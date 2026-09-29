Grande Fratello Vip, nomination del 28 settembre: quattro concorrenti al televoto, ecco chi rischia





Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi sono i quattro nominati dopo la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il pubblico dovrà decidere chi salvare.La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa lunedì 28 settembre, si è conclusa con quattro concorrenti finiti direttamente al giudizio del pubblico. Le nuove nomination hanno coinvolto alcuni protagonisti particolarmente riconoscibili di questa edizione, aprendo una fase importante per gli equilibri all’interno della Casa.





A dover affrontare il televoto sono Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Saranno i telespettatori a stabilire chi merita di proseguire il percorso con maggiore tranquillità e chi, invece, dovrà affrontare il rischio di lasciare il reality.

Il meccanismo della votazione prevede una precisazione importante: il concorrente meno votato non verrà eliminato immediatamente, ma diventerà il primo candidato alla successiva eliminazione.

Grande Fratello Vip, chi è in nomination dopo il 28 settembre?

Al termine della quinta puntata, il gruppo dei concorrenti a rischio si è ridotto a quattro nomi.

Ecco i protagonisti del nuovo televoto:

Concorrente Situazione Giancarlo Danto In nomination Alex Belli In nomination Marina La Rosa In nomination Alessandro Varsi In nomination

La votazione rappresenta un nuovo passaggio dopo l’appuntamento del 25 settembre, quando erano stati sei i concorrenti coinvolti nel televoto.

Questa volta il pubblico è chiamato a esprimere una preferenza positiva: bisogna scegliere chi salvare, non chi eliminare.

Il concorrente che raccoglierà meno consensi si troverà in una posizione particolarmente delicata nella prossima puntata.

Chi sono gli immuni del Grande Fratello Vip?

Prima delle nomination, la puntata del 28 settembre ha definito anche il gruppo dei concorrenti protetti dal televoto.

Jonathan Kashanian è stato indicato come preferito della Casa, ottenendo l’immunità insieme ad Andreas Muller e Megan Ria.

Un altro passaggio ha riguardato le caselle gold, nelle quali sono finiti Federica Morello, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa, Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Piera Meloni.

La decisione conclusiva ha premiato tre concorrenti, che hanno ottenuto un’ulteriore protezione.

Le immunità sono state assegnate a:

Jonathan Kashanian;

Andreas Muller;

Megan Ria;

Valeria Marini;

Federica Morello;

Guendalina Tavassi.

La presenza di Marina La Rosa tra le concorrenti delle caselle gold non le ha quindi garantito l’immunità definitiva: il suo nome è infatti comparso tra i quattro nominati della serata.

Alex Belli e Marina La Rosa finiscono al televoto

Tra i nomi emersi durante le nomination ci sono anche Alex Belli e Marina La Rosa, due concorrenti che il pubblico televisivo conosce già per le rispettive esperienze nel mondo dello spettacolo e dei reality.

Alex Belli, diventato popolare grazie alla soap CentoVetrine, ha già partecipato in passato al Grande Fratello Vip, attirando l’attenzione per le proprie dinamiche sentimentali.

Marina La Rosa, invece, è uno dei volti storici del reality italiano: la sua notorietà risale alla prima edizione del Grande Fratello, trasmessa nel 2000.

Insieme a loro dovranno sottoporsi al giudizio dei telespettatori Giancarlo Danto e Alessandro Varsi.

Il risultato della votazione determinerà chi tra i quattro entrerà nella successiva fase a rischio eliminazione.

Chi sarà eliminato dopo il televoto del 28 settembre?

Il televoto aperto durante la quinta puntata non prevede un’eliminazione immediata.

Il regolamento annunciato per questa tornata stabilisce che il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Di conseguenza, non è ancora possibile indicare il nome del prossimo eliminato sulla base delle sole nomination.

Il verdetto dipenderà dai voti espressi dal pubblico attraverso i canali ufficiali del programma.

La distinzione è importante anche per interpretare eventuali sondaggi pubblicati online: le percentuali raccolte da siti e pagine social non rappresentano il risultato ufficiale del televoto.

Dove seguire il Grande Fratello Vip e rivedere la puntata

Chi non ha seguito la quinta puntata del 28 settembre può recuperare i momenti principali, le nomination e le dinamiche della Casa attraverso Mediaset Infinity.

La piattaforma ospita i contenuti ufficiali del programma, comprese le clip dedicate ai concorrenti e agli appuntamenti televisivi.

L’attenzione si concentra ora su Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi: uno di loro, in base alla scelta dei telespettatori, sarà il primo candidato alla prossima eliminazione del Grande Fratello Vip 2026.

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