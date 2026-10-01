Come finisce Notte prima degli esami 3.0: trama del film, cast, finale e location delle riprese

A vent’anni dall’originale, Notte prima degli esami 3.0 racconta nuovi maturandi alle prese con paure, relazioni complicate e un esame che segna il passaggio all’età adulta.





Notte prima degli esami 3.0 è una commedia italiana del 2026 diretta da Tommaso Renzoni e proposta su Sky Cinema Uno. Il film riprende il titolo che ha segnato una stagione del cinema italiano, ma sviluppa una vicenda autonoma, costruita attorno a un nuovo gruppo di studenti di liceo alle soglie della maturità. Al centro del racconto c’è Giulio Sabatini, ragazzo brillante ma discontinuo nello studio, che vive gli ultimi giorni di scuola tra timori, strategie improvvisate e tensioni sentimentali.

La storia si svolge a Roma e segue da vicino il percorso di Giulio, convinto che la sua ammissione all’esame non sia un’opportunità, ma una trappola organizzata dalla professoressa Martinelli. Il giovane sospetta infatti che l’insegnante lo abbia lasciato passare soltanto per metterlo in difficoltà davanti alla commissione. Da questa convinzione nasce una serie di tentativi, condivisi con i compagni, per evitare di affrontare l’esame nella maniera più diretta.

Il film porta sullo schermo una generazione diversa rispetto a quella raccontata vent’anni fa, ma conserva lo stesso snodo narrativo: l’attesa della maturità come momento di passaggio, capace di mettere in discussione amicizie, legami affettivi e percezione del futuro. In questa nuova versione, i protagonisti si muovono in un contesto contemporaneo, ma restano sospesi in quella fase in cui le scelte sembrano ancora rinviabili, almeno fino alla vigilia dell’esame.

Dietro la macchina da presa c’è Tommaso Renzoni, al debutto nel lungometraggio. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Fausto Brizzi, autore e regista del capitolo del 2006. La produzione è di Italian International Film con Rai Cinema e Buonaluna. La componente musicale accompagna il racconto con le musiche di Bruno Zambrini, un brano originale di Ditonellapiaga e la canzone di Antonello Venditti da cui il film prende il titolo.

A interpretare Giulio Sabatini è Tommaso Cassissa, chiamato a dare volto a uno studente intelligente ma incline a cercare scorciatoie invece di affrontare in modo lineare ciò che lo aspetta. Accanto a lui si muove il gruppo dei coetanei che condivide l’ultimo tratto del percorso scolastico: Cesare, Sole, Allegra e Giulia. La figura adulta che incide maggiormente sulla vicenda è quella della professoressa Martinelli, interpretata da Sabrina Ferilli, presenza severa e centrale nell’equilibrio del film.

Il motore della trama è il piano escogitato da Giulio e dai suoi amici per cercare di influenzare la docente. I ragazzi arrivano infatti a costruire una messinscena legata a Ivan Picchioni, il ragazzo che Martinelli aveva amato ai tempi della scuola. L’idea è quella di far credere all’insegnante di poter ritrovare quel legame del passato, nella speranza di ammorbidirne il giudizio. Il progetto finisce per coinvolgere anche un viaggio a Macerata, aggiungendo ulteriori complicazioni a una situazione già fragile.

Parallelamente, la vicenda personale di Giulio si intreccia con quella sentimentale. Il ragazzo deve confrontarsi con quello che prova per Sole, che però è la fidanzata del suo migliore amico, Cesare. Questo elemento incrina il rapporto tra i due e rende più instabile il gruppo proprio nel momento in cui ciascuno avrebbe bisogno di punti di riferimento solidi. Anche Allegra vive un passaggio delicato: una relazione che non sente più aderente a ciò che è davvero e l’incontro con Giulia che apre uno scenario diverso.

L’avvicinarsi della notte prima degli esami spinge tutti i personaggi a misurarsi con ciò che hanno evitato fino a quel momento. Le bugie diventano sempre più difficili da sostenere, le tensioni affettive emergono con chiarezza e la finzione costruita attorno a Ivan Picchioni si rivela sempre meno gestibile. Quando l’inganno viene scoperto, Giulio è costretto a cambiare atteggiamento e ad accettare che non esista un modo semplice per aggirare la prova che lo aspetta.

Il finale accompagna così il protagonista verso una forma di assunzione di responsabilità. Dopo il crollo del piano, Giulio capisce di non poter affrontare l’esame e i rapporti con le persone a lui vicine continuando a mentire. Decide quindi di studiare davvero e di lasciarsi aiutare dalla professoressa Martinelli nella preparazione. L’esame, a quel punto, non è più soltanto una prova scolastica, ma il punto in cui finisce l’adolescenza vissuta come rinvio continuo.

Anche gli altri equilibri trovano una definizione. Cesare deve prendere atto della crisi che riguarda il rapporto con Sole, mentre Giulio smette di nascondere i propri sentimenti. Allegra, dal canto suo, riconosce l’attrazione per Giulia, portando a compimento un percorso personale rimasto fin lì sospeso. Nelle battute finali compare anche Antonello Venditti in un cameo che accompagna simbolicamente i ragazzi verso i cancelli della scuola.

Le riprese del film si sono svolte interamente a Roma, tra la fine di ottobre e l’inizio di dicembre 2025. Gli esterni valorizzano in particolare l’area del Gianicolo, nel rione Trastevere, nei pressi della Quercia del Tasso e della chiesa di Sant’Onofrio. A questi luoghi si aggiungono gli ambienti scolastici, le case dei protagonisti e una villa affacciata sulla spiaggia, elementi che completano la geografia della narrazione.

Nel cast figurano inoltre Adriano Moretti nel ruolo di Cesare, Alice Maselli in quello di Sole, Alice Lupparelli in quello di Allegra, Margherita Carducci nei panni di Giulia, Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Bruno e Christian Dei in quello di Barbagallo. La presenza di Sabrina Ferilli e il cameo di Antonello Venditti rafforzano il legame del film con un immaginario romano già molto riconoscibile, mentre la nuova generazione di interpreti sostiene il tentativo di aggiornare il racconto al presente.

Immagini disponibili online in formato immagine: locandine, frame promozionali e foto di scena di Notte prima degli esami 3.0 reperibili come file JPG e PNG sui canali ufficiali di distribuzione e promozione del film.