Come finisce La casa del padre: trama e finale del film

Il thriller psicologico “La casa del padre” esplora il drammatico passato di Helena, figlia di un criminale, e le sue conseguenze nella vita attuale.





“La casa del padre” (The Marsh King’s Daughter), un thriller psicologico del 2023 diretto da Neil Burger, è basato sul bestseller di Karen Dionne. Il film vanta un cast di attori di spicco, tra cui Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garret Hedlund, Caren Pistorius e Brooklynn Prince. La narrazione si concentra sulla vita di Helena Petterier, una donna apparentemente felice con il marito e la figlia, ma che nasconde un segreto inquietante: suo padre è il temuto “Re delle Paludi”, un uomo che ha rapito sua madre durante la sua adolescenza. La storia si sviluppa mentre Helena affronta il suo passato oscuro.

Il film è disponibile in streaming su Prime Video dal 6 gennaio 2024 e su Sky dall’8 gennaio 2024. La trama inizia con una scena drammatica in cui una donna si trova in fin di vita nel deserto, mentre ripercorre i momenti salienti della sua esistenza. La storia si sposta indietro nel tempo, all’infanzia di Helena, che vive con i genitori, Beth e Jacob, in una casa isolata nella foresta. Mentre Beth è spesso occupata a svolgere le faccende domestiche, Jacob si dedica ad insegnare alla figlia come cacciare e sopravvivere nella natura selvaggia. Tuttavia, Jacob si rivela un individuo violento e minaccioso.

Un giorno, madre e figlia incontrano un uomo che sostiene di essersi perso. Questa è la prima interazione di Helena con una persona al di fuori della sua famiglia. In un momento disperato, Beth chiede aiuto all’uomo per fuggire dalla foresta. Nonostante la resistenza di Helena, la madre decide di scappare. Tuttavia, la situazione degenera quando Jacob uccide l’uomo sconosciuto e madre e figlia riescono a fuggire verso un ospedale cittadino. Qui, la verità viene a galla: Jacob Holbrook è un criminale che ha rapito Beth anni prima, tenendola prigioniera nella foresta. Helena, nata in cattività, ha sempre visto il padre come un eroe, ignara della sua vera natura.

Negli anni, ci sono stati tentativi da parte di Beth di scappare, ma ogni volta Jacob, abile cacciatore, ha impedito la fuga. Finalmente, dopo aver raccontato la verità alla polizia, Beth si sente sollevata, mentre Helena è sconvolta dagli eventi che si stanno svolgendo. Durante questo tumulto, la giovane scopre una collana appesa a un ramo di un albero fuori dall’ospedale, riconoscendola come il suo oggetto personale. Questo la porta a credere che Jacob sia ancora a conoscenza della loro posizione e inizi a cercarlo. La polizia riesce a rintracciare e arrestare Jacob, che promette alla figlia che un giorno la riporterà a casa.

Con il passare degli anni, la narrazione fa un salto temporale: ora Helena è diventata adulta e ha una sua famiglia. Ha finalmente compreso che suo padre è un criminale e non l’uomo che aveva sempre idealizzato. Nel frattempo, Beth ha trovato un nuovo compagno, un ufficiale della polizia, e la loro vita sembra stabilizzarsi. Tuttavia, l’ombra del passato continua a incombere su Helena, che deve confrontarsi con il trauma della sua infanzia.

Il film si distingue per la sua intensa esplorazione dei temi del trauma e della resilienza. La complessità del rapporto tra padre e figlia è al centro della narrazione, mentre Helena deve affrontare non solo il suo passato ma anche le sue emozioni contrastanti nei confronti di un uomo che ha rappresentato sia amore che paura nella sua vita.

In conclusione, “La casa del padre” offre uno sguardo profondo e inquietante sulla vita di una donna segnata da eventi traumatici e sulla sua lotta per liberarsi dall’eredità di un padre criminale. La pellicola invita gli spettatori a riflettere sulle dinamiche familiari e sull’impatto duraturo delle esperienze traumatiche.