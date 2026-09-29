Sheriff Country: la serie torna su Sky dal 29 settembre 2026 con nuovi episodi





Sheriff Country farà il suo ritorno in Italia dal 29 settembre 2026 su Sky e in streaming su NOW, portando avanti la narrazione iniziata con la prima parte della stagione. Protagonista Morena Baccarin nei panni dello sceriffo Mickey Fox, la serie prosegue così il suo racconto nel panorama televisivo italiano.





Ripresa della stagione 1 e programmazione

La serie aveva debuttato a febbraio su Sky con una prima parte composta da nove episodi, trasmessi a cadenza settimanale. Il nuovo appuntamento di fine settembre segna l’inizio della seconda parte della stagione 1 e non l’arrivo di una stagione 2, come alcuni spettatori potrebbero pensare a causa dell’ampio intervallo tra le due tranche di episodi.

Sky ha già inserito Sheriff Country nel palinsesto delle serie di settembre e consiglia di consultare la guida Sky e la piattaforma NOW per rimanere aggiornati sulla pubblicazione dei singoli episodi e sugli orari di trasmissione.

Disponibilità in streaming in Italia

In Italia, Sheriff Country è visibile su Sky e in streaming su NOW. Sulle piattaforme è possibile recuperare sia la stagione 1 completa che i nuovi episodi in uscita. La serie viene inoltre promossa all’interno della sezione Sky Investigation, sinonimo di produzioni crime di qualità.

Non è necessario abbonarsi ad altri servizi di streaming, poiché Sky detiene i diritti esclusivi per la distribuzione italiana, confermando la data del 29 settembre come inizio della nuova parte della stagione.

Legami con Fire Country

Sheriff Country si presenta come spin-off di Fire Country e ambienta il suo racconto nello stesso universo narrativo. Mickey Fox, protagonista della serie, è la sorellastra di Sharon Leone, personaggio fondamentale di Fire Country.

«Il collegamento con Fire Country non rende però necessaria la visione integrale della serie madre, perché Sheriff Country offre protagonisti, trama investigativa e dinamiche familiari autonomi», spiegano gli esperti del settore televisivo.

Un altro elemento di continuità produttiva è la presenza di Max Thieriot, co-creatore di Fire Country. Il successo di Thieriot e l’importanza di Fire Country nel suo percorso professionale sono oggetto di approfondimento anche fra gli addetti ai lavori italiani.

I personaggi e il cast

Mickey Fox è lo sceriffo della contea di Edgewater. La sua figura si distingue non solo per le capacità investigative, ma anche per una dimensione familiare complessa: il padre Wes è un ex detenuto, mentre la figlia Skye è coinvolta in un misterioso incidente.

Il cast di Sheriff Country include, oltre a Morena Baccarin, anche W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios.

La componente investigativa resta centrale, ma la serie esplora anche temi come identità, senso di colpa, giustizia e relazioni familiari, offrendo quindi spunti interessanti per il pubblico italiano e per gli appassionati del genere crime.

Precisazioni sulla nuova stagione

È importante sottolineare che il ritorno del 29 settembre non segna l’inizio della stagione 2, ma rappresenta la continuazione della stagione 1 con la seconda parte degli episodi. Questa distinzione è fondamentale per orientare gli spettatori che potrebbero essere tratti in inganno dal lungo intervallo tra i blocchi di puntate.

Sky aveva annunciato la prima parte della stagione come composta da nove episodi. La ripresa di settembre completerà dunque l’annata televisiva 2026 per questa produzione crime internazionale.

Fonti e conferme ufficiali

La data di ritorno del 29 settembre è riportata dalla pagina ufficiale di Sky e confermata anche da Sky TG24. NOW, la piattaforma streaming del gruppo, offre una sezione dedicata con tutte le informazioni sugli episodi, permettendo agli abbonati di pianificare visioni e recuperare le puntate precedenti.

Sheriff Country: dettagli essenziali

Data di ritorno in Italia: 29 settembre 2026

29 settembre 2026 Dove vederla: Sky e NOW

Sky e NOW Stagione: seconda parte della stagione 1

seconda parte della stagione 1 Protagonista: Morena Baccarin

Morena Baccarin Personaggio principale: sceriffo Mickey Fox

sceriffo Mickey Fox Collegamento: Spin-off di Fire Country

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