Forbidden Fruit, 19-24 ottobre 2026: la morte di Mahmut per mano di Sahika e l’addio di Yildiz a Cagatay — trame e anticipazioni.





La settimana di Forbidden Fruit, in onda dal 19 al 24 ottobre 2026, concentra sviluppi giudiziari e tensioni private attorno alla cerchia di Hasan Ali. Gli episodi, trasmessi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato intorno alle 15:30 e disponibili su Mediaset Infinity, raccontano sospetti interni alla holding, manovre per smascherare presunti traditori e una tragedia che rimescola ruoli e responsabilità.





Lunedì 19 ottobre

La settimana si apre con Ender che mette in guardia Hasan Ali su Sahika, giudicata sempre più ingombrante dopo il matrimonio. Ender segnala Mahmut come possibile elemento da sorvegliare e propone di coinvolgere alleati interni: invita Yildiz e Cagatay a cena per valutare la nuova posizione di quest’ultimo nella holding come risorsa contro l’influenza di Sahika. Hasan Ali ascolta ma non si fida ciecamente: il sospetto che tra i collaboratori si annidi un traditore complica ogni decisione.

Martedì 20 ottobre

Hasan Ali e Sedai avviano una manovra per individuare chi stia tramando nell’ombra. Sahika viene informata dei sospetti su Mahmut e affronta direttamente l’uomo; il confronto viene registrato di nascosto, incrementando i dubbi tra i protagonisti. La registrazione fornisce agli investigatori interni un elemento concreto ma al tempo stesso inasprisce tensioni e diffidenze.

Mercoledì 21 ottobre

La cena convocata da Ender prende una piega imprevista quando Sahika si presenta e annuncia che lei e Hasan Ali vogliono un figlio. La dichiarazione sorprende i presenti e Hasan Ali tenta di smorzarla. Nello stesso periodo emergono ulteriori sviluppi sul piano personale: Sahika avrebbe convinto Nermin a somministrare di nascosto a Zehra dei farmaci destinati a una presunta depressione. L’episodio solleva questioni di ordine etico e di salute: la gestione clandestina di medicinali coinvolge direttamente la sfera privata di Zehra e rivela fino a che punto Sahika sia disposta a spingersi per consolidare la propria posizione.

Giovedì 22 ottobre

Cagatay, con l’aiuto di Emir e Caner, architetta una strategia per smascherare Cansu. Dopo aver simulato un litigio con Yildiz, Cagatay finge di essere ubriaco per attirare Cansu in albergo, nella speranza che lei riveli le sue intenzioni. Quando Cansu si presenta, Cagatay la affronta dichiarando di aver compreso il suo piano. La mossa ottiene risultati sul fronte dell’accertamento, ma espone il rischio di fraintendimenti: Yildiz potrebbe interpretare male scene costruite ad arte per la trappola.

Venerdì 23 ottobre

La trappola organizzata per smascherare Cansu genera conseguenze immediate e gravi. Yildiz sorprende Cagatay insieme a Cansu e interpreta l’incontro come un tradimento; ferita, lascia la casa portando con sé Asuman e il piccolo Halit Can. La decisione apre una fase di allontanamento che richiederà spiegazioni solide per essere superata. Nelle stesse ore avviene un evento drammatico: Mahmut, fraintendendo un presunto ordine di Hasan Ali, tenta di uccidere Sahika. Durante l’aggressione la donna reagisce e, nel corso del confronto, Mahmut muore. Hasan Ali e Sedai intervengono subito dopo per concordare una versione degli eventi da riferire alla polizia.

Sabato 24 ottobre

La morte di Mahmut scuote l’intero nucleo aziendale e familiare. Sahika diventa il centro dei sospetti e tenta di sottrarsi alle conseguenze mentre restano aperte domande sul ruolo degli altri presenti al momento dell’aggressione. Le autorità saranno chiamate a ricostruire i fatti sulla base delle dichiarazioni raccolte; nel frattempo, i rapporti personali si incrinano ulteriormente. Yildiz prosegue la sua scelta di vivere lontano da Cagatay, convinta di un tradimento; la presenza di Asuman e del piccolo Halit Can rende la decisione più delicata e complessa sul piano pratico ed emotivo.

Impatto sulle relazioni e sulle indagini

Nel corso della settimana le dinamiche private e quelle aziendali si intrecciano: sospetti, registrazioni clandestine e trappole orientano indagini informali all’interno della holding, mentre la morte di Mahmut impone un passaggio dallo scontro interno alla gestione formale dell’evento mortale. Le mosse difensive di Hasan Ali e Sedai per costruire una versione condivisa da portare alla polizia evidenziano l’intento di controllare il quadro probatorio; al contempo, la posizione di Sahika, già al centro di contrasti, diventa cruciale per le ricostruzioni successive.

Le tensioni affettive emergono come conseguenza diretta delle operazioni di smascheramento: lo stratagemma ideato per provare l’infedeltà di Cansu determina una rottura immediata nella coppia formata da Yildiz e Cagatay. La separazione temporanea di Yildiz, che prende con sé una bambina e un bambino, complica i rapporti interni alla famiglia e potrebbe richiedere ulteriori sviluppi per essere ricomposta.

Dove seguire gli episodi

Gli sviluppi descritti vengono trasmessi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato intorno alle 15:30; i singoli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. La settimana mette in evidenza come in poche giornate le azioni individuali possano produrre ricadute immediate su relazioni private e procedure formali, lasciando sul tavolo questioni di responsabilità che richiederanno approfondimenti e accertamenti.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Celâl Bayar.

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