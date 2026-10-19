Come finisce Il buono, il brutto, il cattivo: trama, cast e spiegazione del finale





Come finisce Il buono, il brutto, il cattivo è una delle sequenze più celebri e analizzate della storia del cinema, capace di sintetizzare alla perfezione lo stile di Sergio Leone e il senso ultimo della sua narrazione epica. ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, diretto nel 1966, rappresenta la conclusione della cosiddetta “trilogia del dollaro” e rimane ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile per il genere western e per il linguaggio cinematografico moderno. Tra paesaggi desolati, personaggi indimenticabili e una tensione crescente che sfocia in un finale memorabile, il film mette in scena una vicenda ricca di inganni, alleanze instabili e rese dei conti, il tutto amplificato dall’inconfondibile colonna sonora di Ennio Morricone.





Il buono, il brutto, il cattivo: trama del film

L’ambientazione de Il buono, il brutto, il cattivo si svolge sullo sfondo della Guerra Civile americana, ma l’epica della vicenda si fonda sulle dinamiche tra i tre protagonisti, legati da una successione di tradimenti e alleanze forzate nella forsennata corsa verso un tesoro nascosto. I tre uomini che incarnano, ciascuno a proprio modo, una diversa accezione della moralità e dell’avidità si trovano in viaggio tra macerie, pericoli e scontri armati.

Il Buono — Blondie: In apparenza è il più corretto dei tre, ma il suo vero volto emerge tra calcolo, ironia e spietata astuzia. Interpretato da Clint Eastwood, Blondie è un cacciatore di taglie che alterna atti d’aiuto a Tuco e manipolazioni per il proprio tornaconto.

In apparenza è il più corretto dei tre, ma il suo vero volto emerge tra calcolo, ironia e spietata astuzia. Interpretato da Clint Eastwood, Blondie è un cacciatore di taglie che alterna atti d’aiuto a Tuco e manipolazioni per il proprio tornaconto. Il Brutto — Tuco: Afflitto dalla fame e dall’avidità, Tuco Ramírez — interpretato da Eli Wallach — è astuto e ripetutamente tradito dal destino, ma sempre in lotta per la sopravvivenza, spesso con metodi esilaranti e imprevedibili.

Afflitto dalla fame e dall’avidità, Tuco Ramírez — interpretato da Eli Wallach — è astuto e ripetutamente tradito dal destino, ma sempre in lotta per la sopravvivenza, spesso con metodi esilaranti e imprevedibili. Il Cattivo — Sentenza: Da Lee Van Cleef, avvolto in un’aura glaciale e sadica, Sentenza (Il Cattivo) agisce mosso unicamente dal denaro, eliminando chiunque si frapponga alla sua missione.

Il film prende il via con un’originale alleanza truffaldina tra Blondie e Tuco: Blondie incassa la taglia catturando Tuco, per poi liberarlo con un trucco e dividersi il denaro. Quando il patto si rompe per via di ripetuti tradimenti, le strade dei due si separano finché nuove circostanze li costringono a riunirsi: il criminale Bill Carson, morente dopo aver rubato una buona somma in oro confederato, rivela a Tuco il nome del cimitero dove si trova il tesoro (Sad Hill), mentre a Blondie dice il nome della tomba esatta sotto la quale è sepolto. Costretti a collaborare, i due convolgono in una serie di peripezie attraversando battaglie, assalti dei sudisti e la durissima prigionia in un campo nordista comandato da un crudele sergente. Nel frattempo, anche Sentenza — dopo aver torturato e manipolato altri personaggi alla ricerca delle stesse informazioni — si avvicina progressivamente al destino degli altri due.

Con una narrazione fatta di silenzi, primi piani estremi, lunghi tempi di attesa e sguardi che valgono più di mille parole, le strade dei tre uomini si stringono fino all’inevitabile resa dei conti, ambientata nel suggestivo cimitero militare di Sad Hill.

Il buono, il brutto, il cattivo: cast e personaggi principali

Clint Eastwood : nei panni di Blondie, soprannominato ‘Il Buono’, offre una delle sue interpretazioni più iconiche, fatta di gesti misurati, battute taglienti e una calma minacciosa che permea tutto il film.

: nei panni di Blondie, soprannominato ‘Il Buono’, offre una delle sue interpretazioni più iconiche, fatta di gesti misurati, battute taglienti e una calma minacciosa che permea tutto il film. Eli Wallach : Tuco Ramírez, chiamato ‘Il Brutto’, incarna l’anima più umana, disperata e imprevedibile del cinema di Leone, oscillando tra comicità e tragicità.

: Tuco Ramírez, chiamato ‘Il Brutto’, incarna l’anima più umana, disperata e imprevedibile del cinema di Leone, oscillando tra comicità e tragicità. Lee Van Cleef : Sentenza, soprannominato ‘Il Cattivo’, con il suo volto affilato e il suo sguardo indurito, è la personificazione della crudeltà e del cinismo.

: Sentenza, soprannominato ‘Il Cattivo’, con il suo volto affilato e il suo sguardo indurito, è la personificazione della crudeltà e del cinismo. Aldo Giuffrè : interpreta il capitano dell’esercito nordista, figura complessa segnata dall’alcolismo e dalla consapevolezza dell’inutilità della violenza bellica.

: interpreta il capitano dell’esercito nordista, figura complessa segnata dall’alcolismo e dalla consapevolezza dell’inutilità della violenza bellica. Luigi Pistilli : Padre Pablo, il fratello di Tuco, offre uno spaccato drammatico sulla storia personale del bandito.

: Padre Pablo, il fratello di Tuco, offre uno spaccato drammatico sulla storia personale del bandito. Rada Rassimov : Maria, coinvolta indirettamente nella vicenda del tesoro.

: Maria, coinvolta indirettamente nella vicenda del tesoro. Mario Brega : Caporale Wallace, rappresentazione della brutalità ottusa dei ranghi inferiori.

: Caporale Wallace, rappresentazione della brutalità ottusa dei ranghi inferiori. Antonio Casale: Bill Carson, l’uomo chiave che mette Blondie e Tuco sulla pista dell’oro.

Il cast di Il buono, il brutto, il cattivo lavora all’unisono per dare vita a un intreccio di personaggi ambigui, tutti mossi dalla brama di oro ma anche dalle proprie personali rivalità e debolezze.

Come finisce Il buono, il brutto, il cattivo: il climax nel cimitero di Sad Hill

Il cuore pulsante dell’epilogo di come finisce Il buono, il brutto, il cattivo si trova nel cimitero abbandonato di Sad Hill, una monumentale distesa circolare di croci in cui Sergio Leone dirige uno dei duelli più tesi e celebri del cinema mondiale. Dopo una fuga rocambolesca e mille complicazioni, Blondie, Tuco e Sentenza giungono finalmente nello stesso luogo: ciascuno armato, ciascuno deciso a ottenere tutto il tesoro per sé.

Il primo passo è la “corsa” di Tuco tra le tombe, sulle note di “Ecstasy of Gold” di Ennio Morricone, alla disperata ricerca della tomba giusta: una sequenza frenetica che alterna primi piani, panoramiche vertiginose e un crescendo musicale inarrestabile. Blondie, dopo aver svelato il nome inciso sulla lapide (Arch Stanton), invita i rivali a completare il cerchio con un duello a tre: il leggendario “triello”.

La tensione si materializza negli sguardi incrociati, nelle mani che sfiorano i calci delle pistole, nei tempi morti che si allungano fino al parossismo. In un silenzio carico di minaccia, le avversità e le alleanze mutano ancora: nessuno si fida degli altri, ma tutti sanno che da quel duello dipende la possibilità di sopravvivere — e arricchirsi.

Il triello: la scena madre

Sergio Leone orchestra la sequenza con una maestria senza precedenti: la macchina da presa ruota attorno ai tre contendenti, inquadrando ora i dettagli delle mani, ora i volti, ora i revolver. Quando le pistole finalmente sparano, la situazione si risolve in pochi istanti: Blondie uccide Sentenza con un tiro fulmineo; Tuco, convinto di poter eliminare il rivale, scopre soltanto dopo che la sua pistola era stata privata delle munizioni da Blondie durante la notte precedente.

Il colpo di scena non è solo la sconfitta di Sentenza, ma soprattutto la beffa tesa a Tuco, costretto a scavare forsennatamente nella tomba di Arch Stanton. Lì non trova l’oro, ma solo un cadavere. Blondie, con aria sorniona, rivela che il vero luogo dove è nascosto il tesoro è accanto, nella tomba senza nome alla destra di Arch Stanton: qui finalmente scoprono l’oro, suddiviso in sacchetti.

Il destino di Tuco e Blondie

Una volta raccolto il bottino, Blondie orchestra un ultimo colpo di scena: lega Tuco con una corda al collo sotto un albero, costringendolo in una situazione che riecheggia le precedenti “finti impiccagioni” che i due avevano organizzato per truffare le autorità. Blondie si allontana a cavallo, lasciando Tuco in bilico tra la vita e la morte, disperato e urlante, mentre il tesoro giace ai suoi piedi ma lui è incapace di raggiungerlo.

Ma ancora una volta Blondie mostra la sua ambiguità morale: da lontano, prende la mira e spara alla corda, liberando Tuco proprio all’ultimo istante, per poi proseguire da solo verso l’orizzonte. Questa conclusione, tanto grottesca quanto poetica, annulla ogni possibilità di riconciliazione vera tra i personaggi, esemplificando il cinismo ironico dell’universo di Leone.

Spiegazione del finale di Il buono, il brutto, il cattivo: lettura dettagliata

Il finale di Il buono, il brutto, il cattivo si costruisce come culmine naturale delle relazioni spesso contraddittorie tra i protagonisti. L’eliminazione di Sentenza — il vero cattivo — ad opera di Blondie ristabilisce l’equilibrio temporaneo, ma la collaborazione fra Blondie e Tuco si dissolve subito nell’ennesimo inganno: sebbene Blondie non uccida il rivale messicano, ne sancisce comunque la sconfitta e l’umiliazione, lasciandolo vivo ma senza la possibilità di godere interamente del bottino, almeno fino all’ultimo momento.

La scelta di Sergio Leone di dare a Blondie la possibilità di salvare Tuco, invece di eliminarlo o lasciarlo al suo destino, riflette la morale sospesa e beffarda propria dello spaghetti western: nessuno è fino in fondo eroe o carnefice, nessuno conquista davvero la vittoria finale. Il tesoro appare come pretesto per una riflessione sull’avidità, sulla solitudine e sull’assurdità dell’esistenza, mentre il “triello” nel cimitero diventa l’archetipo del confronto umano dove basta un solo istante, un dettaglio (la pistola scarica), per cambiare per sempre il destino dei personaggi.

Emblematico anche il modo in cui la scena viene accompagnata dalla musica di Ennio Morricone: le note serrate, ossessive e solenni costruiscono un climax emotivo che rimarrà impresso nella memoria degli spettatori, rendendo il duello non solo uno scontro fisico ma anche un’esperienza sensoriale e psicologica unica nel suo genere.

Come finisce Il buono, il brutto, il cattivo non è quindi solo una questione di chi sopravviva o di chi porti via l’oro, ma rappresenta la messa in scena definitiva della poetica leonesa: amicizia e tradimento, inganno e salvezza, destino e caso, tutti concentrati in un’unica, irripetibile sequenza.

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