagi interiori dei personaggi.

Come finisce I laureati: il percorso dei protagonisti

Nel momento culminante del film, i quattro amici si trovano costretti a confrontarsi con le conseguenze del loro stile di vita. Dopo aver visitato il professor Galliano in ospedale, Leonardo, ancora scosso dall’accaduto, decide di seguirlo nel suo percorso di recupero. Si mostra più attento e partecipe, cominciando a interrogarsi sul proprio futuro accademico e personale. Il tentativo di Leonardo di aiutare Galliano rappresenta l’avvio di una presa di coscienza più ampia, in cui il protagonista impara ad accettare le proprie responsabilità e ad affrontare ciò che ha sempre evitato.

Per Rocco, il percorso è segnato dal rapporto con la sorella Letizia. Dopo aver visto da vicino le difficoltà che lei vive nel mondo dello spettacolo, a cui aveva creduto ciecamente, comprende la necessità di sostenere la famiglia in modo più presente. Questo lo porta a un maggiore coinvolgimento nel lavoro e a una presa di contatto con la realtà, accettando la propria condizione invece di sognare una vita diversa.

La situazione di Bruno, invece, esplode quando la moglie Marta scopre la relazione extraconiugale con Cecilia. Privato della possibilità di continuare a mentire a se stesso e agli altri, Bruno si trova a dover fare i conti con la propria immaturità emotiva. Il tradimento scatena una crisi che lo costringe a ridefinire il rapporto con Marta, affrontando in modo diretto e doloroso le conseguenze delle sue scelte impulsive. Il suo percorso diventa quindi quello di un uomo che, schiacciato dal senso di colpa, cerca di riconquistare la fiducia della moglie e di mettere ordine nella propria vita.

Infine, Pino vive il fallimento dell’ennesima esibizione nel mondo del cabaret. La rottura con Sonia è la goccia che fa traboccare il vaso: rimasto solo, Pino si rende conto di quanto i suoi sogni siano lontani dal realizzarsi e decide, per la prima volta, di cercare un lavoro fisso e regolato. Questo passaggio segna uno stacco radicale tra la spensieratezza della giovinezza e l’ingresso, seppur forzato, nel mondo degli adulti.

Il cast di I laureati e la caratterizzazione dei ruoli

Protagonisti e interpreti

Leonardo Pieraccioni – Leonardo: L’autore stesso interpreta il protagonista, incarnando le caratteristiche dell’italiano medio negli anni ‘90, sospeso tra ironia e incertezza esistenziale.

– Leonardo: L’autore stesso interpreta il protagonista, incarnando le caratteristiche dell’italiano medio negli anni ‘90, sospeso tra ironia e incertezza esistenziale. Rocco Papaleo – Rocco: Pragmatico, ma a tratti malinconico, Papaleo dà vita a un personaggio sensibile ai fallimenti personali e familiari.

– Rocco: Pragmatico, ma a tratti malinconico, Papaleo dà vita a un personaggio sensibile ai fallimenti personali e familiari. Gianmarco Tognazzi – Bruno: Tognazzi calca i panni di un uomo diviso, insicuro e incapace di comprendere pienamente le conseguenze delle proprie azioni.

– Bruno: Tognazzi calca i panni di un uomo diviso, insicuro e incapace di comprendere pienamente le conseguenze delle proprie azioni. Massimo Ceccherini – Pino: Con uno stile inconfondibile, Ceccherini offre un ritratto tragicomico di chi rincorre troppo a lungo le proprie illusioni.

Ruoli secondari e personaggi chiave

Maria Grazia Cucinotta – Letizia: La presenza della Cucinotta introduce nel gruppo una figura femminile forte, ma insieme fragile, simbolo della disillusione legata al mondo dei sogni e delle apparenze.

– Letizia: La presenza della Cucinotta introduce nel gruppo una figura femminile forte, ma insieme fragile, simbolo della disillusione legata al mondo dei sogni e delle apparenze. Alessandro Haber – Professor Galliano: Il professore rappresenta il punto di svolta nel film, personaggio chiave per la crescita dei protagonisti.

– Professor Galliano: Il professore rappresenta il punto di svolta nel film, personaggio chiave per la crescita dei protagonisti. Elisabetta Cavallotti – Marta: La moglie tradita offre una visione della maturità forzata e della fatica nel recuperare la stabilità all’interno della coppia.

– Marta: La moglie tradita offre una visione della maturità forzata e della fatica nel recuperare la stabilità all’interno della coppia. Sabrina Knaflitz – Cecilia: Il sentimento clandestino che la lega a Bruno aggiunge complessità alle dinamiche relazionali, mostrando il lato problematico dell’irresponsabilità.

– Cecilia: Il sentimento clandestino che la lega a Bruno aggiunge complessità alle dinamiche relazionali, mostrando il lato problematico dell’irresponsabilità. Tosca D’Aquino – Anna e Barbara Enrichi – Sonia: Entrambe rappresentano figure femminili che stimolano e mettono in crisi gli uomini del gruppo, fungendo da specchio per le loro incertezze e aspirazioni.

Spiegazione del finale di I laureati

Arrivati all’epilogo del film, la risposta alla domanda come finisce I laureati si rivela nel cambio di prospettiva che coinvolge i quattro amici: restano legati, ma scelgono di uscire dalla stagnazione in cui erano caduti. Dopo l’episodio del professor Galliano, ognuno prende coscienza dei limiti e delle fragilità proprie e degli altri, e decide di muoversi in direzione di una vita più adulta, consapevole e indipendente.

Il finale mostra Leonardo che accompagna Galliano nella sua quotidianità, quasi a voler restituire al professore parte dell’attenzione ricevuta durante gli anni accademici. In parallelo, Rocco torna a tempo pieno al lavoro e riporta la sorella Letizia dai genitori, favorendo così un riavvicinamento al nucleo familiare di origine. La crisi matrimoniale di Bruno non si risolve nell’immediato, ma l’uomo manifesta la volontà di tentare una difficile riconciliazione, mostrando per la prima volta empatia sincera verso la moglie. Pino si affaccia a una nuova prospettiva cercando, finalmente, un impiego fuori dal palcoscenico, abbandonando quell’irresponsabilità giovanile che per tanto tempo aveva caratterizzato il suo comportamento.

La conclusione di I laureati non ricorre ai toni trionfali, ma rimane fedele allo spirito della commedia agrodolce. I protagonisti rimangono amici, dimostrando che il passaggio all’età adulta non comporta un taglio netto con il passato, ma una lenta e necessaria trasformazione. Le decisioni prese li pongono su sentieri diversi, segnando la fine di un’epoca fatta di leggerezza e la consapevolezza – spesso dolorosa – delle proprie responsabilità.

Il significato del finale: cambiamento e consapevolezza

Chi si chiede come finisce I laureati trova nel film una risposta amara ma anche onesta: il cambiamento arriva attraverso scelte difficili e gesti concreti, non per un’improvvisa illuminazione. I protagonisti scoprono, ciascuno a modo proprio, che ignorare le proprie paure e restare nel limbo dell’irresponsabilità comporta solo sofferenza e solitudine. La crescita, suggerisce il finale, non è un percorso lineare né privo di dolorose rinunce, soprattutto quando legami, affetti e ambizioni rischiano di essere compromessi dalle proprie debolezze.

L’ultimo incontro a tavola, tra battute e silenzi, sigilla il patto d’amicizia tra i quattro: pur segnati dai cambiamenti, Leonardo, Rocco, Bruno e Pino non rinnegano ciò che sono stati, ma scelgono di guardare avanti. Resta la sensazione che, sebbene le loro vite abbiano imboccato strade diverse, il sostegno reciproco continuerà a esistere, anche in quella nuova e incerta fase della vita adulta su cui si chiude la storia di I laureati.

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