Come finisce L’uomo che sussurrava ai cavalli: Tom muore? Il finale del film è diverso dal libro





L’uomo che sussurrava ai cavalli racconta la rinascita di Grace e del suo cavallo Pilgrim dopo un terribile incidente. Nel Montana incontreranno Tom Booker, capace di cambiare anche la vita di Annie.





Un incidente distrugge la serenità di Grace e traumatizza il suo cavallo Pilgrim. Sua madre li porta nel Montana, dove l’incontro con Tom Booker cambierà tutto.

L’uomo che sussurrava ai cavalli, titolo originale The Horse Whisperer, è il celebre film drammatico e sentimentale del 1998 diretto e interpretato da Robert Redford, tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Evans.

Accanto a Redford troviamo Kristin Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson, che interpreta Grace MacLean. È proprio la storia di Grace e del suo cavallo Pilgrim a dare inizio a un racconto che parla di dolore, guarigione, famiglia e di un amore destinato a rimanere sospeso.

Tutto comincia durante una gelida mattina d’inverno. Grace esce a cavallo insieme alla sua amica Judith. Una caduta sulla neve trascina le ragazze e i loro cavalli sulla strada proprio mentre sopraggiunge un camion.

L’impatto è devastante.

Judith e il suo cavallo Gulliver muoiono, mentre Grace e Pilgrim sopravvivono riportando conseguenze gravissime. Alla ragazza viene amputata parte della gamba destra, mentre il cavallo rimane profondamente traumatizzato e diventa aggressivo.

La madre di Grace, Annie MacLean, comprende però che il destino della figlia è ancora profondamente legato a quello di Pilgrim. Per questo rifiuta di far abbattere il cavallo e prende una decisione destinata a cambiare la vita dell’intera famiglia.

L’uomo che sussurrava ai cavalli, trama completa: Grace, Pilgrim e Tom Booker

Annie è una donna determinata e completamente assorbita dalla carriera. Vive a New York con il marito Robert MacLean, avvocato, e la figlia Grace.

Dopo l’incidente, però, tutto cambia.

Grace non deve soltanto imparare a convivere con le conseguenze fisiche dell’investimento. La morte dell’amica Judith e la perdita della gamba la precipitano in uno stato di rabbia e isolamento.

Anche Pilgrim sembra essere diventato un altro animale.

Il cavallo presenta ferite gravissime e non permette quasi a nessuno di avvicinarsi. La possibilità di abbatterlo diventa concreta, ma Annie si oppone.

È convinta che Grace e Pilgrim siano legati dallo stesso trauma e che salvare il cavallo possa significare aiutare anche sua figlia.

Durante le sue ricerche Annie viene a conoscenza di Tom Booker, un uomo del Montana conosciuto per la straordinaria capacità di comprendere i cavalli.

Tom non utilizza metodi violenti. Osserva gli animali, ne interpreta il comportamento e cerca di conquistare lentamente la loro fiducia.

Annie lo contatta chiedendogli di raggiungere New York.

Tom rifiuta.

A quel punto è Annie a prendere una decisione drastica: carica Pilgrim su un rimorchio e parte insieme a Grace per il Montana, decisa a raggiungere personalmente il ranch di Tom Booker.

Il viaggio non entusiasma Grace, che accusa la madre di voler controllare ancora una volta la sua vita.

Arrivate al ranch, Annie chiede a Tom di occuparsi di Pilgrim.

L’uomo osserva il cavallo e comprende immediatamente che il problema non riguarda soltanto l’animale.

Per recuperare Pilgrim dovrà partecipare anche Grace.

Comincia così un percorso lentissimo.

Tom non forza il cavallo, ma aspetta che sia Pilgrim a decidere quando avvicinarsi. Lo porta nell’acqua, lo lascia libero e progressivamente riesce a conquistare la sua fiducia.

Parallelamente coinvolge Grace nelle attività quotidiane del ranch.

La ragazza, inizialmente chiusa e ostile, comincia lentamente ad aprirsi.

Tom non la tratta come una persona fragile. Le assegna compiti, le parla direttamente e soprattutto non mostra pietà per la sua condizione.

È esattamente ciò di cui Grace aveva bisogno.

Perché Pilgrim è diventato aggressivo?

Uno dei passaggi più importanti arriva quando Tom convince Grace a raccontare ciò che è successo durante l’incidente.

La ragazza rivive quei terribili momenti.

Pilgrim si era impennato davanti al camion.

Grace aveva interpretato quel comportamento come una delle cause della tragedia, ma Tom le offre una prospettiva completamente diversa.

Pilgrim non stava cercando di farle del male. Stava tentando di proteggerla.

La comprensione di questo gesto permette a Grace di guardare nuovamente il cavallo senza associarlo soltanto alla tragedia.

Da quel momento il percorso dei due accelera.

Pilgrim diventa progressivamente più tranquillo e Grace comincia a recuperare fiducia in se stessa.

Ma mentre figlia e cavallo stanno guarendo, qualcosa di completamente inatteso sta accadendo anche ad Annie.

Annie e Tom si innamorano

La permanenza nel Montana si prolunga molto più del previsto.

Annie continua inizialmente a occuparsi del proprio lavoro a distanza, ma progressivamente viene trascinata nella vita del ranch e nel mondo completamente diverso rappresentato da Tom.

Tra i due nasce una forte attrazione.

Tom rappresenta quasi l’opposto della vita che Annie conduce a New York: è paziente, silenzioso e profondamente legato alla natura.

La vicinanza quotidiana fa crescere il sentimento.

Annie è però sposata con Robert.

Tom comprende perfettamente la situazione e cerca inizialmente di mantenere le distanze, ma i sentimenti diventano sempre più difficili da nascondere.

I due finiscono per baciarsi.

Annie confessa di desiderare di restare nel Montana, ma sa che una scelta del genere significherebbe distruggere la propria famiglia.

La situazione cambia definitivamente quando Robert arriva al ranch.

Il marito comprende ciò che sta succedendo tra Annie e Tom.

Non reagisce però con una scenata.

Robert sa che il loro matrimonio attraversa una crisi e comprende che Annie deve essere libera di capire cosa vuole veramente.

Nel frattempo arriva il momento decisivo per Grace.

Come finisce L’uomo che sussurrava ai cavalli: Grace torna a cavalcare

Attenzione: da questo punto sono presenti spoiler sul finale.

Tom ritiene che Grace e Pilgrim siano finalmente pronti per affrontare l’ultimo ostacolo.

La ragazza deve tornare in sella.

Per Grace significa affrontare direttamente il ricordo dell’incidente e superare la paura che l’ha accompagnata per tutto quel tempo.

Tom prepara Pilgrim e aiuta la ragazza ad avvicinarsi al cavallo.

È una sequenza fondamentale perché la guarigione non riguarda soltanto Pilgrim.

Grace deve fidarsi nuovamente di lui e, soprattutto, deve tornare a fidarsi di se stessa.

Alla fine riesce a montare nuovamente in sella.

Grace cavalca Pilgrim.

È il momento che completa simbolicamente il percorso iniziato dopo l’incidente.

Le cicatrici fisiche naturalmente rimangono, ma Grace ha ritrovato una parte della ragazza che era prima della tragedia.

Anche Pilgrim ha recuperato la fiducia negli esseri umani.

La missione di Tom può considerarsi conclusa.

Rimane però irrisolta la storia d’amore tra Tom e Annie.

Annie lascia Robert per Tom?

No.

Ed è proprio questa scelta a rendere il finale molto più malinconico rispetto a una tradizionale storia romantica.

Robert parla apertamente con Annie.

Le fa capire di essersi reso conto dei suoi sentimenti per Tom e ammette anche una verità dolorosa: lui probabilmente ha sempre amato Annie più di quanto Annie abbia amato lui.

Robert non vuole però costringerla a tornare.

Le chiede di scegliere.

Grace e Robert possono ripartire, mentre Annie deve capire quale vita desidera realmente.

A questo punto Annie potrebbe restare con Tom.

Tra loro esiste un sentimento autentico e Tom sarebbe disposto a costruire qualcosa con lei.

Ma Annie comprende anche che il mondo del Montana non è veramente il suo.

Ama Tom, ma appartiene a un’altra vita.

Alla fine decide di partire.

Tom muore alla fine?

No. Questo è un particolare importante perché il finale del film è diverso da quello del romanzo di Nicholas Evans.

Nel film Tom Booker non muore.

Annie sale in automobile e lascia il ranch, portando con sé Grace e Pilgrim.

Tom rimane nel Montana.

Nell’ultima scena la guarda allontanarsi dalla cima di una collina, mentre Annie percorre la strada con le lacrime agli occhi.

Non c’è bisogno di un ultimo dialogo.

Entrambi sanno che il loro rapporto è terminato.

Si sono amati, ma le loro vite appartengono a mondi differenti.

Il finale di L’uomo che sussurrava ai cavalli è quindi volutamente agrodolce: Grace e Pilgrim sono riusciti a rinascere, mentre Annie deve rinunciare all’uomo che le ha fatto scoprire una parte di se stessa che aveva dimenticato.

Come finisce il libro L’uomo che sussurrava ai cavalli?

Il romanzo prende una strada decisamente più tragica.

Nel libro Tom muore, mentre Robert Redford scelse di modificare profondamente questa parte nella versione cinematografica.

È una delle differenze più importanti tra il romanzo di Nicholas Evans e il film.

La pellicola preferisce una conclusione malinconica ma meno tragica: Tom rimane vivo nel Montana e deve semplicemente accettare che Annie torni alla propria vita.

Questa modifica rende l’ultima immagine ancora più significativa.

Tom non perde Annie perché la morte interrompe il loro rapporto. Deve invece assistere consapevolmente alla sua partenza.

L’uomo che sussurrava ai cavalli, cast e personaggi

Il film è diretto dallo stesso Robert Redford, che interpreta anche Tom Booker.

Accanto a lui troviamo una giovane Scarlett Johansson, all’epoca ancora agli inizi della carriera cinematografica.

Attore Personaggio Robert Redford Tom Booker Kristin Scott Thomas Annie MacLean Scarlett Johansson Grace MacLean Sam Neill Robert MacLean Chris Cooper Frank Booker Dianne Wiest Diane Booker Cherry Jones Liz Hammond Kate Bosworth Judith Ty Hillman Joe Booker

La sceneggiatura è firmata da Eric Roth e Richard LaGravenese, mentre la musica è di Thomas Newman.

Dove è stato girato L’uomo che sussurrava ai cavalli?

I meravigliosi paesaggi rappresentano una parte fondamentale del film.

Gran parte delle sequenze ambientate al ranch sono state realmente realizzate nel Montana, in particolare nelle zone di Livingston, Big Timber e Melville.

Sono proprio le immense pianure, le montagne e gli spazi aperti del Montana a creare il contrasto con la vita frenetica di Annie a New York.

Anche la scena dell’incidente iniziale è stata realizzata nello Stato di New York, nella zona di Hadley.

La scelta delle location non è quindi soltanto estetica.

Il Montana rappresenta metaforicamente lo spazio nel quale Grace, Pilgrim e perfino Annie possono rallentare e affrontare ciò che è accaduto nelle loro vite.

Tom non guarisce Pilgrim con qualcosa di magico.

Gli concede tempo.

Ed è proprio il tempo, insieme alla fiducia, ciò di cui avevano bisogno anche Grace e Annie.

Per questo L’uomo che sussurrava ai cavalli non è soltanto la storia di un uomo capace di comunicare con gli animali. È soprattutto il racconto di persone ferite che, attraverso il rapporto con un cavallo e con un mondo completamente diverso dal proprio, riescono finalmente a ricominciare.

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