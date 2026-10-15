Come finisce La misura del dubbio: trama, cast e spiegazione del finale





La misura del dubbio è un film drammatico francese del 2024, diretto e interpretato da Daniel Auteuil. La pellicola segue la vicenda di Jean Monier, un avvocato penalista che, dopo un caso controverso, si trova a difendere Nicolas Milik, un uomo accusato dell’omicidio della moglie. Il film esplora temi complessi come la ricerca della verità e i dilemmi morali legati alla professione legale.





La misura del dubbio: trama del film

Jean Monier è un avvocato che ha deciso di non occuparsi più di casi penali dopo aver ottenuto l’assoluzione di un assassino recidivo. Tuttavia, quando gli viene assegnato d’ufficio il caso di Nicolas Milik, un padre di famiglia accusato di aver ucciso la moglie, Monier accetta di difenderlo. Convinto dell’innocenza di Milik, l’avvocato si impegna a fondo nel processo, cercando di smontare le accuse dell’accusa. Durante il dibattimento emergono dettagli contraddittori e testimonianze ambigue, mettendo alla prova le convinzioni di Monier e sollevando interrogativi sulla natura della verità e della giustizia.

Cast e personaggi

Daniel Auteuil : Jean Monier, l’avvocato difensore.

: Jean Monier, l’avvocato difensore. Grégory Gadebois : Nicolas Milik, l’imputato accusato dell’omicidio della moglie.

: Nicolas Milik, l’imputato accusato dell’omicidio della moglie. Alice Belaïdi : Avocate Générale Adèle Houri, rappresentante dell’accusa.

: Avocate Générale Adèle Houri, rappresentante dell’accusa. Sidse Babett Knudsen : Maître Annie Debret, collega di Monier.

: Maître Annie Debret, collega di Monier. Isabelle Candelier : Presidente Violette Mangin, giudice del processo.

: Presidente Violette Mangin, giudice del processo. Suliane Brahim : Maître Judith Goma.

: Maître Judith Goma. Gaëtan Roussel : Roger Marton.

: Roger Marton. Florence Janas : Laure Marton.

: Laure Marton. Aurore Auteuil : Audrey Girard.

: Audrey Girard. Nathalie Dodivers: Cécile Milik.

Come finisce La misura del dubbio

Attenzione: seguono spoiler sul finale del film.

Nel corso del processo, Jean Monier costruisce una difesa basata sulla mancanza di prove concrete contro Nicolas Milik. Nonostante gli sforzi dell’avvocato, la giuria condanna Milik a vent’anni di carcere. Dopo la sentenza, Milik confessa a Monier di aver mentito e di essere colpevole dell’omicidio della moglie. Tre anni dopo, Milik chiede di incontrare nuovamente Monier per spiegare le sue motivazioni: aveva commesso incesto con le sue due figlie e temeva che la moglie lo denunciasse.

Spiegazione del finale di La misura del dubbio

Il finale del film mette in luce la complessità della ricerca della verità nel sistema giudiziario. La confessione tardiva di Milik rivela le sue reali motivazioni, lasciando Monier a confrontarsi con il peso delle sue scelte professionali e personali. Il titolo stesso, “La misura del dubbio”, sottolinea come il dubbio sia un elemento intrinseco nei processi legali e nelle decisioni umane, e come la verità possa rimanere sfuggente nonostante gli sforzi per raggiungerla.

Visualizzazioni: 3



