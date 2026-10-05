Forbidden Fruit 5-11 ottobre 2026: settimana turbolenta tra falsità e ritorni inattesi





La prossima settimana di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity, promette intensi colpi di scena. Il dramma turco si concentra sulle intricate manovre di Yildiz, Sahika, Ender e Hasan Ali, in lotta per conservare amore, potere e reputazioni.





Lunedì 5 ottobre, Feride decide di far conoscere Yildiz alle sue amiche, un passaggio cruciale per la giovane, costretta a confrontarsi con aspettative familiari molto alte. Mentre Yildiz cerca di mantenere le apparenze, Sahika continua a muoversi con freddezza, riuscendo a convincere Ender e Caner a sostenere il suo piano per sposare Hasan Ali, una strategia pensata per consolidare il loro ruolo nella holding.

Il giorno seguente, Yildiz ed Emir iniziano a nutrire sospetti sul fatto che Sahika sia ancora viva e nascosta proprio nella casa di Ender. Le incongruenze nelle informazioni raccolte aumentano la tensione: Sahika potrebbe essere pronta a un nuovo gioco di potere e manipolazione. Yildiz teme di essere una pedina, mentre Emir cerca di capire cosa sappia davvero Ender.

Mercoledì arriva un colpo inaspettato: Ozgur, il proprietario del locale dove Yildiz e gli amici gestiscono la lavanderia, comunica la necessità di lasciare lo spazio. Di fronte al rischio di perdere un progetto importante, Yildiz ricorre a una bugia estrema: finge una gravidanza nel tentativo di commuovere Ozgur e salvare la situazione. Una scelta disperata, con potenziali conseguenze.

Giovedì, Ender e Sahika brindano a una vittoria: sembrano aver riconquistato le azioni della holding, superando Hasan Ali. Ma la fragile stabilità si annuncia temporanea; Hasan Ali non sembra intenzionato a rimanere passivo e lo scontro tra alleanze, ricatti e tradimenti è lontano dall’essere concluso.

Venerdì si infittisce la trama legale con Hasan Ali e il suo avvocato che aspettano Sahika per firmare il divorzio entro 24 ore dalla celebrazione del matrimonio. Nel frattempo, Sahika si prepara a trasferirsi a casa del marito, mentre Yildiz, Caner ed Emir discutono animatamente su quel suo ritorno tanto misterioso quanto strategico.

Nel weekend, le mosse di Sahika si fanno sentire più che mai. Ender tenta di mantenere il controllo su una situazione sempre più instabile, aggravata dalla presenza della vecchia alleata accanto a Hasan Ali. Yildiz continua a temere che la sua bugia possa ritorcersi contro di lei, mentre la tensione nella famiglia Argun cresce senza sosta.

La domenica chiude la settimana con Sahika pronta a rilanciare la sfida dall’interno stesso della casa di Hasan Ali. Il suo ritorno non è casuale, ma una mossa calcolata per riconquistare il potere. Intanto Yildiz, Ender, Caner ed Emir restano vigili, consapevoli che il loro fragile equilibrio potrebbe trasformarsi in un nuovo, pericoloso conflitto.

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