Forbidden Fruit 4: Yildiz non è incinta, la verità sulle nuove puntate dal 5 all’11 ottobre 2026





Yildiz non aspetta davvero un bambino nelle prossime puntate di Forbidden Fruit 4 in onda dal 5 all’11 ottobre 2026. La soap turca, nota in Italia come Yasak Elma, torna a far parlare di sé per una svolta narrativa che riguarda la protagonista ma che non ha nulla a che vedere con una reale gravidanza.





La bugia sulla gravidanza: solo una strategia

Quando Özgür comunica a Yildiz, Caner ed Emir che dovranno lasciare il locale usato per la lavanderia, Yildiz mette in atto uno dei suoi piani improvvisati. Per guadagnare tempo e impietosire il proprietario, finge di essere incinta, sperando che la sua presunta condizione porti Özgür a cambiare idea e a concedere una proroga per restare in affitto.

Questa invenzione non rappresenta dunque una nuova svolta medica nella trama, ma serve esclusivamente come pretesto per evitare lo sfratto. Il dettaglio è confermato dalle anticipazioni ufficiali di Mediaset Infinity per la settimana in questione.

Chiarezza tra realtà e finzione nel racconto

È fondamentale distinguere questa bugia da altre storyline della serie, in cui una gravidanza era davvero parte integrante della trama. In questo caso Yildiz cerca soltanto di influenzare la decisione di Özgür, senza secondi fini legati a Çagatay, Ender o Şahika.

Il malore di Yildiz e i dubbi dei fan

Nelle precedenti puntate, Yildiz aveva accusato un malore, elemento che aveva portato molti fan a sospettare una gravidanza. Tuttavia, le anticipazioni chiariscono: non c’è alcun legame tra quell’episodio e la notizia inventata della gravidanza. Anche dalle spiegazioni ufficiali emerge che il malessere di Yildiz era stato già approfondito e non si trattava di una gestazione.

Le altre trame della settimana

Mentre la finta gravidanza rimane un’espediente, nelle stesse puntate molteplici storyline si intrecciano. Şahika prosegue nel suo piano di nozze con Hasan Ali, mentre insieme a Ender lavora per recuperare le azioni della holding. Nel frattempo Yildiz ed Emir iniziano a sospettare che Şahika sia in realtà ancora viva, lasciando presagire nuovi sviluppi nei prossimi episodi.

Cosa dicono le fonti ufficiali

La pagina ufficiale Mediaset Infinity sottolinea chiaramente che Yildiz simula la gravidanza solo per impietosire Özgür e non deve essere interpretata come una vera svolta di trama.

In sintesi: nessuna gravidanza per Yildiz

Yildiz non è incinta : la gravidanza è pura finzione ideata per una situazione pratica.

: la gravidanza è pura finzione ideata per una situazione pratica. Il proprietario Özgür obbliga il gruppo a lasciare il locale della lavanderia.

obbliga il gruppo a lasciare il locale della lavanderia. Le puntate interessate sono quelle dal 5 all’11 ottobre 2026 .

. Altre trame principali riguardano Şahika, Hasan Ali ed Ender.

Per quanti seguono con attenzione le evoluzioni della soap, la risposta è semplice: Yildiz non aspetta un bambino. Fingere la gravidanza è soltanto un tentativo di guadagnare tempo e salvare la lavanderia dal rischio di sfratto.

Visualizzazioni: 0



