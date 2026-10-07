Come finisce Ophelia: trama, cast e spiegazione del finale





come finisce Ophelia: scopriamo la trama, il cast e gli eventi conclusivi, distinguendo i fatti del film dalla loro interpretazione.





Come finisce Ophelia è uno degli interrogativi che emergono spontanei dopo la visione del film “Ophelia”, diretto da Claire McCarthy e presentato nel 2018. Questa pellicola è una rilettura radicale del classico dramma shakespeariano “Amleto”, poiché ribalta completamente la prospettiva, ponendo Ophelia al centro della narrazione e offrendole una voce e un destino che nel testo originario non compaiono. Accompagnata dalla penetrante interpretazione di Daisy Ridley, la storia diventa così un racconto di autodeterminazione, sopravvivenza e riscatto femminile, attraversato da toni drammatici ma anche da un’inattesa speranza. Approfondiamo dettaglio per dettaglio la trama, il cast e, soprattutto, il modo in cui si conclude il viaggio di Ophelia.

Ophelia: trama del film

L’ambientazione di “Ophelia” resta fedele all’originale scespiriano, trasportando lo spettatore tra le mura cupe e sontuose del castello di Elsinore, in una Danimarca medievale sospesa tra ombre e intrighi. Ophelia non è una dama di sangue reale, ma una giovane dalla forte personalità che riesce, grazie alla sua intelligenza e al suo coraggio, a diventare la favorita della regina Gertrude. La figura di Ophelia, qui, non è mai passiva: si pone come osservatrice acuta della corte, testimone delle sue dinamiche segrete, e si distingue per la sua sensibilità e indipendenza di giudizio.

La storia d’amore tra Ophelia e Amleto si sviluppa nella clandestinità, a causa delle differenze sociali e delle tensioni a corte. Tuttavia, i due sono animati da un sentimento genuino, che trova nei dialoghi e negli sguardi un’intensità poetica rara. L’assassinio misterioso del re Amleto – padre del principe – segna una svolta drammatica: il trono viene usurpato dal fratello Claudio, che sposa in fretta Gertrude. Il sospetto di un crimine spinge Amleto verso una spirale di dolore e follia, mentre Ophelia si trova sempre più coinvolta negli eventi e nelle manipolazioni di palazzo.

Un elemento originale del film è la figura di Mechtild, la guaritrice segreta del castello, che si rivela essere la gemella della regina e, un tempo, amante di Claudio. Mechtild svela a Ophelia la verità sul delitto, rivelando che Claudio ha avvelenato il re con un intruglio letale. Portata a conoscenza di questa oscura realtà, Ophelia si trova al centro di un vortice di minacce e pressioni: viene usata come leva per spiare Amleto e diventa consapevole della propria vulnerabilità.

Nonostante tutto, Ophelia e Amleto celebrano un matrimonio segreto, suggellando così il loro amore davanti a pochi testimoni e lontano dagli occhi della corte. Tuttavia, gli eventi precipitano rapidamente: durante un confronto, Amleto uccide accidentalmente Polonio, padre di Ophelia, venendo quindi mandato in esilio. L’angoscia e i pericoli a corte si fanno insostenibili, e Ophelia si vede costretta a compiere una scelta estrema: con l’aiuto di Mechtild, inscena la propria morte, facendo credere a tutti di essersi suicidata nelle acque di uno stagno – riferimento diretto alla celebre iconografia pittorica e teatrale della morte di Ofelia.

Grazie all’ingegno e all’alleanza con Mechtild, Ophelia sopravvive e trova rifugio lontano da Elsinore, iniziando una nuova vita oltre ogni aspettativa e superando così il tragico destino che Shakespeare aveva previsto per lei.

Cast e personaggi principali

Daisy Ridley interpreta Ophelia, dando grande profondità psicologica al personaggio protagonista. L’attrice rende la giovane donna un simbolo di forza e di autodeterminazione, accentuando la sua evoluzione da vittima degli eventi a vera artefice del proprio futuro.

interpreta Ophelia, dando grande profondità psicologica al personaggio protagonista. L’attrice rende la giovane donna un simbolo di forza e di autodeterminazione, accentuando la sua evoluzione da vittima degli eventi a vera artefice del proprio futuro. Naomi Watts ricopre un doppio ruolo: quello della regina Gertrude e della sorella gemella Mechtild. Questa duplice interpretazione arricchisce il film di sfumature psicologiche e amplifica il tema degli specchi e delle identità intrecciate.

ricopre un doppio ruolo: quello della regina Gertrude e della sorella gemella Mechtild. Questa duplice interpretazione arricchisce il film di sfumature psicologiche e amplifica il tema degli specchi e delle identità intrecciate. Clive Owen veste i panni di Claudio, figura ambigua e manipolatrice che incarna il male e il desiderio di potere che pervade la corte.

veste i panni di Claudio, figura ambigua e manipolatrice che incarna il male e il desiderio di potere che pervade la corte. George MacKay è il principe Amleto, qui mostrato nella sua complessità emotiva, devastato dalla perdita del padre e dall’amore impossibile per Ophelia.

è il principe Amleto, qui mostrato nella sua complessità emotiva, devastato dalla perdita del padre e dall’amore impossibile per Ophelia. Tom Felton interpreta Laerte, fratello di Ophelia, leale e protettivo ma anch’egli destinato a una parabola tragica.

interpreta Laerte, fratello di Ophelia, leale e protettivo ma anch’egli destinato a una parabola tragica. Dominic Mafham è Polonio, padre di Ophelia e Laerte, consigliere di corte, la cui morte diventa un punto di svolta nella narrazione.

è Polonio, padre di Ophelia e Laerte, consigliere di corte, la cui morte diventa un punto di svolta nella narrazione. Devon Terrell dà vita a Orazio, amico fedele di Amleto, figura di equilibrio in mezzo al caos.

Come finisce Ophelia: il climax del film

Come finisce Ophelia? Il finale del film riprende in parte lo schema della tragedia originale ma introduce elementi di svolta cruciali che fanno emergere chiaramente il nuovo ruolo della protagonista. Il momento culminante si consuma durante il fatidico duello tra Amleto e Laerte, evento orchestrato da Claudio come ultimo atto della sua strategia di potere. Laerte combatte con una spada avvelenata, progettata affinché nessuno dei due giovani ne esca vivo se non a caro prezzo. Nel corso della lotta, entrambe le lame diventano letali: sia Amleto sia Laerte sono feriti mortalmente e muoiono poco dopo.

Gertrude, colta dal dolore e dalla furia al culmine di anni di manipolazioni e lutti, impugna la spada di Amleto e trafigge Claudio, ponendo brutalmente fine al suo regno. Nel caos che segue, le forze norvegesi, guidate da Mechtild, irrompono nel castello, causandone la caduta. Mechtild, determinata a chiudere il cerchio delle vendette, si sacrifica auto-avvelenandosi con lo stesso veleno utilizzato per l’assassinio del re. Questo atto finale sottolinea la volontà di espiare e interrompere la spirale di sangue e inganni che ha travolto la famiglia reale.

Ophelia, che aveva assistito da lontano agli eventi dopo aver simulato la propria morte, riesce a fuggire durante la confusione. La sua fuga segna il vero approfondimento sul destino del personaggio: non solo non si arrende al suo presunto destino di vittima, ma trova la forza di ricominciare da capo, lontano da Elsinore e da tutte le tragedie che l’hanno colpita. Il film si chiude quindi non con una morte, bensì con una nascita: Ophelia, in esilio, dà alla luce la figlia avuta da Amleto, simbolo di un futuro nuovo, ricco di possibilità e speranza, in netta contrapposizione al finale disperato dell’originale shakespeariano.

Spiegazione del finale di Ophelia

La spiegazione del finale di “Ophelia” risiede soprattutto nell’intento di restituire dignità e potere d’azione a una figura da sempre percepita come vittima della follia altrui. Laddove Shakespeare ambienta la morte di Ofelia nelle acque del fiume, alludendo all’impotenza e alla distruzione di una giovane vita fragile, Claire McCarthy ribalta la metafora, presentando una Ophelia capace di ingannare persino la morte tramite astuzia, coraggio e solidarietà femminile (grazie anche al sostegno di Mechtild).

Il sacrificio di Mechtild e la morte di Claudio rappresentano la fine di un’epoca segnata da inganni, usurpazioni e potere esercitato in modo spietato. Ma è soprattutto la sopravvivenza di Ophelia a segnare la vera rivoluzione narrativa: la protagonista non solo si salva, ma riesce ad assicurare un futuro alla figlia, rompendo così il ciclo di violenza e morte che sembra governare la tragedia originaria. La maternità, qui, non è soltanto un fatto privato, ma un simbolo di speranza collettiva verso una società in cui il destino delle donne non sia più scritto da altri, bensì scelto da sé stesse.

Così, mentre Elsinore cade e i suoi personaggi principali vengono inghiottiti dalla tragedia, Ophelia si allontana fisicamente e simbolicamente da quel mondo, aprendo una nuova via dove il dolore può lasciare spazio a una rinascita. Questa interpretazione diventa anche un atto politico e culturale: il film invita lo spettatore a riconsiderare i ruoli femminili nei grandi racconti della letteratura e della storia, sottolineando il valore dell’autodeterminazione contro ogni forma di oppressione.

Temi e significato della conclusione

In sintesi, come finisce Ophelia riflette il cambiamento di paradigma rispetto alla narrazione tradizionale. Il film dimostra che anche nei contesti più bui è possibile spezzare le catene del destino imposto e trovare una forma di libertà autentica. Il viaggio di Ophelia si trasforma così da parabola di dolore in cammino di rinascita e affermazione personale. La conclusione, profondamente diversa da Shakespeare, inverte la prospettiva tragica e offre un ultimo barlume di speranza: la storia può essere riscritta, e dall’acqua che una volta rappresentava la morte può nascere la vita.

Scopri la trama, il cast e il finale del film “Ophelia”, rivisitazione del classico “Amleto” dal punto di vista della protagonista.

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