Come finisce Papillon: trama, cast e spiegazione del finale





Come finisce Papillon è una domanda che molti spettatori si pongono dopo aver seguito il percorso travagliato e drammatico di Henri “Papillon” Charrière nel film omonimo del 2017, diretto da Michael Noer. Questa pellicola ripercorre la storia vera di un uomo ingiustamente condannato all’ergastolo e deportato nella temuta colonia penale dell’Isola del Diavolo, nella Guyana Francese. Il film, remake dell’opera del 1973, si concentra sulle ripetute e disperate tentate fughe di Papillon, sulla sua profonda amicizia con il falsario Louis Dega e sulla lotta incessante contro un sistema oppressivo e violento.





“Papillon”: Trama del film

La storia comincia nella Parigi degli anni Trenta, dove Henri Charrière, noto come “Papillon” per via di un tatuaggio a forma di farfalla sul petto, lavora come scassinatore. Tuttavia, la sua vita cambia radicalmente quando viene accusato ingiustamente di omicidio e condannato all’ergastolo. La pena prevede il trasferimento in una delle colonie penali più spietate mai esistite: la Guyana Francese. Lì, le condizioni sono notoriamente brutali e la sorveglianza serrata rende ogni tentativo di fuga estremamente rischioso.

Durante il viaggio verso la colonia penale, Papillon incontra Louis Dega, un uomo colto e raffinato, condannato per frode finanziaria. Dega, ben consapevole della sua vulnerabilità in un ambiente carcerario così violento, cerca la protezione di Papillon, offrendo in cambio i propri soldi per finanziare ogni tentativo di evasione. Tra i due nasce un’alleanza pragmaticamente fondata sulla sopravvivenza, ma che nel tempo si trasforma in un rapporto di profonda fiducia e amicizia.

All’interno della colonia, sia Papillon che Dega vengono messi a dura prova dalle strutture fatiscenti, dal clima tropicale ostile e dalla costante minaccia dei secondini e degli altri carcerati. Le prime settimane sono segnate da soprusi, punizioni e sforzi quotidiani per rimanere in vita. Papillon, animato da un’indomabile volontà di fuga, architetta vari piani insieme a Dega. Ogni tentativo si scontra con la durezza delle condizioni del carcere e con l’implacabile sorveglianza delle guardie.

Uno dei primi tentativi di fuga, al quale partecipa anche l’amico falsario, si conclude drammaticamente: Papillon viene scoperto, catturato e sottoposto ad un lungo periodo di isolamento in condizioni disumane. Nonostante la reclusione, la privazione del cibo e dell’acqua, e le coercizioni psicologiche, lo spirito di Papillon rimane intatto. Adolfato e debilitato, riesce a comunicare segni di vita resistendo al sistema di annientamento psicofisico dei carcerieri.

Al termine della pena in isolamento, Papillon torna ad interagire con Dega. I due, seppur segnati dalle privazioni, non smettono di pianificare nuove vie di fuga. Seguono ulteriori tentativi di evasione, sia collettivi che individuali, alcuni dei quali finiscono tragicamente con la morte o l’arresto dei compagni, mentre altri vengono frustrati dalla natura selvaggia che circonda la colonia. Il film non manca di mostrare episodi di rara brutalità e la pressione crescente sulle menti e sui corpi dei prigionieri nel tentativo di spezzare ogni velleità di libertà.

Cast e personaggi

Charlie Hunnam nel ruolo di Henri “Papillon” Charrière: protagonista della storia, determinato e coraggioso, lotta incessantemente per la propria libertà;

nel ruolo di Henri “Papillon” Charrière: protagonista della storia, determinato e coraggioso, lotta incessantemente per la propria libertà; Rami Malek nel ruolo di Louis Dega: falsario raffinato, uomo colto ma fisicamente fragile, che si affida a Papillon per protezione;

nel ruolo di Louis Dega: falsario raffinato, uomo colto ma fisicamente fragile, che si affida a Papillon per protezione; Christopher Fairbank nel ruolo di Jean Castili: uno dei prigionieri;

nel ruolo di Jean Castili: uno dei prigionieri; Yorick van Wageningen nel ruolo del direttore Barrot: l’implacabile e crudele direttore della colonia penale;

nel ruolo del direttore Barrot: l’implacabile e crudele direttore della colonia penale; Roland Møller nel ruolo di Celier;

nel ruolo di Celier; Eve Hewson nel ruolo di Nenette: la donna amata da Papillon;

nel ruolo di Nenette: la donna amata da Papillon; Michael Socha nel ruolo di Julot;

nel ruolo di Julot; Brian Vernel nel ruolo di Guittou;

nel ruolo di Guittou; Ian Beattie nel ruolo di Toussaint;

nel ruolo di Toussaint; Nikola Kent nel ruolo di Brioulet;

nel ruolo di Brioulet; Joel Basman nel ruolo di Maturette;

nel ruolo di Maturette; Tommy Flanagan nel ruolo di Masked Breton.

Come finisce Papillon: la fuga finale e il destino dei protagonisti

Dopo anni caratterizzati da crudeltà, perdite, tentativi di fuga falliti e lunghi periodi di isolamento, Henri Charrière, ormai segnato fisicamente e moralmente, viene trasferito nuovamente sulla famigerata Isola del Diavolo. Qui, l’ambiente sembra ancora più inospitale, le difese sono aumentate e gli anni trascorsi nel carcere hanno influito pesantemente sulla sua salute e sul suo aspetto.

Tuttavia, in questo scenario apparentemente senza uscita, Papillon non si arrende all’idea di trascorrere il resto dei suoi giorni in prigionia. Approfittando delle sue osservazioni sulle correnti oceaniche e conoscendo a fondo le abitudini delle guardie, comincia pianificare un’ultima, rischiosissima evasione. Utilizza ciò che riesce a reperire: dei sacchi che riempie con noci di cocco, sperimentando che questi possono galleggiare e potrebbero quindi sostenere il suo peso.

Nei giorni che precedono il tentativo, si percepisce l’attesa carica di tensione tra lui e Louis Dega. Dega, stanco e logorato dalla permanenza sull’isola, esprime tutta la sua paura verso un ennesimo disperato tentativo di evasione. A differenza di Papillon, Dega sceglie di non seguirlo questa volta, accettando passivamente il proprio destino all’interno delle mura carcerarie.

Papillon invece, consumato dagli anni di sofferenza ma ancora animato da una ferrea determinazione, prepara la zattera di fortuna con i sacchi di cocco. La scena della fuga è ripresa con un’attenzione particolare ai dettagli: il ritmo si fa teso, lo spettatore assiste all’ultimo scambio di sguardi tra i due amici, le battute sottili che sanciscono una separazione definitiva.

Il momento cardine arriva quando Papillon si lancia giù da una scogliera nelle acque agitate che circondano l’Isola del Diavolo. È un salto nel vuoto, sia simbolicamente che concretamente: un gesto che racchiude tutto il coraggio e la disperazione di chi non vuole arrendersi. Le correnti oceaniche trascinano la zattera improvvisata, mentre dal ciglio della scogliera Dega osserva impotente l’allontanarsi dell’amico. Questa sequenza chiude il dramma carcerario, segnando una svolta definitiva nel racconto.

Secondo la narrazione del film, la fuga riesce: Papillon sparisce tra le onde e viene dato per disperso dalle autorità penitenziarie. Anni più tardi, il protagonista – ormai anziano – vive da uomo libero. Seduto alla sua scrivania, ricorda il passato e prende la decisione di pubblicare le proprie memorie, trasponendo su carta le atrocità vissute, le amicizie nate dietro le sbarre e la triade di speranza, coraggio e pianificazione che l’hanno condotto lontano dalla prigione. La pellicola si chiude sulle immagini di un Papillon segnato ma finalmente libero, mentre le sue parole affidate al manoscritto diventano eredità per i posteri.

Spiegazione dettagliata del finale di Papillon

Il finale di “Papillon” si distingue per il suo carattere al tempo stesso crudo e simbolico. La fuga dalla scogliera costituisce un momento di forte impatto visivo ed emotivo: il salto nell’abisso rappresenta l’estrema sfida contro la morte, la natura e il sistema penitenziario che voleva annientarlo. È interessante osservare come la pianificazione minuziosa della fuga, con l’utilizzo di materiali di fortuna trovati nell’isola, sia in perfetta continuità con la caparbietà dimostrata da Papillon durante tutta la narrazione.

Come finisce Papillon risponde a una domanda non solo sul destino fisico del protagonista, ma anche sul significato più profondo della sua vicenda: la fuga rappresenta una liberazione non solo materiale ma anche morale. Attraverso la pubblicazione delle sue memorie, l’ex detenuto non cerca fama bensì redenzione, e l’occasione di denunciare le condizioni inumane delle colonie penali francesi.

Determinante all’interno dell’intreccio è il rapporto tra Papillon e Louis Dega. Se da un lato è Papillon a incarnare l’inesauribile sete di libertà, spingendosi oltre ogni limite, dall’altro Dega rappresenta la fragilità umana, la paura, la consapevolezza dei propri limiti fisici e psicologici. Questo contrasto viene enfatizzato nel finale, dove Dega si arrende e resta nell’isola, mentre Papillon compie l’ultimo atto di ribellione. L’amicizia tra i due, seppur messa alla prova dalle circostanze estreme, resiste come filo conduttore emotivo anche nella separazione definitiva.

La scelta di mostrare Papillon ormai anziano, intento a stendere le sue memorie, chiude il cerchio narrativo tra le esperienze vissute e il lascito che ne deriva. Il film pone l’accento sul valore della testimonianza e sul peso della memoria: solo raccontando ciò che è stato si può restituire dignità a chi non ha voce e affermare un principio di giustizia anche là dove la giustizia non è stata fatta.

La rappresentazione della prigionia e del sistema penale

Il racconto di come finisce Papillon mette in evidenza la brutalità del sistema penitenziario francese degli inizi del Novecento: orari massacranti di lavoro forzato, punizioni corporali, isolamento, fame e malattie sono all’ordine del giorno. L’Isola del Diavolo è rappresentata come un luogo remoto e infernale, dal quale sembra impossibile fuggire. Il film non risparmia allo spettatore le immagini forti della dura realtà della vita carceraria, sottolineando così la forza d’animo dei pochi che riescono a sopravvivere.

L’importanza della narrazione autobiografica nel finale

Dopo la fuga e la ritrovata libertà, Papillon sente la necessità di scrivere la propria storia. La decisione di affidare le sue memorie alla carta è la naturale conclusione di un percorso esistenziale fatto di atti estremi e sacrifici personali. Solo tramite la narrazione autobiografica, il protagonista può rendere pubbliche le ingiustizie subite e onorare la memoria di chi non ce l’ha fatta. In questo modo, la domanda su come finisce Papillon riceve una risposta completa: la liberazione personale si accompagna al desiderio di denuncia e di giustizia, per sé e per gli altri prigionieri dimenticati dalla storia.

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