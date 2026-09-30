Shark 2 – L’abisso, come finisce: chi sopravvive e cosa succede davvero ad Haiqi





Shark 2 – L’abisso riporta Jason Statham nelle profondità dell’oceano, dove una spedizione scientifica scopre megalodonti, creature preistoriche e una pericolosa operazione mineraria clandestina.





Google News: Tre giganteschi megalodonti riescono a emergere dalla Fossa delle Marianne. Jonas Taylor dovrà affrontarli mentre un’isola piena di turisti diventa il loro territorio di caccia.

Shark 2 – L’abisso, titolo originale Meg 2: The Trench, è un film d’azione, avventura e fantascienza del 2023, diretto da Ben Wheatley e interpretato da Jason Statham e Wu Jing. È il sequel di Shark – Il primo squalo del 2018 ed è liberamente tratto dal romanzo The Trench di Steve Alten.

La storia riprende alcuni anni dopo gli eventi del primo capitolo. Jonas Taylor ha continuato a occuparsi della protezione degli oceani e nel frattempo è diventato una figura paterna per Meiying, la figlia adolescente di Suyin.

Questa volta, però, il gigantesco predatore affrontato nel primo film non rappresenta l’unico pericolo.

Una spedizione nella Fossa delle Marianne porta infatti Jonas e i suoi compagni alla scoperta di un ecosistema rimasto isolato per milioni di anni. Quando un’attività mineraria clandestina provoca una breccia nella barriera naturale che separa quell’ambiente dalla superficie, tre megalodonti e altre creature preistoriche riescono a fuggire.

E la situazione si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza.

Shark 2 – L’abisso, trama completa: cosa succede nella Fossa

All’inizio di Shark 2 – L’abisso, Jonas Taylor è impegnato anche nella lotta contro i crimini ambientali. Parallelamente, l’Oceanic Institute studia ciò che si nasconde nelle profondità della Fossa delle Marianne.

Jiuming Zhang, zio di Meiying, si occupa inoltre di Haiqi, una femmina di megalodonte trovata quando era ancora piccola e cresciuta in cattività.

Jiuming è convinto di aver instaurato con l’animale un rapporto particolare e ha sviluppato alcuni segnali con i quali tenta di controllarne il comportamento.

Haiqi, però, comincia a comportarsi stranamente e riesce a fuggire.

Jonas e Jiuming partono intanto per una nuova missione esplorativa nella Fossa. Meiying dovrebbe rimanere al sicuro, ma la ragazza riesce a intrufolarsi nel sommergibile.

Quando Jonas se ne accorge è ormai troppo tardi per tornare indietro.

La squadra scende attraverso la barriera termica che separa il mondo conosciuto dall’antico ecosistema delle profondità.

È qui che arriva la prima terrificante scoperta.

Haiqi non è sola.

Nella Fossa vivono altri due giganteschi megalodonti, compreso un esemplare dalle dimensioni impressionanti. Il comportamento di Haiqi viene così spiegato: è iniziata la stagione dell’accoppiamento.

Ma gli squali preistorici non sono l’unica minaccia.

Proseguendo l’esplorazione, Jonas e gli altri scoprono una base mineraria clandestina costruita nelle profondità oceaniche.

L’operazione è collegata al mercenario Montes, interpretato da Sergio Peris-Mencheta. Dietro l’attività illegale si nasconde inoltre una cospirazione che coinvolge persone molto più vicine al gruppo di quanto Jonas possa immaginare.

Un’esplosione provoca una catastrofe.

La barriera che teneva isolate le creature della Fossa viene compromessa e gli animali preistorici trovano una strada verso la superficie.

Da quel momento la missione scientifica diventa una disperata fuga.

Jonas, Jiuming, Meiying e gli altri devono attraversare l’ambiente ostile della Fossa e raggiungere una struttura dalla quale tentare di tornare in superficie.

Quando finalmente riescono a uscire, scoprono che il problema è diventato ancora più grande.

I tre megalodonti sono arrivati nell’oceano aperto.

E non sono gli unici.

Dalla Fossa sono riuscite a emergere anche piccole ma feroci creature anfibie preistoriche e un gigantesco animale simile a un polpo.

Nel frattempo viene scoperto il tradimento di Jess, coinvolta nell’operazione clandestina.

Il piano dei responsabili è eliminare Jonas e i suoi compagni prima che possano raccontare ciò che hanno scoperto.

Ma la natura interviene prima di loro.

Uno dei megalodonti attacca la stazione Mana One e Jess viene divorata.

La battaglia si sposta quindi verso Fun Island, un’isola turistica piena di persone completamente ignare di ciò che sta arrivando.

Quando i megalodonti raggiungono la spiaggia, il paradiso tropicale si trasforma in un incubo.

Jonas capisce che deve allontanare gli squali dai bagnanti.

Sale quindi su una moto d’acqua e si lancia in mare, attirando intenzionalmente i giganteschi predatori lontano dall’isola.

Comincia così lo spettacolare scontro finale.

Come finisce Shark 2 – L’abisso: chi sopravvive e cosa succede ad Haiqi

Attenzione: da questo punto sono presenti spoiler sul finale di Shark 2 – L’abisso.

Nel finale Jonas deve affrontare contemporaneamente i megalodonti, mentre Jiuming e gli altri cercano di fermare le ulteriori creature fuggite dalla Fossa.

Jonas prepara alcuni arpioni dotati di esplosivo.

Utilizzando la moto d’acqua riesce ad attirare uno degli squali lontano dai turisti e, al momento opportuno, lo colpisce.

L’esplosione uccide uno dei megalodonti.

Rimane però il più grande e pericoloso.

Contemporaneamente Jiuming deve affrontare il gigantesco polpo. Dopo lo scontro, è proprio Haiqi a intervenire contro la creatura marina, riuscendo a eliminarla.

Anche Montes tenta di sopravvivere e si scontra con Jonas.

La sua fuga termina però nel peggiore dei modi: Montes viene divorato dal gigantesco megalodonte.

A questo punto rimane lo squalo più grande.

Jonas si trova praticamente senza armi e deve improvvisare.

Recupera una pala del rotore di un elicottero precipitato e la utilizza come una gigantesca arma.

Quando il megalodonte gli si lancia contro con la bocca spalancata, Jonas riesce a colpirlo mortalmente, conficcando la pala nella testa dell’animale.

Il gigantesco predatore viene finalmente sconfitto.

Ma manca ancora Haiqi.

Haiqi muore alla fine di Shark 2 – L’abisso?

No. Ed è proprio questo uno degli elementi più importanti del finale.

Dopo la morte degli altri due megalodonti, Haiqi è ancora viva.

La femmina si avvicina pericolosamente a Jiuming.

Per qualche secondo sembra che l’animale stia per attaccarlo, ma Jiuming utilizza il sistema di segnali con il quale l’aveva addestrata.

Haiqi cambia direzione e si allontana nell’oceano.

Jonas, Jiuming, Meiying, Mac e gli altri sopravvissuti possono finalmente festeggiare.

C’è però un particolare che lascia volutamente aperta la storia.

Haiqi potrebbe essere incinta.

All’inizio del film, infatti, la femmina aveva raggiunto gli altri megalodonti nella Fossa proprio durante la stagione dell’accoppiamento.

Questo significa che la creatura potrebbe dare alla luce altri megalodonti.

Il finale di Shark 2 – L’abisso lascia quindi aperta la possibilità che i giganteschi squali preistorici continuino a vivere negli oceani e prepara idealmente il terreno per una nuova avventura.

Chi sono i cattivi di Shark 2 – L’abisso?

Il film introduce un elemento interessante rispetto al primo capitolo: i megalodonti non sono gli unici antagonisti.

Jonas scopre infatti l’esistenza dell’operazione mineraria clandestina condotta nelle profondità della Fossa.

Tra i responsabili ci sono Montes e Hillary Driscoll.

L’attività illegale non soltanto mette in pericolo la squadra, ma contribuisce alla rottura dell’equilibrio che aveva mantenuto isolate per milioni di anni le creature dell’ecosistema preistorico.

Driscoll raggiunge successivamente Fun Island insieme ai mercenari, ma il suo piano si ritorce contro di lei.

Le piccole creature anfibie provenienti dalla Fossa attaccano gli uomini e Driscoll viene uccisa.

Anche Montes, come abbiamo visto, non sopravvive allo scontro conclusivo.

Shark 2 – L’abisso è il seguito di Shark – Il primo squalo?

Sì.

Shark 2 – L’abisso è il sequel diretto di Shark – Il primo squalo, uscito nel 2018.

Jason Statham torna nel ruolo di Jonas Taylor, mentre ritroviamo anche alcuni personaggi del precedente film, tra cui Mac, DJ e Meiying.

La grande assente è Suyin Zhang.

Nel secondo film viene spiegato che la donna è morta nel periodo trascorso tra le due storie. Jonas ha quindi assunto un ruolo sempre più importante nella vita di Meiying.

La seconda pellicola amplia inoltre notevolmente l’universo narrativo: non c’è più un solo megalodonte, ma un intero ecosistema preistorico nascosto sotto la Fossa.

Il film è basato sul romanzo The Trench di Steve Alten, anche se la versione cinematografica presenta numerose differenze rispetto alla storia del libro.

Shark 2 – L’abisso, cast completo

Jason Statham torna naturalmente nel ruolo principale di Jonas Taylor.

Al suo fianco troviamo Wu Jing, star del cinema d’azione cinese, nel ruolo di Jiuming Zhang.

Attore Personaggio Jason Statham Jonas Taylor Wu Jing Jiuming Zhang Sophia Cai Meiying Cliff Curtis Mac Page Kennedy DJ Sergio Peris-Mencheta Montes Sienna Guillory Hillary Driscoll Skyler Samuels Jess Melissanthi Mahut Rigas

La regia è affidata a Ben Wheatley, mentre la sceneggiatura è firmata da Dean Georgaris, Jon Hoeber ed Erich Hoeber. Il film ha una durata di circa 116 minuti.

Dove è stato girato Shark 2 – L’abisso?

Nonostante buona parte della storia sia ambientata nelle profondità della Fossa delle Marianne e successivamente su Fun Island, naturalmente le sequenze subacquee e le ambientazioni più spettacolari sono state realizzate attraverso una combinazione di set e importanti effetti visivi.

La produzione ha lavorato anche ai Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito, mentre altre riprese sono state effettuate in Thailandia, sfruttando ambientazioni tropicali adatte alle sequenze dell’isola.

Le scene marine più spettacolari combinano riprese reali, grandi set acquatici ed effetti digitali, indispensabili per portare sullo schermo megalodonti, creature della Fossa e il gigantesco polpo.

Il risultato è volutamente più spettacolare rispetto al primo film: Shark 2 – L’abisso abbandona progressivamente l’atmosfera claustrofobica delle profondità per trasformarsi nella seconda parte in un grande film d’azione e creature preistoriche.

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